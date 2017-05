Denis Nedelko: „Mediul de afaceri din Transnistria așteaptă reforme radicale”

Mai mulți experți din regiunea transnistreană au discutat săptămâna trecută despre situația creată după 100 de zile de când Transnistria este condusă de o nouă echipă, în frunte cu Vadim Krasnoselski. Directorul asociației de business „Most” din regiunea transnistreană, Denis Nedelko, spune că situația din economie poate fi calificată drept „un start amânat al unor transformări intense”. El semnalează schimbări pozitive în activitatea vămii, scăderea presiunii administrative, dar în același timp spune că există foarte multă incertitudine în ceea ce privește modul în care administrația intenționează să combine politica social-orientată cu legile economiei de piață. Corespondenta noastră în regiunea transnistreană, Karina Maximova, a stat de vorbă cu antreprenorul Denis Nedelko, întrebându-l, pentru început, ce a simțit mediul de afaceri în aceste prime 100 de zile de când regiunea este administrată de o echipă nouă și care sunt prognozele sale privind evoluția de mai departe a situației.

Denis Nedelko: „Mediul de afaceri aștepta schimbări, reforme și nu doar unele cosmetice, unele treptate și line, ci radicale. Pentru că de prea multă vreme - și pe timpul lui Smirnov, și pe timpul lui Șevciuk – businessul a lucrat în condiții, să spunem așa, nu tocmai de piață. Și ne doream mai multă transparență, deschidere, mai multă libertate, în primul rând. Pentru că la modul general, chiar businessul este personificarea libertății, a pieței, și noi ne doream că obținem această libertate, iată de ce mizam pe transformări.

La nivelul retoricii, transformări parcă ar fi. Anul 2017 a fost declarat an al antreprenorilor, vedem o deschidere către mediul de afaceri, vedem că executivul se adresează către business și îl roagă să-i povestească ce probleme are, ce bariere întâmpină, afirmă că este gata să le soluționeze. 100 de zile este un interval de timp în care businessul se află într-o stare de euforie ușor reținută. Și asta, pentru că businessul nostru transnistrean, dacă e să-l comparăm cu un om, arată ca un bărbat obosit, ușor trecut de 50 de ani – el a văzut deja de toate, știe tot și nu crede pe nimeni. Da, comunitatea de afaceri a avansat propunerile sale, dar nu a văzut o reacție rapidă și consistentă.

Specificul omului de afaceri este că el nu poate să nu spere – este trăsătura-cheie a oricărui businessman. El trebuie să privească în viitor, el trebuie să spere. Chiar dacă mulți dintre ei vorbesc despre pesimism, în adâncul sufletului fiecare, oricum, are o speranță. Aceasta nu moare niciodată, aceasta este și va fi. Pentru că altfel nu are rost să lucrezi. Dar viața continuă, trebuie de lucrat și de câștigat bani, pentru că altă cale nu există. Și noi am vrea să sperăm. Dar din punctul meu personal de vedere, este nevoie de reforme rapide, bruște, radicale. Și astfel de reforme nu există și acest lucru este apreciat de noi drept semnal negativ. Pentru asta și scriem, vorbim, ne adresăm către putere - și este foarte bine că putem vorbi deschis, în speranța că schimbările, totuși, vor avea loc.”

Europa Liberă: Există careva modele de reforme pe care Transnistria le poate folosi?

Denis Nedelko: „Modelul meu este unul radical. Eu consider că economia trebuie să fie de piață și cât mai liberă, cu o reglementare de stat minimă. Statul trebuie s înceteze să mai fie antreprenor. Nu trebuie să existe niciun fel de întreprinderi de stat care creează nu doar concurență, dar sunt și prezente pe piață acolo unde businessul se poate descurca foarte bine și singur. Statul este nevoit să direcționeze pentru funcționarea întreprinderilor sale anumite resurse. Statul are trăsăturile sale specifice, sarcinile și funcțiile sale cărora trebuie să le atragă atenția. Trebuie să fie cât mai puține reglementări, funcții administrative și de control. Asigurarea ordinii publice, apărarea de amenințările externe, îndeplinirea îndatoririlor constituționale, poate medicina fără plată, precum și soluționarea litigiilor, garantarea respectării legilor – toate acestea sunt sarcini ale statului. În ceea ce privește businessul, aici statul în general nu trebuie să fie prezent.”

Europa Liberă: Modelul de reforme din care stat ar fi optim pentru regiunea transnistreană?

Denis Nedelko: „Aș spune că nu o anumită țară trebuie luată ca exemplu, pentru că, în fiecare țară, statul tinde să se ocupe cât mai mult cu funcții regulatorii. Dacă e să mă gândesc bine care țară anume s-ar potrivi mai bine, aș spune că sunt impresionat de reformele pe care le-a elaborat și implementat omul de afaceri rus și georgian Kakha Bendukidze în Georgia. Mie mi se pare că aceste reforme întâi de toate sunt bazate pe luciditate și logică, acestea spun clar că doi ori doi fac patru. Adică, dacă vom face acest pas, vor urma anume aceste consecințe. Din punctul meu de vedere, acesta este un mare reformator, moștenirea lui trebuie studiată și aplicată, inclusiv, în Transnistria.”

Europa Liberă: Administrația de la Tiraspol vorbește despre faptul că trebuie majorate volumele de mărfuri produse pe malul stând al Nistrului prezente pe piața Rusiei – astfel vede administrația rețeta însănătoșirii economiei transnistrene. Ce părere aveți în acest context?

Denis Nedelko: „Mie nu-mi este foarte clar ce înseamnă asta – orientarea către Rusia, în ce va consta aceasta. Când aud despre Rusia, vreau să spun că eu aș vrea să leg scopul businessului nu de o anumită țară, ci de rezultatele pe care le va obține afacerea respectivă. Dacă vorbim despre vânzarea vreunui produs, noi trebuie să gândim cam așa: „Rusia a stabilit pentru toate țările anumite restricții, iar pentru Transnistria astfel de restricții nu există. Adică vreau să spun că în condițiile în care se vorbește atât de mult despre apropierea de Rusia, totuși regimul de acces, de exemplu, pentru merele din Serbia este mai bun decât pentru cele transnistrene.”