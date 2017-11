SUA avertizează că ar putea închide biroul Organizației pentru Eliberarea Palestinei de la Washington

Decizia administratiei Trump a fost antrenata de cererea formulata de liderul Palestinian, Mahmoud Abbas de la tribuna Adunarii Generale ONU ca oficialitati israeliene sa fie investigate si condamnate, la Curtea Internationala de Justitie.

Departamentul de Stat a anuntat ca cele spuse de Abbas contravin conditiilor stabilitate de Congres, inclusiv solicitarea, formulata in 2015, ca secretarul de stat sa se asigure ca OEP nu incearca sa actioneaze impotriva Israelului la Curtea Internationala de Justitie. In acest context, secretarul de stat Tillerson a spus ca declaratiile lui Abbas nu-i permit sa certifice ca Organizatia pentru Eliberarea Palestinei respecta conditiile stabilite de Congres.

Negociatorul sef palestinian, Saeb Erekat, a denuntat decizia administratiei Trump, caracterizind-o drept „nefericita si inacceptabila”. El a mai spus ca hotarirea va avea un impact asupra relatiilor palestinienilor cu Statele Unite. „Intr-un moment in care incercam sa cooperam pentru a obtine o intelegere, ei fac pasi care submineaza procesul de pace”. Partea palestiniana a adaugat ca daca biroul de la Washington va fi inchis, conducerea OEP va intrerupe comunicatiile cu guvernul american.

La rindul sau, in Israel, premierul Benjamin Netanyahu a aratat ca aceasta chestiune intra in perimetrul legilor americane si ca autoritarile israliene vor continua sa coopereze in procesul de pace.

Ginerele si consilierul presedintelui Trump, Jared Kushner, si negociatorul sef american Jason Greenblatt continua sa exploreze reluarea procesului de pace si se anticipeaza ca vor prezenta o noua propunere la inceputul anului viitor.