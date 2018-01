Și-a schimbat Trump opiniile anti-imigrație?

Intr-o reuniune fara precedent, televizata, la Casa Alba, presedintele Trump s-a intretinut cu membrii ai Cogresului, republicani si democrati, cu privire la imigratie. Si-a mentinut presedintele Trump opiniile anti-imigratie? -- e intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington.

Este cunoscut ca in campania electorala, politica anti-imigratie a fost semnatura candidatului Donald Trump, cea care i-a atras sprijin din partea bazei sale electorale. Ieri insa, in fata camerelor de luat vederi, presedintele Trump a parut sa-si contrazica fostele convingeri. Fireste ca a fost doar o discutie bipartizana, fara sa fie luate decizii, doar ca deciziile se apropie si atunci se va vedea daca schimbarea e reala.

Una dintre aceste decizii trebuie luata pina la 20 martie si este cu privire el asa numitul DACA, o lege care prevede ca anumite persoane carea u intrat in Statele Unite fiind minori, primesc la fiecare doi ani dreptul de a ramine in tara si a nu fi deportati. In 2017, 800 de persoane in America au fost inregistrate in cadrul programului DACA. La 20 martie legislatia respectiva trebuie reinnoita, in caz contrar, cei care au beneficiat pot fi deportati.

Democratii doresc sa ataseze reinnoirea la proiectul de buget si ameninta ca un vor vota bugetul decit daca DACA este inclusa si aprobata. Republicanii si, pina acum Trump, se opun, argumentul fiind ca daca sutelor de mii de persoane li se permite sa ramina in tara, asta ar trimite un semnal de rau augur altor tineri, care ar putea sa faca acelasi lucru, pornind de la premiza ca statutul le-ar putea fi legalizat.

Ieri insa, intrebat de democrati, Trump a parut de acord sa semneze o lege DACA, pe care a numit-o o „lege a dragostei”. Mai mult decit atit, presedintele a spus ca dupa aceea ar trebui sa se lucreze – intr-o maniera bipartizana – la o reforma cuprinzatoare a sistemului de imigratie, ceea ce, in mod obisnuit poate include si amnistie pentru imigranti ilegali, o alta tema de care candidatul Trump un vroia sa auda.

Fireste ca politicienii isi schimba opiniile, pe masura ce acumuleaza informatii si experienta. Presedintele Trump continua sa sustina construirea unui zid la granita cu Mexicul, dar contururile sale sint mai incerte, aproape simbolice, si vrea sa anuleze loteria vizelor si imigratie prin reintregirea familiilor. Fireste ca intilnirea de ieri a fost menita sa arate un presedinte impaciuitor si competent. Intrebarea se pune daca este doar o demonstratie pentru camerele video sau intr-adevar o schimbare nu doar de pozitii, ci si de principii.