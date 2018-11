Tudor Ulianovschi: „Aplicațiile militare care au loc în Transnistria, pe teritoriul R,Moldova, sunt o provocare”

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, a acordat un interviu Europei Libere vorbind despre relațiile externe pe principalele direcții strategice pentru R. Moldova: Bruxelles și Washington dar și despre cooperarea cu Moscova și despre reglementarea transnistreană. El crede că Acordul de Asociere cu UE nu vine în contradicție cu angajamentele R. Moldova în cadrul CSI și contestă existența unei nemulțumiri a partenerilor europeni ai R. Moldova.

PRIMA PARTE A INTERVIULUI

Europa Liberă: Vreau de la Vest să trecem către Est. Ați amintit despre o sintagmă – „politica capului plecat”. În relația cu Rusia așa se spunea că mulți ani la rând Republica Moldova anume această politică a promovat-o. Cei care mergeau să discute la Kremlin, discutau cu capul plecat. Astăzi, cum vedeți Dvs. această cooperare cu Federația Rusă? Igor Dodon tocmai și-a încheiat vizita. A fost o vizită oficială pe care a efectuat-o șeful statului la Moscova?

Tudor Ulianovschi: „O vizită de lucru, dacă nu greșesc.”

Europa Liberă: Dumnealui scria pe o rețea de socializare că, de la 1 ianuarie 2019, se ridică embargoul pentru exportul de fructe, legume, vinuri... Cum vedeți Dvs. această cooperare dintre Chișinău și Moscova pe moment, pentru că nu se știe cine promovează politica externă în relația cu Moscova? Sau nu e clar, cel puțin, pe moment – Guvernul sau Președinția?

Tudor Ulianovschi: „Relația cu Federația Rusă este multidimensională și ea se dezvoltă pe filiera Președinției, pe filiera parlamentară, pe filiera guvernamentală, economică, socială ș.a.m.d. Pentru Republica Moldova, noi dorim să avem o relație constructivă, pragmatică, dar și corectă cu Federația Rusă, care să nu afecteze independența, suveranitatea națională a Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar, deocamdată, este afectată de către Federația Rusă suveranitatea Republicii Moldova?

Tudor Ulianovschi: „Suntem deschiși pentru a avea un dialog la nivel de ministere de Externe. Pe parcursul acestui an am avut o întrevedere cu dl ministru Lavrov la Munchen și a fost vizita la Chișinău a adjunctului diplomației externe ruse la Chișinău, dl Karasin, și a fost conferința de presă, unde am și reiterat îngrijorările și poziția națională a Republicii Moldova cu privire la necesitatea retragerii complete și necondiționate a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar reacția Federației Ruse nu e pe potriva așteptărilor Dvs.?

Tudor Ulianovschi: „Noi trebuie să vociferăm ceea ce considerăm noi că este important pentru Republica Moldova. Și această poziție a Republicii Moldova a prins contur atunci când la New York, pe 22 iunie, a fost votată rezoluția, care a reprezentat un semnal și o presiune pozitivă pentru Federația Rusă ca existența unei solidarități internaționale pe acest subiect. Da, rezoluția nu este una coercitivă, Consiliul ONU pentru Securitate, dar este un semnal că ONU susține poziția Republicii Moldova și de fapt reiterează angajamentul anterior asumat la Istanbul în 1999 de către Federația Rusă pentru a relua procesul de evacuare a trupelor și munițiilor și aici aș dori să fac precizarea care ține de două tipuri de trupe rusești pe teritoriul Republicii Moldova, în Transnistria...”

Europa Liberă: Forțele de menținere a păcii...

Tudor Ulianovschi: „Una. Și doi: acel Grup operativ al forțelor ruse.”

Europa Liberă: GOTR-ul.

Tudor Ulianovschi: „Care este de fapt o reminiscență a Armatei a 14-a a Uniunii Sovietice. Și aici această rezoluție la ONU fixează elementul distinctiv între ambele tipuri de forțe rusești și doi: spune foarte clar nevoia de a retrage aceste trupe și muniții. În opinia noastră, aplicațiile militare care au loc în Transnistria, pe teritoriul Republicii Moldova, sunt o provocare și tot timpul vom fi vocali și vehemenți pentru a critica această practică. Lucrăm cu OSCE-ul și cu alte structuri pentru a promova poziția noastră.”

Europa Liberă: Revenim la soluționarea problemei transnistrene, dar nu ați răspuns concret. Totuși, cine face politica externă, când e vorba de relația Republicii Moldova cu Federația Rusă?

Tudor Ulianovschi: „Politica externă cu oricare țară se face în plan multidimensional.”

Europa Liberă: Asta ați precizat.

Tudor Ulianovschi: „Sunt contacte la nivel de președinte, cum le și vedem, la nivel de ministere de Externe, la nivel de Executiv.”

Europa Liberă: Din cele 12 întâlniri pe care le-a avut Igor Dodon cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, de câte ori au fost prezenți și reprezentanții Ministerului de Externe, de exemplu?

Tudor Ulianovschi: „Relația între Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cu Președinția este una instituțională, în baza legislației în vigoare. Totodată, la întrevederile pe care Domnia sa le are la Moscova participă ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă.”

Europa Liberă: Dar care a fost reprezentantul Partidului Socialiștilor, pentru că dl Neguță a mers la Moscova în calitate de șef al misiunii diplomatice fiind consilierul președintelui Igor Dodon, după ce a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista PSRM.

Tudor Ulianovschi: „Nu aș dori să comentez trecutul unei sau altei persoane. Deci la întrevederile președintelui...”

Europa Liberă: ...e prezent dl Neguță, ambasadorul.

Tudor Ulianovschi: „Este prezentă ambasada, care este de fapt o reprezentare a Ministerului Afacerilor Externe și aici aș dori să precizez faptul că Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova încă este în așteptarea reacției sau răspunsului MAE-ului rus la notele anterioare trimise anul trecut cu privire la solicitarea de un răspuns la îngrijorările noastre cu privire la cazurile de intimidare și hărțuire a funcționarilor moldoveni, care au încercat să efectueze vizite în Federația Rusă.”

Europa Liberă: Vladimir Putin l-a numit pe Dmitri Kozak în calitate de reprezentant al Rusiei în relația economică cu Republica Moldova. De ce a stârnit atâtea îngrijorări din partea mediului de experți, dar și a unor politicieni această numire? Sperie faptul că el a fost autorul renumitului „plan Kozak” de federalizare și ar putea să fie reactualizat sau e altceva?

Tudor Ulianovschi: „Pentru Republica Moldova subiectul federalizării nu este unul actual și nu este pe agenda noastră.”

Europa Liberă: Nu s-a discutat nicăieri, în cadrul niciunei întrevederi?

Tudor Ulianovschi: „Unicul mod de a reglementa politic este în baza legii din 2005 cu privire la statutul special al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Votată prin consens în Parlament.

Tudor Ulianovschi: „Exact! Având un consens național în acest sens. Desigur că au avut loc procese electorale în Federația Rusă. Dl Rogozin, care a fost anterior declarat persona non grata, a fost mutat pe o altă funcție guvernamentală în cadrul Federației Ruse. Acum sunt numite noi persoane, dl Kozak, pe care l-ați menționat, și alte persoane. Cu aceștia suntem interesați să stabilim un dialog, dar pentru noi este important până a relansa orice contact pe dimensiunea economică guvernamentală să avem acel răspuns din partea Federației Ruse cu privire la cazurile de intimidare a funcționarilor noștri și aici suntem de acord să comunicăm atât la Chișinău, dar și eventual să participăm la Moscova sau în alte state la nivel de Minister de Externe pentru a reitera această solicitare. Nu aș dori să intru în comentarii analitice, ce înseamnă numirea unui om sau altui om pentru a patrona sau pentru a fi responsabil de un dosar care ține de Republica Moldova, noi reieșim din interesul nostru. Piața rusească este interesantă pentru produsele moldovenești, chiar aș spune necesară, și dorim să avem un export normal, fără limite, fără bariere în comerț, care, în opinia noastră, la un moment sunt îngrădite sau există aceste bariere care încalcă prevederile Acordului bilateral de liber schimb, Acordului în cadrul CSI, dar și aș face referință...”

Europa Liberă: În cadrul OMC...

Tudor Ulianovschi: „...la angajamentele asumate de Federația Rusă ca membru al OMC-ului, unde Republica Moldova la fel este membră și considerăm că aplicarea unor măsuri restrictive pentru produsele moldovenești pe piața rusească îngrădește neargumentat accesul pe piața Federației Ruse. Avem un număr mare de cetățeni din Republica Moldova, care locuiesc sau care muncesc sezonier în Federația Rusă și pentru noi este important ca minister, ca Guvern să avem un dialog cu autoritățile migraționale sau de alt gen la nivel central în Federația Rusă, pentru a promova și apăra drepturile moldovenilor din Federația Rusă.”

Europa Liberă: Dar când ar putea dl Kozak să efectueze o vizită în Republica Moldova?

Tudor Ulianovschi: „Nu am recepționat o solicitare sau o propunere oficială în acest sens. Atunci când va fi, vom veni cu o reacție.”

Europa Liberă: De ce vă pun aceste întrebări? Pentru că foarte multă lume se întreabă dacă nu cumva Federația Rusă îl ajută pe Igor Dodon acum să acumuleze capital politic, pe care o să-l transfere către Partidul Socialiștilor, ca să câștige cât mai multe voturi la alegerile parlamentare din 24 februarie.

Tudor Ulianovschi: „Ca ministru de Externe și nu aș dori să interpretez politic sau să interpretez declarațiile politice, pentru mine contează cooperarea pe linie executivă și pe linia ministerelor de Externe. Suntem deschiși pentru a avea un dialog cu Federația Rusă în scopul de a reitera care sunt interesele țării noastre. Nu aș dori să comentez politic, fiindcă pentru mine contează relația instituțională.”

Europa Liberă: Cum vă explicați că Moscova și Igor Dodon în anumite cazuri face cu insistență declarația precum că s-ar cere o recunoaștere a neutralității Republicii Moldova? Ce scop se urmărește?

Tudor Ulianovschi: „Subiectul neutralității este prevăzut în Constituția Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Absolut! Dar cu dl viceministru al Afacerilor Externe al Federației Ruse, dl Karasin, făcusem un interviu și-mi spusese că Moscova ar fi interesată să fie recunoscută neutralitatea Republicii Moldova. Iar la întrebarea: de ce nu vă retrageți armata, pentru că asta ar însemna o recunoaștere din partea Federației Ruse a neutralității? Ei spun că doar după ce i se oferă un statut special regiunii transnistrene.

Tudor Ulianovschi: „Aici sunt trei elemente importante. În primul rând, Republica Moldova este neutră din punct de vedere constituțional și în al doilea, atunci când rezoluția la ONU, iarăși fac referire la rezoluție, vorbește despre retragerea completă și necondiționată. Cuvântul „necondiționat,” fiind interpretat în termeni diplomatici și reali, înseamnă că retragerea forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova nu trebuie să fie condiționată de reglementarea politică a diferendului transnistrean. Ba dimpotrivă, eu sunt ferm convins că, dacă eliminăm factorul militar, deci retragerea completă a Grupului operativ, GOTR-ului, cum ați spus Dvs., și modificarea forței de pacificare într-o misiune civilă cu mandat internațional, atunci vom elimina elementul de forță militar în procesul de negocieri politice. Și aici trebuie să ne concentrăm pe acest element, nu trebuie să fie condiționată retragerea trupelor rusești.”

Europa Liberă: Dar nu cred că partenerii ruși gândesc ca și Dvs.

Tudor Ulianovschi: „Eu vă zic care este poziția oficială și care este poziția pe care noi tot timpul o reiterăm și partenerilor ruși. Noi trebuie să vociferăm interesul nostru deschis, chiar și atunci când ne întâlnim cu autoritățile ruse să le expunem foarte clar cum vedem noi și de fapt nu doar noi, dar și țările membre ale ONU, nu doar cele din formatul de negocieri „5+2”.”

Europa Liberă: Există această șansă ca să se identifice o soluție durabilă pentru criza transnistreană? În ultimul timp se observă că și autoritățile nerecunoscutei regiuni transnistrene fac naveta în țările europene, au mers și în Germania, și la Londra, și la Viena. S-ar putea pune ceva la cale în spatele autorităților de la Chișinău?

Tudor Ulianovschi: „Negocierile tot timpul au loc. Negocierile pentru toți participanții în formatul „5+2”, care este unicul format recunoscut pentru a reglementa politic conflictul transnistrean sunt importante. Eu cred că acel pachet „Berlin+”, care presupune implementarea măsurilor de consolidare a încrederii, care se focusează exact pentru necesitățile oamenilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova – avem cazul plăcuțelor, avem cazul apostilării diplomelor, care este orientat, pe de o parte, pentru a legaliza autoritatea națională a Republicii Moldova, deci se mențin elementele statale pe aceste documente, pe diplome și plăcuțe, dar în același timp oferind accesul oamenilor, conducătorilor auto, absolvenților pentru a putea participa la procese educaționale din Uniunea Europeană, respectiv generând în termen lung o schimbare de mentalitate. Anterior discutam despre avantajele Acordului de Asociere și de Liber Schimb. Majoritatea agenților economici din Transnistria exportă unde? Pe piața europeană. Respectiv pentru noi este important de a lucra pe toate dimensiunile, dar vă zic ferm că nu vom face concesii cu privire la statalitatea Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Și atunci, de ce aceste voci din interior, dar și din exterior că prin acești „pași mici” s-ar putea ajunge la o transnistrizare a Republicii Moldova? De ce mai sunt aceste îngrijorări?

Tudor Ulianovschi: „Îngrijorările sunt tot timpul. Pe de o parte, avem situația regională dificilă și complexă, avem situația și acțiunile militare în Ucraina, avem anexarea ilegală a Crimeii, avem acțiunile sau intervenția militară în Ucraina de Est, avem prezența militară în Georgia, deci este o situație regională fără precedent, care prezintă riscuri sporite din punct de vedere politic și de securitate.”

Europa Liberă: Dar le dați dreptate celor care spun că s-ar putea să se facă presiuni asupra Republicii Moldova, să se găsească o variantă de soluționare a crizei transnistrene nu neapărat în folosul Republicii Moldova, dar ca să fie arătat ca un precedent pentru ce se întâmplă în Ucraina și ca o mică victorie a Federației Ruse în această zonă?

Tudor Ulianovschi: „Este și în avantajul Federației Ruse de a putea demonstra că există voință politică și capacitate de a soluționa un conflict înghețat, cum spunem noi în spațiul post-sovietic, cum este cel din Republica Moldova, care este unul politic și de fapt artificial. Unicul mod de a soluționa diferendul transnistrean este prin menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova în baza legii din 2005 și acest deziderat îl prezentăm noi și cred că este un prilej bun și un context geopolitic nu doar euroasiatic, dar și la nivel global pentru ca Federația Rusă să obțină sau să identifice acea voință politică la Kremlin pentru a soluționa diferendul transnistrean. Suntem gata să discutăm retragerea trupelor ruse sau reluarea retragerii, fiindcă procesul deja a fost început anterior, în 2001-2002, dacă nu greșesc. Ucraina este gata să ofere coridorul pentru evacuare. Din punct de vedere politic, momentul este bun pentru a soluționa, dar nu vom face compromisuri la presiunile internaționale, ba dimpotrivă, avem susținerea fermă a ONU, a Washingtonului, a Bruxelles-ului și a țărilor membre ale Uniunii Europene în acest sens.”

Europa Liberă: Republica Moldova trebuie sau nu să rămână în cadrul Comunității Statelor Independente din moment ce unele state ale Parteneriatului Estic se retrag din acest aranjament regional?

Tudor Ulianovschi: „La moment, Republica Moldova este membru al CSI, dar analizând statistica demonstrează că contactele în cadrul CSI ca structură regională sunt tot mai mici și mai mici. La moment…”

Europa Liberă: Iar cotizațiile sunt mari.

Tudor Ulianovschi: „La moment nu punem întrebarea dacă depunem cererea de a pleca din CSI sau nu, noi oricum nu participăm la discuțiile…”

Europa Liberă: ...militare, pe dimensiunea militară...

Tudor Ulianovschi: „…care țin de ordin politic militar, mai mult de cel economic care pentru noi prezintă interes, dar aș dori să accentuăm că avem și relații bilaterale foarte bune cu țările membre ale CSI din punct de vedere economic, deci nu aș pune problema retragerii din CSI sau nu, nu trebuie să ne lăsăm pradă a unor comentarii sau presiuni că Acordul de Asociere sau cel de Liber Schimb cu Uniunea Europeană vine în contradicție cu angajamentele Republicii Moldova față de CSI, ba dimpotrivă, cred că acest element poate fi unul de conexiune ca Republica Moldova să fie acel pod de conexiune economică și comercială între Est și Vest.”

Europa Liberă: Dle ministru, ce avantaje aduce dialogul strategic dintre Chișinău și Washington Republicii Moldova? Cu mai multe ocazii atunci când discuți cu un oficial de peste Ocean spune: „Moldova trebuie să știe ce să ceară de la Statele Unite”. Știe astăzi Moldova ce să ceară de la Casa Albă sau de la Congresul American, sau de la Departamentul de Stat?

Tudor Ulianovschi: „Eu nu aș formula întrebarea că cerem ceva, deci…”

Europa Liberă: Ce ajutor cere?

Tudor Ulianovschi: „Este o relație permanentă, a fost și va fi de parteneriat, eu aș spune, strategic. La momentul actual este dialog strategic, care are o componentă dimensională pe partea economică, socială, de securitate și pe alte subiecte, dar cea economică, a avut recent și la Chișinău acea ședință a Comisiei mixte de cooperare economică-comercială cu SUA unde au fost puse în discuție avantajele economice și de investiții în Republica Moldova pentru companiile americane. Deci, pentru noi de a atrage companii serioase din SUA pentru a investi în Republica Moldova. Din punct de vedere politic, am avut tot timpul sprijinul Washingtonului pentru Republica Moldova, pentru opțiunea vestică, indiferent de culoarea politică a conducerii sau a guvernării. Discuția pe care am avut-o cu noul ambasador american acreditat la Chișinău a fost una extrem de productivă, am văzut o abordare deschisă și focusată pe mai multe domenii. SUA sunt gata să continue sprijinul pentru a asigura buna guvernare în Republica Moldova și doi: SUA sunt gata să susțină Republica Moldova în parcursul european și pe reglementarea pașnică a conflictului transnistrean.”

Europa Liberă: Dar relația dintre Chișinău și Washington depinde de relația dintre SUA și Federația Rusă? Se regăsește Moldova cumva pe agenda celor doi mari jucători mondiali?

Tudor Ulianovschi: „Eu pot doar interpreta că atunci când subiectul Europei de Est sau al conflictelor înghețate ar putea sau ar apărea pe agenda bilaterală americano-rusă...”

Europa Liberă: Ucraina se pare că mai mult figurează pe agendă?

Tudor Ulianovschi: „Ucraina ca un caz concret, unde au loc acțiuni militare la momentul de față, dar și conflictele înghețate în spațiul post-sovietic și avem poziția oficială a Washingtonului, care suntem siguri că este reiterată și în cadrul dialogului bilateral. Desigur că cu Congresul american avem o relație și avem un sprijin foarte important, care se exprimă prin acele rezoluții pe care Congresul american le adoptă în sprijinul Republicii Moldova, repet, nu a Guvernului, dar al Republicii Moldova și avem și poziția oficială a Casei Albe. Atunci când am avut discuția foarte scurtă cu conducerea de la Casa Albă la New York mesajul a fost unul foarte clar: Statele Unite susțin Republica Moldova și vor continua să ofere acel sprijin politic necesar pentru Republica Moldova și pentru moldoveni. Planificăm desigur că mai multe vizite în spațiul european, în spațiul american, dar și în alt spațiu, pe alte continente la fel unde dorim să avem o prezență diplomatică mult mai activă, care nu a fost până în prezent.”

Europa Liberă: Voiam să vă întreb și despre inaugurarea altor patru misiuni diplomatice, pentru unii există explicații, pentru alții nu. De ce în Argentina, de ce în Ghana? De ce ați decis să inaugurați încă patru ambasade pe o perioadă de criză, pentru că bani nu prea sunt sau ați găsit și bani, ați identificat resurse?

Tudor Ulianovschi: „Aș avea o abordare mult mai largă în contextul în care Republica Moldova niciodată nu a avut o prezență diplomatică pe continentul african, care are 54 de state. Până în prezent, Moldova nu a avut o prezență diplomatică în America Latină, deci pentru noi prezența diplomatică în Argentina și în Ghana, ambele țări având o influență regională puternică din punct de vedere ca un catalizator al susținerii țărilor din America Latină și din Africa, corespunzător, Ghana fiind un membru foarte activ, dinamic și cu o pondere în Uniunea Africană, Argentina având un rol foarte mare în acele structuri regionale din America Latină, cred că pentru noi, din punctul de vedere al obținerii sprijinului poziției Republicii Moldova la foruri internaționale ca ONU, OMC este foarte important. România, Ucraina și foarte multe state vecine au nu doar una, nu două, dar peste zeci de misiuni diplomatice în aceste continente. Eu nu cred că cineva ar dezaproba prezența diplomatică a Republicii Moldova în Africa, în America Latină. India este o țară cu peste 1,3 miliarde de oameni, de consumatori, din punctul de vedere al producătorilor agricoli din Republica Moldova, India este o piață enormă. Deja avem acceptul Guvernului indian prin acceptarea certificatelor de import pentru merele din Republica Moldova, urmează să negociem și alte produse, prune și altele, dar deja putem exporta pe piața indiană. Irlanda, ca să concluzionez, câți moldoveni sunt în Irlanda? Sunt foarte mulți, și pentru noi, pentru Ministerul de Externe este foarte important să promovăm interesele moldovenilor care locuiesc în Irlanda, sunt foarte mulți. Urmează să am o vizită la Dublin în viitorul apropiat și cred că s-ar bucura foarte mulți moldoveni care locuiesc în Irlanda să fie o ambasadă și un consulat în Dublin.”

Europa Liberă: Intensificarea dialogului cu Turcia, cu China iarăși pune mai multe semne de întrebare pentru unii cunoscători ai politicii externe. De ce e nevoie ca Republica Moldova să-și aprofundeze această colaborare atunci când spune că prioritară rămâne a fi integrarea europeană? E compatibilă această idee a Republicii Moldova să meargă către Ankara, către Beijing?

Tudor Ulianovschi: „Ankara, Beijing, țările arabe, țările Asiei de Est și de Sud-Est, țările africane, țările Americii Latine. Eu înțeleg că pentru unii aceste ambiții regionale în premieră sunt unele exotice, dar haideți să vedem statele membre ale Uniunii Europene. Toate au dialog cu China, cu Turcia, cu țările arabe, cu Africa și America Latină. Eu aș vedea complementar. Ideea integrării europene rămâne cea de bază, prioritară, din punctul de vedere al implementării cadrului sau aquis-lui comunitar în Republica Moldova, preluării modelului de dezvoltare european în Republica Moldova. Totodată, Republica Moldova trebuie să-și depășească propriile limitări, pe care anterior singur ni le-am pus. Apropo, valoarea unui stat mic crește foarte mult sau crește exponențial într-un format multilateral. Și atunci trebuie să muncim pentru a avea contacte, pentru a avea sprijin, dar și pentru a obține investiții, susținere pentru opozițiile la ONU și OMC de către alte regiuni cu care colaborează toată Uniunea Europeană, SUA, Federația Rusă, Turcia, China ș.a.m.d. Diplomația Republicii Moldova pe moment este în înflorire și trebuie să acoperim întreg globul pământesc pentru a putea fi prezenți – una. Doi: să fim auziți, pentru a promova interesele economice și pentru a obține acel sprijin foarte necesar pentru Republica Moldova ca stat mic.”

Europa Liberă: V-a dat bătăi de cap sau nu expulzarea celor șapte cetățeni turci din Republica Moldova?

Tudor Ulianovschi: „Subiectul respectiv desigur că nu ține de competența Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, dar ține de operațiunile realizate de către SIS și organele competente. Nu aș dori să comentez acest subiect, care ține mai mult de organele pe care le-am menționat.”

Europa Liberă: Cât de pregătit e Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene să asigure o bună participare a cetățenilor din străinătate la alegerile parlamentare din 24 februarie?

Tudor Ulianovschi: „Ministerul Afacerilor Externe tot timpul se pregătește pentru a organiza, din punct de vedere procedural sau tehnic, desfășurarea alegerilor parlamentare.”

Europa Liberă: Pentru că secțiile de votare sunt în incinta misiunilor diplomatice, la consulate...

Tudor Ulianovschi: „Exact. În cadrul misiunilor diplomatice și consulate, dar și în multe secții de votare care se deschid în afara acestor incinte, unde în baza legislației șefii acestor secții de votare, în afara unei ambasade sau consulat, pot fi doar diplomați. Ca să vă zic sincer, avem și îngrijorări că nu avem suficient număr de diplomați, dar vom face față acestui proces. Nu este unul ușor. Desigur că este important de a realiza acele etape pentru a asigura, care încep de la înregistrarea prealabilă a votanților, dar și pregătirile tehnice. Avem o experiență în acest sens, desigur că nimeni nu este perfect și nu exclud că uneori ar putea fi unele situații care necesită o implicare mai activă a colegilor, dar nu avem un număr suficient de diplomați. Respectiv poate mărim numărul de diplomați în cazul dat, să fim mai mulți? Și în acest context, la această inițiativă poate de suflet a mea, care ține de acel institut diplomatic creat recent pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, e o premieră pentru noi. Eu cred că este o necesitate absolută pentru Republica Moldova, nu doar pentru a ridica nivelul profesional al diplomaților, dar și al funcționarilor publici per ansamblu și de a crea acel centru, think-tank analitic, care ar veni cu niște propuneri de politici regionale, inclusiv – de ce nu? – studierea practicii altor state, altor ministere de Externe în organizarea proceselor electorale în afara țării.”