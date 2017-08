Strategia administrației Trump pe frontul din Afganistan

Presedintele Trump si-a facut cunoscuta strategia in Afganistan, intr-o alocutiune rostita la o ora de maxima audienta. Ce aduce nou aceasta strategie? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Strategia nu este o ruptură radicală fata de cea a predecesorului sau, Barack Obama, dar pentru ca îi apartine lui Donald Trump, observatorii incearca sa descifreze modificarile de nuanta.

Presedintele a decis sa continue operatiunile militare in Afganistan, sa mareasca putin si efectivele mobilizate acolo, pentru a opri ascensiunea Talibanilor, care controleaza jumatate din tara.

Pe ansamblu insa, analistii cred ca noua strategie nu va modifica cursul acestui război, care dureaza de-acum de 16 ani. Presedintele Trump a spus ca impulsul sau initial a fost sa se retraga, adaugind ca consecintele unei retrageri rapide ar fi fost previzibile si inacceptabile. El nu a dorit sa precizeze cîți militari vor suplimenta efectivele actuale. Lideri militari americani s-au pronuntat pentru un adaus de citeva mii.

La inceputul mandatului sau, Trump a parut sa dea mina libera generalilor sa gestioneze criza, dar ministrul apararii a preferat ca strategia sa fie bine conturata si sa se bucure de sprijin explicit din partea sefului executivului. Ceea ce s-a intimplat ieri.

Presedintele Trump a mai spus ca strategia include si presiuni suplimentare asupra Pakistanului, invinuit ca adaposteste teroristi, sa sprijine obiectivele americane. Si pentru ca Islamabadul sa simta mai acut aceasta presiune, Trump a îndemnat rivalul Pakistanului, India sa joace un rol. Asta este o nuanta noua, introdusa de administratie si ramine de vazut ce reactie va stirni in Pakistan, tara care se bucura de mare influenta in Afganistan si are sprijin din partea Chinei.

Oricum, noua strategie nu se incadreaza in ceea ce candidatul Trump a promis: retragerea din conflicte de cosmar, de genul Afganistanului si victorii decisive in conflictele care merita interesul Americii.

Timp indelungat, lideri militari intre care ministrul apararii, Mattis, au spus ca războiul nu este o solutie in Afganistan, ci mai curind talibanii trebuesc convinsi ca negocierile sint de preferat.

Fostul reprezentant american pentru Afganistan si Pakistan, Jim Dobbins a descris strategia ca fiind o optiune prudenta între a pierde si a nu pierde razboiul. „Ar fi de dorit sa poti câstiga decisiv, dar asta s-a incercat si s-a dovedit a fi costisitor si efemer in circumstantele actuale. Nu este fezabil politic”, a spus diplomatul american.