Tudor Ulianovschi: „Asistența macrofinanciară nu a fost anulată, a fost suspendată”

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, a acordat un interviu Europei Libere vorbind despre relațiile externe pe principalele direcții strategice pentru R. Moldova: Bruxelles și Washington dar și despre cooperarea cu Moscova și despre reglementarea transnistreană. El crede că Acordul de Asociere cu UE nu vine în contradicție cu angajamentele R. Moldova în cadrul CSI și contestă existența unei nemulțumiri a partenerilor europeni ai R. Moldova.



Europa Liberă: Ce relație clădește Republica Moldova cu Uniunea Europeană? A fost această tentativă eșuată a guvernării de a introduce în Legea Fundamentală sintagma „integrare europeană”, nu s-au acumulat suficiente voturi. Ce va fi în continuare? Ce evoluții vedeți Dvs. sau ați vrea să vedeți în colaborarea moldo-comunitară?

Tudor Ulianovschi: „Pentru mine, ca ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova, în primul rând, este prioritară implementarea Acordului de Asociere. Și acest lucru a fost și este în continuă implementare, în special elementul care ține de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Atestăm exporturi tot mai mari pe piața europeană. Din punctul de vedere al respectării angajamentelor pe dimensiunea vizelor, atestăm menținerea procentajului de respectare la capitolul trecerii frontierei moldo-române sau moldo-europene în cazul dat și pentru noi integrarea în Uniunea Europeană reprezintă principalul obiectiv al politicii externe.”

​Europa Liberă: Aveți o evidență cât la sută în limbajul cifrelor din acest Acord de Asociere pe care îl are Moldova cu UE s-a îndeplinit?

Tudor Ulianovschi: „Statistica există. Noi o prezentăm la fiecare ședință a guvernului, subiectul după ședință este abordat, peste o săptămână sau peste două săptămâni are loc Comisia pentru integrare europeană, unde discutăm și prezentăm stadiul de implementare a Acordului de Asociere. Procentual vorbim acum de o cifră de circa 67-68 la sută, dar nu aș fugi după statistică, contează foarte mult implementarea pas cu pas a angajamentelor noastre asumate în baza acestui acord și Ministerul Afacerilor Externe deține această informație multidimensională pe diferite paliere care țin nu doar de subiecte importante care țin de justiție și drepturile omului, dar și subiecte care țin de sănătate, de agricultură, care necesită la fel o promovare a unor reforme, legi sau hotărâri de guvern care țin de ajustarea cadrului normativ din Republica Moldova ca să fie compatibil cu cel european. Asta e important.”

Europa Liberă: Atunci când mergeți în Occident și discutați cu interlocutorii Dvs., demnitarii structurilor europene oricum vă întreabă ce se întâmplă acasă și dacă reforma justiției e cu șanse să aibă o finalitate, și dacă se edifică statul de drept, și dacă se respectă drepturile omului. E mai dificil de răspuns la aceste întrebări?

Tudor Ulianovschi: „Ca de obicei, ministrul Afacerilor Externe al oricărei țări, nu doar al Republicii Moldova, când pleacă peste hotare, acolo de fapt unde este și jurisdicția, să spunem noi așa, de serviciu a unui ministru de externe, răspunde pentru toate subiectele de politică internă. Să nu uităm că și în cadrul Uniunii Europene sunt probleme la nivel de țări membre ale Uniunii Europene la momentul actual și observăm o dinamică nu aș spune foarte echilibrată de dezvoltare a unor țări membre ale UE, dar pentru noi este foarte important să luăm în calcul elementul că drept model de dezvoltare pentru Republica Moldova este cel european. Una la mână.

Cunoaștem faptul că sunt anumite momente de probleme în relația cu Uniunea Europeană...

Doi la mână: când am fost prezent la ministeriala Parteneriatului Estic, care a avut loc la Luxemburg, toate țările membre ale Uniunii Europene, care la nivel bilateral desigur că discutăm acele necesități de reformă în sectorul justiției, implementarea strategiei de reformare a sectorului judecătoresc, implementarea acelei strategii sau reforma mică a justiției și în alte domenii la nivel multilateral, la nivel de Parteneriat Estic toți au susținut ideea de a acorda o atenție sporită Parteneriatului Estic și în special țările care au acord de asociere, țările asociate, cum este Republica Moldova, Ucraina și Georgia.

Mai mult ca atât, s-a discutat despre necesitatea colaborării multidimensionale sectoriale, la nivel concret, pragmatic, cum putem să asigurăm ca aceste trei țări asociate să se integreze mai rapid în mecanismele de funcționare în cadrul UE. Vorbim despre tematica energetică, digitală, de transport. Și aici putem să facem abstracție la elementul macropolitic, care este prezent în orice relație a unei țări cu Uniunea Europeană din Parteneriatul Estic, dar aș focusa atenția asupra unor subiecte concrete care pot aduce valoare adăugată la capitolul diversificării resurselor energetice, asigurarea conexiunii de transport, asigurarea legăturii, de exemplu, roamingul, digitale între Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Uniunea Europeană. Desigur cunoaștem faptul că sunt anumite momente de probleme în relația cu Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Și situația din Republica Moldova urmează să fie discutată acum în Parlamentul European, în a doua decadă a lunii noiembrie. Pe de altă parte, e cunoscut – a fost blocată asistența financiară, macrofinanciară pentru Republica Moldova. Și lucrul acesta nu s-a făcut fără ca să se ia în considerare faptul că guvernarea are niște restanțe la capitolul implementarea reformelor și, mai ales, cum vede statul de drept și democratic.

​Tudor Ulianovschi: „Desigur implementarea reformelor este un proces continuu, nu neapărat un proces în care are loc schimbarea peste noapte. Ceea ce este important e să vedem direcția de dezvoltare, viteza de dezvoltare este alt element. Și aici într-adevăr discutăm deschis, este un dialog continuu cu partenerii europeni. Ieri a avut loc discuția și întrevederea dlui prim-ministru Pavel Filip cu comisarul Johannes Hahn.”

Europa Liberă: La Minsk?

Tudor Ulianovschi: „La Minsk, care a fost o întrevedere care a permis informarea despre ultimele evoluții, angajamente ale Republicii Moldova pentru a implementa cele mai importante reforme până la finisarea mandatului parlamentului sau până la finisarea sesiunii parlamentare...”

Europa Liberă: Dar faptul că nu vine această asistență financiară tot e un semnal pentru autoritățile de la Chișinău, adică ceva nu e cum trebuie să fie?

Și la nivelul Parlamentului European deja este în toi campania electorală...

​Tudor Ulianovschi: „Asistența macrofinanciară nu a fost anulată, a fost suspendată. În al doilea rând, noi am îndeplinit condiționalitățile pentru a beneficia de prima tranșă de 30 de milioane de euro, care a fost planificată încă la începutul anului să fie debursată. Și în acest context continuăm dialogul, suntem deschiși pentru a comunica și să identificăm modalități de depășire a acestei, nu aș spune crize, dar acestei relații, care este una fluctuantă, care desigur ține cont, pe de o parte, de evoluțiile interne din Republica Moldova, dar pe de altă parte, și care ține de procesele politice în Uniunea Europeană. Ați menționat despre Parlamentul European. Și la nivelul Parlamentului European deja este în toi campania electorală pentru parlamentarele europene din luna mai 2019.”

​Europa Liberă: Și așteptați să vină o nouă componență a Parlamentului de la Bruxelles?

Tudor Ulianovschi: „Nu așteptăm. Nu cred că componența Parlamentului European va favoriza sau va defavoriza reformele din Republica Moldova. Ele nu se fac pentru Parlamentul European. Reformele se fac pentru Republica Moldova, pentru propriii noștri cetățeni.”

Europa Liberă: Moldova o să fie un pic avantajată și din simplul motiv că România va prelua președinția la Uniunea Europeană, iar Bucureștiul va trebui să sprijine parcursul european al Republicii Moldova. De altfel, ei s-au și angajat că sunt avocații Republicii Moldova pe calea integrării europene, dar în ultimul timp mai mulți politicieni, inclusiv de la putere, s-au aventurat, au făcut declarații că Moldova va merge să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană, după care au făcut un pas înapoi, ca astăzi, acum, în luna noiembrie, să aflăm de la speakerul Andrian Candu că Moldova nu va depune această cerere de aderare la UE.

Desigur că suntem încurajați de faptul că România va prelua președinția Uniunii Europene...

​Tudor Ulianovschi: „Aș dori să menționez că este o relație firească între Chișinău și București în ceea ce ține de susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Desigur că suntem încurajați de faptul că România va prelua președinția Uniunii Europene la începutul anului următor, dar în același timp trebuie și noi să avem reforme, să avem acțiuni concrete care să permită nu doar României, care este cel mai mare susținător al parcursului european al Republicii Moldova, dar și altor state, în special din zona estică a Uniunii Europene, țările baltice, țările Vișegradului, țările scandinave, care susțin neabătut parcursul european pentru Republica Moldova.

România este principalul partener comercial al Republicii Moldova și avem o relație mult mai complexă decât cu orice alt stat din lume. Și aici cred că nu aș face declarații politice: când depunem, când nu depunem... Eu aș merge pe fapte, pe procese, pe conexiuni energetice, pe investiții, pe economie, pe agricultură și pe multe alte domenii sectoriale. Totodată, aș dori să spun că suntem încurajați de evoluțiile care țin de relația Uniunii Europene cu țările din Balcanii de Vest și deschiderea spre extindere a Uniunii Europene este un semnal și pentru noi, deoarece anterior, uneori și recent au avut loc niște declarații sau comentarii pe diferite surse mass-media că Uniunea Europeană a obosit de extindere.

Ţările asociate au o șansă și pot vedea acea lumină la capătul tunelului...

Nu aș formula această teorie în felul următor, deoarece este o extindere permanentă, este un proces continuu și ne bucurăm pentru partenerii noștri din spațiul Balcanilor de Vest, dar și pentru noi ca guvern care implementează Acordul de Asociere. Putem să comunicăm și cu oamenii, și cu partenerii externi din spațiul Uniunii Europene că suntem încurajați de faptul că Uniunea Europeană se extinde și, respectiv, Parteneriatul Estic, țările asociate au o șansă și pot vedea acea lumină la capătul tunelului.”

Europa Liberă: Dar, deocamdată, Moldova nu va merge cu această cerere de aderare?

Tudor Ulianovschi: „Nu aș dori să comentez când sau cum depunem cererea de aderare. Suntem în proces de implementare a Acordului de Asociere, vedem o deschidere din partea țărilor membre ale Uniunii Europene pentru pregătirea Parteneriatului Estic și aniversarea de 10 ani, care va fi celebrată în anul următor și planificăm elaborarea unei poziții comune de sprijin pentru parcursul european al țărilor din Parteneriatul Estic, în special al țărilor asociate.”

​Europa Liberă: Vă cer o precizare. Iată citez din presa internațională, Bloomberg: „Cum Republica Moldova blochează accesul Marii Britanii la proiecte de 1,7 trilioane de dolari”. În presă a apărut această informație că Republica Moldova a blocat aderarea Marii Britanii la Acordul privind achizițiile publice. Ar însemna asta că Moldova pune piedică unui stat atât de influent precum Marea Britanie să adere la un acord internațional?

Tudor Ulianovschi: „Nu suntem de acord cu ceea ce s-a scris de Bloomberg și de fapt în discuțiile ulterioare cu autorul articolului respectiv, care a pus accent mai mult pe un afront personal, pe un blocaj, însă cred că ar fi bine să fie și documentat ce înseamnă un format multilateral, ce înseamnă procesele de negociere și de consultări în cadrul OMC sau în cadrul oricărei alte structuri internaționale. Nu a fost blocaj, deoarece nu a fost pus la vot și pe 17 octombrie au avut loc două ședințe ale acestui comitet al OMC pentru achiziții publice.

Subiect care ține de vize a fost permanent prezent pe agenda bilaterală între Chișinău și Londra...

Prima ședință a fost ședința formală, unde s-a pus la vot și Australia a fost subiectul sau accederea Australiei la acest acord a avut loc. După aceea a fost o ședință neformală, în formă de consultări între statele membre ale acestui acord, 47 la număr, unde mai multe state au exprimat poziții cu privire la subiectul achizițiilor publice. Republica Moldova, prin misiunea la OMC, a exprimat poziția că nu suntem împotrivă la accederea Marii Britanii ca stat nu în cadrul UE, dar stat bilateral la acest acord plurilateral, dar reiterăm subiectul de interes pentru Republica Moldova, care ține de accesul pe piața britanică al furnizorilor, al agenților economici din Republica Moldova, care, datorită unui sistem de vize care încă este aplicat pentru moldoveni, deși noi am eliminat unilateral regimul de vize pentru Marea Britanie din 2007 și acest subiect care ține de vize a fost permanent prezent pe agenda bilaterală între Chișinău și Londra.”

Europa Liberă: Dar de ce s-a interpretat ca o răzbunare a faptului că soția Dvs., care este reprezentantul Moldovei la OMC, fiind blocată să obțină o viză pentru Marea Britanie, a încercat prin acest gest să spună Londrei că Moldova ar putea să aibă un vot negativ atunci când e vorba de aderare la un acord?

Tudor Ulianovschi: „Repet: OMC-ul acționează în baza principiului de consens. Republica Moldova nu se opune principiului consensului. Deci, declarația oficială pe care Republica Moldova a prezentat-o în cadrul acestei consultări este făcută publică, unde nicăieri nu se referă la blocaj, la amenințări sau alte modalități de blocare a accederii, ba dimpotrivă, am pus accent pe art. 4, pct. b) din acest acord, care ține de accesul care este îngrădit prin faptul că este aplicat regimul de vize. Dacă e să ne referim la situații în care au fost blocate sau accesul în Marea Britanie, care ține de refuz sau un proces mai îndelungat de obținere a vizei, avem situații mult mai multe decât un caz concret.”

Europa Liberă: Negociați acum cu Marea Britanie pe marginea acestui subiect ce ține de abolirea regimului de vize?

Tudor Ulianovschi: „Noi am negociat, negociem și vom negocia cu Marea Britanie.”

Europa Liberă: Dar cooperarea moldo-britanică nu e afectată acum?

Tudor Ulianovschi: „Ba dimpotrivă, avem o relație mult mai complexă. Da, Republica Moldova trebuie să aibă o diplomație pragmatică care știe cum să negocieze, care știe cum să-și avanseze interesul național. Ca să vă zic sincer, atunci când am fost ambasador la Geneva am reușit să obțin poziția de președinte al unor comitete și consilii ale unor agenții ale ONU. Acest lucru nu ar fi fost posibil, dacă ai politica capului plecat; trebuie să negociezi, trebuie să știi cum să promovezi interesul țării tale, trebuie să știi când să zici nu și când să zici da și de aia am și reușit să conving mai multe țări să ne susțină.

Cu relația care ține de Marea Britanie, avem o relație excelentă pe mai multe paliere, avem o susținere din partea Marii Britanii pe segmentul reintegrării țării noastre. Marea Britanie a fost țara care e co-autor al Rezoluției Adunării Generale din 22 iunie pentru Republica Moldova, care ține de retragerea trupelor străine de pe teritoriul țării noastre. Am avut vizita la Londra și am avut discuții foarte bune cu partenerii britanici. Subiectul vizelor a fost prezent, deoarece este interesul și sarcina unui ministru de Externe să negocieze simplificarea și chiar liberalizarea regimului de vize pentru propriii noștri cetățeni. Din păcate, sistemul actual nu este unul perfect de obținere a vizei britanice, care presupune procesarea nu la Chișinău, dar în altă țară, în Varșovia, pentru a obține o viză britanică. Și situații au fost mult mai multe, inclusiv pentru oficialii Republicii Moldova, care au dorit să viziteze Marea Britanie, dar acest subiect nu afectează relația bilaterală. Este un subiect care tot timpul a fost prezent.”

Europa Liberă: O să urmărim finalitatea acestor dezbateri dintre Chișinău și Londra pe marginea acestui subiect.

Tudor Ulianovschi: „Desigur.”