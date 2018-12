Ștefan Gligor: Este anul în care s-a finalizat etapa de pregătire a fraudei electorale

Ștefan Gligor: „Este un an de bilanț, un an care încheie un ciclu electoral, 2014-2018, și de aceea acest an este simbolul întregului ciclu. Sunt acei patru ani în care pentru prima dată pe față au fost trădați cetățenii Republicii Moldova de propriii aleși. Este anul în care s-a finalizat preluarea controlului, fără alegeri, prin intimidare, a administrației publice locale, a aleșilor locali, a consilierilor și primarilor. Este anul în care a fost terminată procedura de pregătire pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 sau, mai bine zis, finalizată etapa de pregătire a fraudei electorale. Este un an foarte dificil pentru cetățenii Republicii Moldova și în general pentru Moldova ca stat și societate. Un an în care s-au întâmplat multe lucruri grave și care s-a încheiat cu preluarea pe față a Curții Constituționale din Republica Moldova.”

Europa Liberă: Și de aici această dezamăgire, care vine din rândul cetățenilor, că cel mai des și cel mai dur sunt criticați anume deputații de către omul simplu?

Ștefan Gligor: „Oamenii furia lor o îndreaptă înspre Parlament. Partidul Democrat, care a provocat marea furie și dezamăgire și starea asta de frică generală în societate, încearcă să folosească dispoziția oamenilor, ura oamenilor față de Parlament în interesul propriu prin inițierea acestui referendum, care va avea loc simultan cu alegerile parlamentare. De ce? Pentru că, prin reducerea numărului deputaților de la 101 la 61, ei încearcă să predispună oamenii, să le spună că, de fapt, uite, noi suntem aceia care vrem să luptăm cu acești nesimțiți care v-au trădat și să reducem numărul lor. Astfel, în esență, distrăgând atenția oamenilor de la faptul că ei sunt autorii traseismului, corupției politice, formării unei majorități parlamentare pe criterii absolut dubioase, unde o majoritate parlamentară care a activat mai mult în interesul unor persoane fizice decât al cetățenilor, unor oameni cu interese oligarhice și interese financiare decât în interesul oamenilor, dar în ajunul alegerilor și în ziua alegerilor distrag atenția oamenilor, folosind furia și nemulțumirea oamenilor împotriva oamenilor, încercând această inițiativă s-o prezinte ca una pozitivă și să predispună oamenii să voteze pentru Partidul Democrat. Deci este un șiretlic de distragere a atenției și programare a comportamentului electoral al cetățenilor noștri. De asta trebuie să fim atenți.”

Europa Liberă: Ideea pe care încearcă s-o acrediteze guvernarea e că, de atunci de când a preluat Executivul, totuși s-au făcut și lucruri bune și ei regretă că societatea civilă, în primul rând, nu observă și ceea ce se face bine – măriri de salarii, majorări de pensii, îmbunătățirea cât de cât a infrastructurii... Se fac anumite lucruri în interesul cetățeanului.

Ștefan Gligor: „Când se fac anumite lucruri care sunt prezentate ca reforme, contează cât de sănătoase sunt acestea și cât de sustenabile. Din punctul de vedere al acoperirii finanțării dacă sunt bani sau nu, în mod firesc pentru a finanța aceste reforme. Și doi: care este calitatea executării acelor reforme sau acelor lucrări de infrastructură? Dacă ne uităm peste structura bugetului Republicii Moldova, noi știm că deficitul era aproape de cinci miliarde de lei, el a crescut până la șapte miliarde datorită faptului că nu s-a acordat asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene și știm că gaura s-a mai mărit datorită faptului că s-au lansat un fel de proiecte megalomane ca Arena Chișinău și altele.”

Europa Liberă: Demnitarii din contra spun că fără asistență din afară reușesc să acopere ceea ce se făcea în baza asistenței financiare din exterior și că au crescut veniturile de la Vamă, de la Fisc...

Ștefan Gligor: „Asta noi după alegeri o să vedem... Au crescut veniturile din contul agenților economici, din contul companiilor, pentru că li s-a strâns ștreangul în jurul gâtului și ei preferă să lase tot, să achite impozitele, să-și încheie activitatea și să plece din Republica Moldova, în mare parte în România. Multe companii sau deja au plecat sau desfășoară activitatea în paralel. Și această colectare „eroică” de impozite prin intermediul Vămii și al Inspectoratului Fiscal se va resimți asupra economiei imediat în anul viitor, când noi vom înțelege că baza impozabilă în Republica Moldova s-a redus drastic. Însă despre asta dl prim-ministru n-o să vă povestească, nici ministrul Finanțelor și nici mulți alții. Noi trebuie să diferențiem declarațiile de fapte. La noi numărul fizic al populației se reduce, forța de muncă se reduce, agenții economici, companiile își încheie activitatea; multe din ele, mici și medii, în mare parte neacoperite de garanțiile Guvernului, și pleacă din Republica Moldova, și se delocalizează.

Ceea ce ne spun ei că ei au majorat încasările ș.a.m.d., da, ei storc ultima sevă din economia Republicii Moldova, pentru că au necesitatea asta urgentă de a mitui alegătorii prin intermediul bugetului, iar pe de altă parte, oamenii care nu sunt acoperiți de buget sunt corupți prin fundațiile așa-numite electorale. Acestea sunt păturile extrem de sărace. Ei fac acest lucru, pentru că în alegerile din februarie 2019 va conta cine are minoritatea majoritară și nu majoritatea. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în aceste alegeri în circumscripțiile uninominale, țara fiind împărțită în 48 de bucăți, vor câștiga acei candidați care vor aduna nu 50 și ceva de procente, dar 25%, de exemplu, din voturile celor care au venit la urne. De ce? Pentru că este un sistem într-un singur tur și guvernanții noștri desfășoară o campanie amplă de influențare a opiniei alegătorului prin majorarea salariilor, pensiilor, tot felul de programe sociale, pe de o parte, noi vorbim de 200-300 de mii de cetățeni care depind de stat, primesc salarii de la stat, iar ei mai au și familii. Și în felul acesta încearcă să devină mai simpatici ca politicieni pentru cetățenii noștri, iar pe de altă parte, avem câteva fundații așa-numite de caritate – „Miron Șor”, „100 de magazine sociale” ale dlui Șor și ale Partidului „Șor”, avem fundația „Edelweiss” a dlui Plahotniuc, avem fundația „Din inimă” a Partidului Socialiștilor și încă una... Toate aceste fundații ce fac? Fac, chipurile, caritate, dar cu tentă electorală. Autobuzele dlui Șor acum echipate cu imaginea dlui Moș Crăciun circulă prin Republica Moldova și ce fac? Împart bomboane oamenilor săraci, împart tot felul de cadouri, care nu fac altceva decât mituiesc viitorii alegători.”

Europa Liberă: Dvs. sunteți un critic înverșunat al actualei guvernări, dar dacă nu ați fi un adversar, așa cum vă consideră unii, ați gândi altfel, ați vedea și partea plină a paharului?

Ștefan Gligor: „Păi, cum pot eu să văd partea plină a paharului, dacă eu văd drumuri construite la temperatură de 0 sau minus, eu văd drumuri construite cu o grosime de 3-4 centimetri de asfalt aruncat pe glod ș.a.m.d.? Aceștia-s bani aruncați în vânt! Noi vorbim despre calitatea acelor reforme. Deja dacă admitem că ei au banii, dar eu nu admit acest lucru, eu cred că bugetul nostru este profund bolnav, el este nesănătos, dacă admitem acest lucru, de exemplu, că există o sursă sustenabilă de finanțare și ei nu comit lucruri grave în sensul dezechilibrului bugetar, uitați-vă la calitatea lucrărilor care se execută. Au fost semnalate zeci de cazuri când oamenii cu mâna ridicau acel asfalt. Noi vorbim de niște cheltuieli bugetare. Au existat și finanțări străine, de exemplu, bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău a fost reparat din bani împrumutați. Noi plătim procente pe acei bani, noi, cetățenii. Uitați-vă la acel drum, în stațiile de troleibuz asfaltul este ridicat, deja sunt valuri de 30-40 cm, este imposibil de mers pe acolo. Și acesta a fost un proiect, chipurile, supravegheat de partenerii externi ș.a.m.d. Imaginați-vă ce se întâmplă în acele sate, unde se pune acest asfalt de întreprinderile locale sau de întreprinderile apropiate politicienilor. Deci, noi vorbim despre niște acțiuni de PR, populiste în mare parte, care au menirea să influențeze votul oamenilor.”

Europa Liberă: Deteriorarea relației dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cum e văzută? Mai înțelege lumea care sunt avantajele de pe urma apropierii de Uniunea Europeană, de pe urma unei mai strânse colaborări cu Uniunea Euroasiatică, așa cum încearcă să spună Igor Dodon? În general, ce credeți Dvs. despre felul cum înțelege Chișinăul, autoritățile de la Chișinău să-și edifice o relație bună cu Estul și cu Vestul?

Ștefan Gligor: „Dvs. m-ați întrebat prin prisma oamenilor, iar oamenii au alte îngrijorări. Oamenii au fost hârțuiți și scindați prin comparația eternă a beneficiilor Estului sau Vestului neînțelegând că mai întâi trebuie să construiești statul tău funcțional care își răspund ție, cetățeanului, și este în serviciul tău, al cetățeanului și pe urmă să discuți tot felul de subiecte SF sau de altă natură – unde să te duci în careva deceniu, cândva, cumva? Astăzi trăim, astăzi trebuie să ne construim instituții care răspund în fața noastră și sunt în serviciul nostru. Pe urmă, când vom avea un nivel de bunăstare, vom discuta unde mergem. Societatea noastră e profund scindată de aceste concepte geopolitice, care n-au nicio treabă cu bunăstarea lor. Pe de altă parte, știm că Uniunea Europeană ne-a susținut cu miliarde de investiții și asistență prin granturi sau împrumuturi ieftine și ne-a ajutat să supraviețuim toată această perioadă, în timp ce din partea Federației Ruse noi nu am primit niciodată asistență macrofinanciară ieftină sau granturi. Asta este realitatea. Partidul Democrat, care se pretinde o mare forță proeuropeană, a adus relația UE - Republica Moldova la una din cele mai proaste etape în istoria independenței și nu poate pretinde statutul acesta de apărător al valorilor europene, că nu are nicio treabă în comun cu acele valori. Uniunea Europeană ne-a taxat extrem de dur prin acele rezoluții și a spus lucrurilor pe nume: statul de drept distrus, justiție nu există, interferența intereselor oligarhice la toate nivelurile și în toate instituțiile de stat, administrația publică locală hărțuită prin urmărire penală, activiști civici, jurnaliști, mass-media liberă – intimidată, hărțuită ș.a.m.d. Toate aceste lucruri sunt scrise în raporturile oficiale și în rezoluțiile oficiale ale Uniunii Europene.”

Europa Liberă: Cetățenii asta spun, că văd în vârful puterii racul, broasca și o știucă, fiecare trage la interesul său. Faptul că lumea cere să se împace, cel puțin, Președinția, Parlamentul și Guvernul e o cerință justificată?

Ștefan Gligor: „Holdingul mediatic al dlui Plahotniuc, holdingul mediatic al dlui Dodon lucrează în direcția scindării și confruntării diferitelor sectoare electorale. Dl Dodon este un politician populist și împreună cu partidul său prin tot felul de retorici...”

Europa Liberă: El nu are partid, fiindcă și-a declinat apartenența politică...

Ștefan Gligor: „Sigur că are! Și încă o să vedeți cum va participa în alegeri cu acest partid! El deja, dl așa-numit președinte este în campania electorală, încalcă legea, încalcă Constituția bine mersi, foarte calm, știind că este acoperit și de Procuratura Generală, și de CNA, și de toate celelalte instituții. Încalcă deja bine mersi Codul Electoral și este în campania electorală, face agitație electorală. Ce voiam să vă spun? Că asta este strategia lor – Divide et Impera. Oamenii care sunt consumați de alte subiecte decât cele reale, de pe agenda reală sunt ușor de manipulat. Dodon o face prin televiziunile sale și mesajele populiste pro-ruse, pentru că are o nișă mare de electorat care se prinde în aceste mesaje; Partidul Democrat face același lucru încercând să se plaseze pe sectorul electoral de centru. Au renunțat la ideea pro-europeană, pentru că au înțeles că, având rezoluții fără precedent, extrem de critice ale Uniunii Europene în adresa Partidului Democrat, care invocă numele lui Vlad Plahotniuc și al interesului oligarhic în spatele mai multor procese, evident că nu poți face campanie electorală cu mesaje pro-europene, că europenii te critică în toată ziua. Ce au făcut ei? Ei s-au mișcat spre centru și încearcă să rupă din socialiști, pentru ca să negocieze mai confortabil după alegeri. L-au creat pe acest Șor, care trebuie să fie la închisoare, dar el face politică la noi și administrează fonduri publice. Și el în sondaje deja arată 6%, pentru că avem suficienți oameni extrem de săraci cărora nu le pasă, ei sunt gata să-și vândă votul, din păcate. Și avem Partidul Democrat, care prin proiectele sale sociale, din contul bugetului nostru, din contul banilor cetățenilor încearcă să corupă sectorul bugetar. Și drept consecință, noi avem un proces de erodare a sectorului electoral socialist pentru a menține un echilibru și o negociere confortabilă după alegeri – 6% Șor, plus vreo două mandate pe circumscripții; PDM-ul la fel se plasează pe centru-stânga cu proiecte sociale și încearcă să mai rupă din electoratul rațional al PSRM-ului și ca urmare o să avem, după alegeri, iată aceste trei formațiuni, care vor încerca o negociere.”

Europa Liberă: Ce evoluții vedeți în domeniul justiției?

Ștefan Gligor: „Nu văd nicio evoluție, văd numai involuții. Justiție nu mai există. Nu există independență judecătorească, nu există separare a puterilor în stat; aceste puteri sunt pur formale. Noi avem un centrul de control al acestor trei puteri în spatele lor, care de fapt dau comanda și coordonează activitatea celor trei puteri – legislativă, executivă și judecătorească. Avem o involuție și o degradare continuă. Procesul Șor a fost amânat încă cu o lună pe un pretext ridicol, pentru a mai da răgaz în campania electorală, probabil, Partidului „Șor”. Avem o situație deplorabilă la capitolul justiție, în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, judecătoriilor... Eu cred că sistemul judecătoresc este subordonat integral Partidului Democrat și este pregătit pentru a executa indicațiile din campania electorală și postelectorală. În același timp, este pentru prima dată când politicienii din Republica Moldova și-au permis în așa un hal să-și bată joc de Curtea Constituțională. Curtea Constituțională nu mai există ca instituție independentă și ca instituție la general. Avem deja pe față un complet politic subordonat din punct de vedere politic și personal Partidului Democrat și nu putem vorbi despre existența unei Curți Constituționale așa cum ea este prevăzută și reglementată de Constituție și legislație.”

Europa Liberă: Dvs. cunoașteți foarte bine care este reacția celor pe care îi criticați: decât să veniți cu critici vehemente, mai bine puneți umărul și faceți schimbarea.

Ștefan Gligor: „Eu pun umărul prin faptul că spun ceea ce cred, fac analiză și încerc s-o prezint unui număr cât mai mare de cetățeni, încerc să creez coeziune socială și să ajut oamenii să nu se prindă în capcana dezbinării sociale și politice, pe care o creează partidele despre care am vorbit. Și asta este astăzi contribuția mea. Știu că mai multă lume m-a întrebat și mai multă lume s-a așteptat probabil să particip în baza acestui sistem electoral în aceste alegeri, însă eu consider acest sistem electoral unul fraudulos și nu consider pentru mine personal posibil să particip în aceste alegeri. În concluzie, ce pot să vă spun? Informați-vă corect, urmăriți procesele politice și implicați-vă în măsura posibilităților, pentru că dacă nu o faceți voi, dacă nu aveți voi grijă de politic, politicul are grijă de voi cu certitudine.”