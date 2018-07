Tatiana Mlecico: „Avem cursuri în limba română și pentru profesori și un contract cu Casa Limbii Române”

În Republica Moldova a început admiterea la facultăți pentru anul de studii 2018 – 2019. În acest context, stagiara Europei Libere a stat de vorbă cu Tatiana Mlecico, rector al Universității Slavone din Republica Moldova, de la care a căutat să afle care sunt cele mai populare facultăți în rândul studenților vorbitori de limbă rusă?

Tatiana Mlecico: „Știți, an de an preferințele studenților diferă. De exemplu, anul trecut ne-am așteptat să fie mai mulți studenți la specialitatea tehnologii informaționale, însă au venit la psihologie mai mulți. În alt an a fost viceversa. Am așteptat să vină la psihologie, însă ei au fost interesați de IT. De asemenea, Facultățile de Economie, marketing și logistică se bucură de popularitate. Un interes deosebit îi este acordat și facultății noastre de teatru, absolvenții căreia merg apoi să muncească la Teatrul „S ulițî roz”.”

Europa Liberă: Aveți și cursuri de limbă română?

Tatiana Mlecico: „Da. Noi avem cursuri în limba română și pentru profesori. Avem contract cu Casa Limbii Române, prin urmare, orele sunt frecventate și de profesori. De asemenea, avem profesor de limbă română din oficiu și cursul propriu-zis este inclus și în orar pentru ca studenții noștri să poată învăța limba română.”

Europa Liberă: După terminarea studiilor studenții se angajează ușor în câmpul muncii?

Tatiana Mlecico: „Pe parcursul ultimilor ani noi monitorizăm cât de greu sau ușor se angajează absolvenții noștri. Îi invităm la noi, stăm de vorbă cu ei. Și dacă veți face o plimbare pe culoarele universității veți putea vedea fotografii cu studenții noștri care sunt angajați în instituții de stat, în instituții private, la fel și în străinătate. De unde știu că reușesc să se angajeze peste hotare? Foarte des trebuie să confirm diplomele lor, prin urmare, vin cereri din diferite țări. ”

Europa Liberă: Au fost momente când ați avut probleme cu instituțiile de stat? De exemplu, ați simțit presiune din cauza faptului că sunteți o instituție de învățământ ce predă exclusiv în limba rusă?

Tatiana Mlecico: „Știți, am avut o situație când am considerat din punctul nostru pe bună dreptate că am fost presați. Aceasta s-a întâmplat când am vrut să acredităm facultatea noastră de drept. Potrivit documentelor care ne-au fost oferite după examinare, ni s-au dat mai puține puncte deoarece cursurile sunt în limba rusă și, prin urmare, am fost nevoiți să închidem facultatea. Noi și astăzi considerăm că am atunci am fost nedreptățiți.”

Europa Liberă: La Universitatea Slavonă oferiți și locuri de studii finanțate din bugetul de stat?

Tatiana Mlecico: „Noi nu avem din păcate locuri la buget. Ne finanțăm din surse proprii. În acest context pot spune că dacă copiii care au posibilitatea să meargă la buget la alte universități, aleg totuși să vină anume aici, înseamnă că această universitate este mai specială. Și, credeți-mă, vin nu doar vorbitorii de limbă rusă la noi.”

Europa Liberă: Care sunt cele mai mari probleme cu care vă confruntați?

Tatiana Mlecico: „Sincer să vă spun, acum când vorbim cu Dvs, pe noi, ca și pe oricare altă universitate, ne îngrijorează cel mai mult admiterea. Sigur că ne dorim să avem mai mulți studenți, să fie grupele mai pline, să putem păstra funcțiile profesorilor. Pentru universitatea noastră aceasta e cea mai mare problemă. Pe celelalte am învățat să le rezolvăm pe parcursul anilor. Evident că ne dorim și tehnică modernă. Noi însă pas cu pas o înnoim. Avem o bibliotecă minunată, chiar și una electronică. Dar cel mai important este să fie studenți.”

Europa Liberă: Profesori aveți suficienți?

Tatiana Mlecico: „Da. Avem foarte buni profesori. Și chiar avem un colectiv stabil. Când au trecut în acest an acreditarea pe specialitățile economice, comisia a evidențiat faptul că la noi nu se schimbă profesorii de la an la an. Pe parcursul a 10, 15, 20 de ani, la noi au rămas aceeași profesori cu calificare înaltă.”

Europa Liberă: De-a lungul anilor ați observat o creștere a studenților sau o scădere?

Tatiana Mlecico: „Scădere. ”

Europa Liberă: Care sunt cauzele, după părerea dvs?

Tatiana Mlecico: „Prima cauză este scăderea demografică, pentru că persoanele apte de muncă au plecat peste hotare iar la scurt timp au luat și copiii cu ei. A doua cauză este faptul că mulți studenți aleg să învețe în România. Și a treia cauză ar fi examenul de bacalaureat. Absolvenți, de exemplu, sunt 20.000, dar bacalaureatul îl dau doar 60 % din ei. Alți 10% nu merg la universități, alții pleacă în România. Ce ne rămâne? Vedeți și singuri”.