Un apel către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin

Madelaine Albright si alti fosti ministri de externe din lume fac un apel la presedintele Trump, in anticiparea vizitei acestuia in Europa. La ce refera fostele oficialitati?-- e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Diplomatii ii cer presedintelui Trump sa redreseze raporturile cu aliatii occidentali ai Americi si arata ca ar fi o eroare grava sa ignore pericolul reprezentat de Vladimir Putin.

Intr-o scrisoare adresata presedintelui Statelor Unite, fosti diplomati il si elogiaza pe Trump, aratind ca are meritul de a atrage atentia aliatilor NATO cu privire la importanta majorarii cheltuielilor lor de aparare.

Fostele oficialitati din tari intre care Marea Britanie, Noua Zeelanda si Romania, prin vocea fostului ministru Mircea Geoana – au tinut sa-i comunice presedintelui Trump ca se manifesta o stare de neliniste in Alianta Nord Atlantica cu privire la persoana sa, in conditiile in care incearca sa umileasca aliatii Americii, in timp ce are doar cuvinte de lauda pentru Vladimir Putin.

Atmosfera in Europa este „teama si confuzie”, a spus fostul secretar de stat Madelaine Albright, adaugind: „A trecut multa, multa vreme de cind am observat un asemenea grad de ingrijorare. Lumea incearca sa inteleaga unde se pozitioneaza America”.

Ingrijorarea a crescut pe fondul comportamentului presedintelui Trump la cel mai recent summit G7, unde a criticat in termeni duri lideri din Germania si Canada. Apoi a urmat summitul cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, la care s-a referit in termeni elogiosi.

Albright crede ca pe acest fond, surpriza ar fi ca Trump sa fie amabil si sa coopereze cu aliatii, la summitul NATO. Albright si fosti omologi cum sint David Miliband din Marea Britanie si Joschka Fischer din Germania incearca in scrisoare sa prezinte o pozitie echilibrata, aratind ca Donald Trump pune mai multa presiune in chestiunea finantarii apararii comune, o tema care a mai fost mentionata si de predecesori. Ei explica ca acum aliatii NATO cheltuiesc mai mult, circa jumatate planuind sa atinga procentul cerut de Statele Unite.

Trump crede insa ca europenii pot face mai mult si mai repede. Mesajele presedintelui cu privire la NATO au fost contradictorii, din campanie si pina acum. In unele declaratii Trump elogiaza alianta, in altele a spus ca e depasita si in altele a pus la indoiala principiul apararii colective. Albright sustine ca lideri europeni nu inteleg ce intentii are Trump.

Scrisoarea mentioneaza ca cooperarea cu Rusia este utila in anumite dosare internationale, doar ca „cooperarea cu Rusia trebuie sa urmareasca obiective strategice, nu este un scop in sine”, amintind ca sint cunoscute eforturile lui Putin de a slabi influenta americana si diviza aliantele ocidentale. Autorii arata ca a accepta agresiunea rusa in Crimeea si Estul Ucrainei ar fi o grava eroare, care „invita la alte acte de agresiune si instabilitate”.

Despre intilnirea Trump – Putin, Albright a declarat ca presedintele american trebuie sa aiba grija pentru ca are de-a face cu „un fost ofiter KGB care si-a jucat foarte bine cartile slabe” pe care le-a primit la preluarea puterii.