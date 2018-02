Anatolie Dimitriu: „Cel mai mare regret e că îți este rușine să te uiți în ochii oamenilor când îi vezi cum trăiesc”

Președintele raionului Ialoveni Anatolie Dimitriu și-a prezentat demisia în cadrul ședinței a Consiliului Raional. Într-un interviu pentru Europa Liberă el explică motivul depunerii mandatului.



Europa Liberă: Pe mulţi i-a surprins această decizie a Dvs. de a depune mandatul de președinte al raionului Ialoveni. Au expirat doar doi ani și șase luni din acest mandat. De ce ați insistat să demisionați acum?

Anatolie Dimitriu: „Am 12 de ani cred că de acum de când sunt activ, foarte activ în politică, și sâmbăta, și duminica și am decis să plec nu numai din funcție, dar cred că și din politică și vreau să-mi dedic viața familiei, nu politicului. Nu sunt omul care să fac business din politică și dacă mulți vin în funcții ca să-și facă averi, eu am constatat că am venit cu același apartament pe care l-am procurat muncind în Portugalia și aceeași mașină și plec exact cu aceeași avere. Și am niște propuneri chiar de mulți ani de acum să plec în privat și tot mă țineau, mă țineau, ba alegeri, alegeri iarăși. Și acum am decis că e timpul să plec.”

Europa Liberă: Dvs. din 2010 până în 2015 ați fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Anatolie Dimitriu: „Da, am fost ales deputat pe un mandat, în al doilea mandat fiind ales iarăși ales în Parlament, am lăsat mandatul de deputat. Nu sunt așa de mulți care lasă și mandatul de deputat, și mandatul de președinte. Am încercat și sper că unele lucruri mi-au reușit să fac ceva pentru raionul Ialoveni și la momentul de față am decis că îmi ajunge.”

Europa Liberă: Să vă întreb o părere a Dvs. referitor la relația puterea locală – cea centrală. În Republica Moldova e mai multă autonomie locală sau mai multă centralizare?

Anatolie Dimitriu: „Să vă spun din funcția pe care o dețin – președinte de raion. Dacă până în anul 2014, dacă nu greșesc, când s-a votat Legea finanțe publice locale, Consiliul raional Ialoveni avea în jur de 50 de milioane de lei pentru dezvoltare, pentru proiecte, după adoptarea legii respective, așa de mult s-a descentralizat că anul acesta am intrat în sold cu opt milioane, de exemplu, anul trecut cu ceva mai mult, dar este foarte greu să încerci să dezvolți unele proiecte de anvergură cu câteva milioane și aici ai în subordine toate școlile, ai centrele de sănătate, ai spitalul, ai asistența socială. Sigur că am reușit, în comparație cu alții, cred că pentru 2017 am atras multe proiecte chiar în parteneriat cu români. Și aceste proiecte vor avea și continuitate, că m-au sunat azi deja partenerii din România: „Ce facem, dle președinte?”. Le-am zis că lucrăm mai departe, că raionul Ialoveni are nevoie de susținerea celor din România. Am mai început acum noi proiecte mari deja sunt în derulare, sper să le aplicăm, nu este vorba de sume mari, la programul operațional comun Republica Moldova – România – Ucraina, dar, pur și simplu, eu am decis că trebuie să mă retrag.”

Europa Liberă: Și mai vreau un punct de vedere al Dvs. referitor la această divizare a aleșilor locali. Mă refer la aceste declarații scandaloase „pro” și „anti”-Unire. Ce părere aveți Dvs. despre ceea ce se întâmplă în rândul aleșilor locali?

Anatolie Dimitriu: „Eu am fost primul, de fapt, și unicul președinte până ce, sper să mai fie, care am semnat, prima dispoziție a mea semnată în anul 2018 a fost dedicată Centenarului. Toate activitățile culturale, sportive, dedicate istoriei, educaționale vor fi dedicate Centenarului în raionul Ialoveni. Asta este prima dispoziție a mea semnată în anul 2018 și de asemenea susțin totalmente ceea ce fac primarii, consiliile locale. Sper și la următoarea ședință poate Consiliul raional Ialoveni să pună în dezbatere adoptarea unei astfel de declarații, pentru că este o declarație care ne amintește cine suntem, de unde venim, cine au fost cei care în anul 1918 au adoptat această foarte benefică țării Declarație de Unire cu Țara-mamă. Cu atât mai mult că Inculeț și Pelivan, ambii sunt din Ialoveni. Inculeț - președintele Sfatului Țării; Pelivan – ministru de Externe. Ar fi o rușine pentru noi să nu mergem pe calea lor.”

Europa Liberă: Dar știți că forțele de stânga, socialiștii, chiar și șeful statului, Igor Dodon, și administrația de la Comrat au pornit o contraofensivă de apărare a statalității, așa cum spun ei?

Anatolie Dimitriu: „Știu, știu, s-au adresat și SIS-ului… Mai sunt „Urmașii lui Ștefan”, mai sunt fel de fel de organizații care doar sunt împotrivă. Noi doar ce, luăm acest pământ și îl ducem undeva peste Prut? Rămânem acasă, aceiași oameni, cu același pământ, doar indiferent cine vorbește că vrem integrare europeană sau să fim țară membră UE, e aceeași situație – noi dorim să ridicăm hotarul de peste Prut, să nu existe hotarul, chiar dacă vom fi țară membră UE. Oricum, drumul nostru este prin România, altă cale noi n-avem.”

Europa Liberă: Iar bașcanul Găgăuziei spune că vrea un consiliu extins al autorităților locale la care se va cere instituțiilor statului să combată cât se poate de mult unionismului?

Oamenii își doresc simplu – o viață mai decentă, un lucru mai bun și să nu avem hotare între noi și frații noștri...

Anatolie Dimitriu: „Offf, știți, să aud așa declarații, când noi avem Armata a 14-a aici, stă pe teritoriul nostru, când noi avem Pactul Ribbentrop-Molotov care nu este condamnat de președintele Dodon și de aceeași Adunare a Găgăuziei și multe, multe altele. Ei de ce nu sar în apărarea statalității, când vorbim de forțele rusești care stau pe teritoriul nostru? S-au ridicat, Doamne ferește, împotriva primarilor și a consiliilor locale care își doresc o apropiere de România, fie ea prin intermediul sau nu al integrării europene, dar oamenii își doresc simplu – o viață mai decentă, un lucru mai bun și să nu avem hotare între noi și frații noștri.”

Europa Liberă: Dar dacă dialogul dintre puterea locală și cea centrală nu este cel pe care și-l doresc autoritățile locale, ce impact ar putea să aibă aparenta degradare a acestei colaborări între autoritățile centrale și cele locale?

Anatolie Dimitriu: „Când vorbiți de autoritățile centrale, aveți în vedere Președinția țării, pentru că…”

Europa Liberă: Am în vedere și Guvernul, și Parlamentul.

Anatolie Dimitriu: „Din câte vorbesc cu primarii, nu au careva presiuni din partea Guvernului sau a Parlamentului. Așa mi-au spus mie în orice caz.”

Europa Liberă: Nu, nu numai la capitolul unionism. În general, relația administrația locală și cea centrală, pentru că, dacă e să credem directorul executiv al CALM-ului, el spune că în administrația publică locală s-a instituit o atmosferă foarte și foarte îngrijorătoare, de frică?

Anatolie Dimitriu: „Persistă și această atmosferă. Pot să vă spun sincer. Eu, personal, nu am, chiar dacă s-a adresat SIS-ului președintele țării sau juristul lui, nu am absolut nicio presiune din partea niciunui organ de stat, nici SIS-ul, nici dosar nu am. Cu instituțiile de drept am doar o colaborare bună. Eu, personal, nu am avut nicio presiune. În caz că există astfel de presiuni, atunci ar trebui să iasă și să vorbească toți. Nu discuții doar pe Facebook, să scrie mesaje în privat, dar să spună lucrurilor pe nume, ce se întâmplă.”

Europa Liberă: Dar, în general, armata asta a aleșilor locali e o armată consolidată, unită sau și acolo dezbinarea persistă?

Anatolie Dimitriu: „Este, este și acolo dezbinare, nu știu cât de uniți acum sunt toți, fie în CALM, fie… Acum mai multă dezbinare se face pe teme geopolitice. Pe asta se insistă – cei care sunt pro-ruși să fie pentru statalitate… Depinde, depinde de Congresul Autorităților Publice Locale, depinde de fiecare raion în parte cum își organizează lucrul.”

Europa Liberă: Care vă sunt regretele?

Cel mai mare regret e că îți este rușine să te uiți în ochii oamenilor când îi vezi cum retrăiesc și cum trăiesc fiecare zi din viața lor...

Anatolie Dimitriu: „Regrete am mai multe, că am început în 2009 proiectul în care avea speranță toată țara și în 2010-2011 erau cu totul alte viziuni pentru viitorul țării, dar cel mai mare regret e că îți este rușine să te uiți în ochii oamenilor când îi vezi cum retrăiesc și cum trăiesc fiecare zi din viața lor. Cel mai mare regret acesta-i că așteptările oamenilor noi nu le-am îndreptățit. Și așteptările au fost cu mult mai mari – era posibilitate să fim țară aproape cu drepturi depline sau măcar aproape de integrarea europeană, dar am ratat momentul.”

Europa Liberă: Și credeți că șansa va mai surâde vreodată Republicii Moldova?

Anatolie Dimitriu: „Suntem o țară mică și totul depinde de noi. Se poate face, dacă este dorință, ordine foarte ușor, s-ar putea, dar capacitatea este o problemă foarte mare, avem, credeți-mă, chiar și în Consiliul raional oameni profesioniști, dar oamenii pleacă și pleacă. Pleacă și vin tineri și stau două-trei săptămâni, o lună și iarăși pleacă și avem un deficit de cadre profesioniste, dar fără cadre – asta în toate domeniile, nu numai ca funcționari publici, vorbesc și cu agenți economici și este trist. Și ar trebui să avem un optimism în ceea ce facem.”

Europa Liberă: Ce părere aveți despre cele două demisii ale primarilor de la Chișinău și de la Bălți?

Anatolie Dimitriu: „Primarul de Bălți eu cred că atât timp să stai departe de oamenii care te-au ales și așteaptă de la tine să realizezi programul cu care ai candidat, sigur trebuia mai devreme să… Și primarul de Chișinău, am aflat și eu astăzi că a scris cerere de demisie. Din moment ce știi că ești curat, nu știu care ar fi fost poziția mea – aș fi demis sau nu. A demis… știu mai bine și avocații dlui, și el ce adevăr au.”

Europa Liberă: Dvs. acum ați avut apartenență politică, când ați depus mandatul?

Anatolie Dimitriu: „Nu. Am spus că sunt președinte de raion și îmi fac lucrul în Executiv și mă detașez de la orice partid politic.”