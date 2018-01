Transgaz vrea să se extindă din Grecia până în R. Moldova

Transgaz a menționat în planul său administrativ pe 2013-2017 că vrea să devină „un lider pe piața energetică din regiune”. Până recent această ambiție a rămas necunoscută, fiindcă liderii companiei naționale de transport a gazelor naturale preferau să cheltuiască banii obținuți din profit pe lefuri, sporuri și premieri.

Transgaz, compania românească de stat care are în proprietate conductele de transport pentru gaz a cheltuit, spre exemplu, anii trecuți milioane de euro pentru sporuri acordate pe baza contractului colectiv de muncă, între ele: spor de vechime, de noapte, spor pentru condiții periculoase, pentru lucru în tură continua, dar și pentru „condiții penibile”. Alți bani se cheltuie anul pentru decontarea parțială a biletelor de tratament și odihnă pentru salariații Transgaz și familiile acestora, pentru abonamente gratuite la transport, decontarea unei cantități de 6500 de mc de gaz natural pentru fiecare angajat în fiecare an, 200 de euro pe an pentru fiecare salariat contribuții la pensiile facultative, 200 de euro pe an asigurare de sănătate suplimentare pentru fiecare, compensații pentru indemnizațiile de maternitate.

Toate acestea demonstrează că Transgaz este o firmă care are grijă de angajații săi, dar controalele făcute mai arată cheltuieli inutile și nejustificate angrenate de conducerea companiei, cum ar fi, spre exemplu cumpărarea mai multor sticle de vin vechi (din anii ’50) cu peste 300 de euro/sticla. Apoi, controalele au mai arătat că majoritatea contractelor de achiziții înregistrate de Transgaz nu respectau legislația în domeniu.

Dincolo de nereguli și de bătălia politică dusă de partide pentru a-și pune oameni în conducerea Transgaz, această companie a făcut în ultima perioadă mai mulți pași spre extinderea ei în regiune, unde, cu excepția Rusiei, doar România mai este producător.

Acționarii Transgaz au aprobat astăzi asocierea dintre transportatorul român de gaz și compania spaniolă Reganosa (Regasificadora del Noroeste) pentru a participa la etapa a doua de achiziționare a pachetului majoritar de 66% din acțiunile DESFA, care este operatorul național al sistemului grecesc de transport al gazelor natural. La prima etapă Transgaz a participat cu societatea franceză GRTgaz, dar cele două au fost descalificate pe motiv că ar fi și proprietare ale rețelelor de gaz. Între timp e posibil ca statul grec să fi schimbat condițiile, fiindcă anul acesta vrea să obțină din privatizări 3,5 miliarde de euro.

Transgaz prevede un parcurs profitabil, dacă reușește să obțină compania grecească, mai ales că DESFA a raportat vânsări de 170 de milioane de euro și un profit net de 34 de milioane de euro, în vreme ce activele sale fixe valorează 1,3 miliarde de euro. Transgaz a raportat pe primele nouă luni ale anului trecut un profit net de 98 de milioane de euro, cu 21 % mai mult decât anul trecut.

La sfârșitul anului 2017, Transgaz a depus o cere de participare la privatizarea societății de gaz din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, dovedind pentru prima data interesul statului român în extinderea afacerilor energetice dincolo de Prut.