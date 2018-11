Un gest politic radical: demiterea procurorului-general american Jeff Sessions

Încă nu au fost validate toate alegerile din America, dar presedintele Trump a facut o mutare radicala: i-a cerut Procurorului-General, Jeff Sessions să demisioneze, ceea ce acesta a si facut. Ce urmeaza dupa aceasta decizie? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Partidul presedintelui Trump a pierdut controlul asupra Camerei Reprezentantilor si importante posturi de guvernator, dar si-a intarit controlul in Senat. La citeva ore dupa aceea, a urmat cererea adresata lui Jeff Sessions sa demisioneze.

Ziua a inceput cu o conferinta de presa in care Donald Trump a amenintat cu represalii daca democratii vor indrazni sa-i investigheze administratia, profitind de faptul ca controleaza Camera. El a spus cu referire la ancheta independenta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale „Pot sa concediez pe oricine dorec acum, dar nu vreau sa opresc ancheta pentru ca din punct de vedere politic, nu vreau. Nu ar fi trebuit demarata pentru ca nu a existat nici un delict”.

Desi pe durata conferintei de presa a evitat sa raspunda la o intrebare cu privire la viitorul lui Sessions, la doar citeva ore dupa aceea s-a aflat că acesta a demisionat, la cererea presedintelui.

Pe tweeter, presedintele Trump a anuntat ca Sessions va fi inlocuit temporar de fostul sau sef de personal, Matthew Whitaker. Asta inseamna ca cel care ierarhic ar fi trebuit sa-l inlocuiasca pe Sessions, adjunctul Procurorului General, Rod Resenstein a fost evitat, in favoarea lui Whitaker, care declarase la un moment dat ca maniera de a contracara ancheta lui Robert Mueller este de a-i reduce substantial finantarea, ceea ce procurorul general poate sa faca.

Teama acum este ce are de gind sa faca Trump cu anchetatorul independent Robert Mueller, daca il va mentine sau nu.

In Congres, se inmultesc apelurile la presedinte sa nu se atinga de ancheta. Dar in noul Senat, el va avea mai mult sprijin ceea ce inseamna ca marja lui de manevra creste, in chestiuni legate de nominalizari.

Deputatul democrat Jerry Nadler a scris „Americanilor trebuie sa li se explice, imediat, care este ratiunea pentru care Donald Trump l-a concediat pe Sessions. Cine va avea autoritate asupra investigatiei independente? Vom stabili responsabilitatile” – declaratii ale lui Jerry Nadler, cel care va deveni din ianuarie presedinte al Comisiei Juridice din Camera Reprezentantilor.

Ca reactie la decizie, Uniunea pentru Libertati Civile a declarat „Demiterea oficialitatii cu rangul cel mai inalt in apărarea legii este un pas urias, care nu trebuie sa aiba la baza motive politice si nu trebuie facut pentru a-l apara pe presedinte si apropiatii lui. Desi Constitutia ii ofera presedintelui prerogative de a demite membrii ai cabinetului, vom urmari cu atentie viitorul investigatiei independente si impactul numirii unui nou Procuror General” – arata declaratia Uniunii pentru Libertati Civile.