Președintele Donald Trump acuză ambele tabere de violențele de la Charlottesville

Presedintele Trump a revenit ieri cu declaratii referitoare la incidentele de la Charlottesville , in Virginia, unde trei persoane si-au pierdut viata, simbata, pe fondul unei manifestatii initiate de extremisti de dreapta. Ce a spus presedintele? E intrebarea adresata corespondentului Europei Libere la Washington.

El a revenit la declaratia sa de duminica, atunci cind a lasat sa se inteleaga ca violentele ar fi fost initiate de ambele parti. In secvente filmate la manifestatia extremistilor, inceputa vineri, mase de indivizi, unii inarmati, altii cu torte amintind de organizatia rasista Ku Klux Klan, sint auzite voci scandind: „Voi nu ne veti inlocui”, „Evrei nu ne vor inlocui” si lozinca nazista „Singe si pamint”. Apoi „Ale cui strazi? Strazile noastre” – referire la dominatia albilor, in dauna negrilor.

In replica, cei care li se opuneau scandau „Nu fascismului in America”. Unii dintre demonstrantii de dreapta purtau arme de foc, la vedere, fapt permis in statul Virginia. Unii dintre contra-demonstranti aveau – asa cum presedintele a spus – bite de baseball si spray.

Unii marsaluiau in mijlocul unor drapele naziste si altii venisera sa opreasca extremismul, care le invadase comunitatea.

In interventia sa de ieri, presedintele Trump a sustinut ca ambele tabere se fac vinovate pentru violentele care au urmat. El a argumentat ca in timp ce initiatorii manifestatiei aveau permis, oponentii nu aveau.

A mai aratat ca nu toti cei aflati acolo erau fascisti si extremisti, luind indirect apararea celor care se adunasera sa protesteze impotriva darimarii statuii generalului sudist, Robert E Lee. Trump a justificat pozitia acestora, cind a spus ca si George Washington si Thomas Jefferson au avut sclavi.

A fost clar pentru toata lumea ca intre cele trei declaratii despre incidente, in trei zile consecutive, Trump a fost el insusi ieri, cind a luat practic apararea extremistilor de dreapta pe care-i considera nedreptatiti de presa, asa cum se vede si pe el insusi.

Dar este oare aceasta situatie doar o problema Trump? Sau un fenomen mai larg? In multe locuri din lume, cind neofascisti demonstreaza, acolo unde pot sa o faca – si in America, o pot face, in virtutea dreptului la libera exprimare – reactia de repulsie si revolta este una naturala si se manifesta activ. Experientele totalitarismelor distrugatoare creaza in multe locuri o reactie imediata de respingere fara echivoc, pe care cei mai multi americani o asteptau si de la presedinte.

Nu poate exista o echivalenta morala intre motivatia propagatorilor urii rasiale si suprematiei albilor si cei care incearca sa li se opuna. Nu exista vreo echivalenta intre parintii fondatori ai Americii si generalul Lee, care a luptat in razboiul civil pentru suprematia albilor si mentinerea sclaviei si a continuat sa se pronunte impotriva drepturilor negrilor americani si dupa ce a pierdut razboiul.

Este un viciu de educatie, de discernamint si de valori, cind se pierde simtul proportiilor si vinovatiilor si cind se relativizeaza discriminarea si violenta, de parca ar fi o competitie sportiva. Si de aici deriva si intrebarea, in acest moment crucial al istoriei: cum va continua America sa se manifeste si sa se exprime? Noi, cei care am trait o parte din viata in spatii mult mai vulnerabile si volatile decit aceasta tara norocoasa sa nu aiba parte de „ismele” secolului XX, stim cit este de scurt – la scara istorica – drumul zilei catre noapte.