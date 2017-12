Statele Unite și reducerea bugetului ONU

Statele Unite au negociat reducerea cu 285 de milioane de dolari a bugetului Natiunilor Unite. Care sint ratiunile acestei decizii? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley a explicat intr-un comunicat ca ineficienta si risipa de la ONU sint binecunoscute, adaugind ca administratia Trump nu va mai permite sa se profite de pe urma generozitatii poporului american. Haley a adaugat ca aceasta reducere a contributiei este un pas in directia corecta pentru a duce la o organizatie mondiala mai eficienta si responsabila. In declaratie se arata ca in afara de scaderea bugetului, au fost negociate si reduceri structurale in management si a fost intarit sprijinul pentru anumite prioritati americane.

Bugetul ONU pe anul fiscal 2016/2017 a fost de 5.4 miliarde de dolari, acum el va fi redus cu 285 de milioane. Ambasadoarea Haley speră că aceste reduceri vor continua si in anii urmatori.

Acest anunt survine la doar citeva zile dupa ce atit ambasadoarea cit si presedintele Trump au amenintat ca vor riposta, daca organizatia mondiala condamna decizia Americana de a muta ambasada Statelor Unite in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Dintre cei 193 de membrii ai Adunarii Generale, 128 de tari au votat atunci in favoarea rezolutiei care declara nula si neavenita recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului ca fiind capitala Israelului.

Este putin probabil ca anuntul de ieri sa aiba legatura directa cu amenintarile Washingtonului, care au precedat si urmat votului cu privire la Ierusalim – e de presupus ca negocierile cu privire la reducerea bugetului ONU nu se fac peste noapte - dar fara indoiala ca administratia Trump are interesul sa lase sa se inteleaga ca ar exista o legatura, pentru ca baza electorala agreaza o astfel de masura si la fel se poate interpreta si in strainatate. Intre timp Guatemala – tara care are puternice legaturi de securitate cu Israelul - si-a anuntat decizia de a muta de asemenea ambasada la Ierusalim. Republica Ceha a anuntat și ea ca ia in considerare aceasta optiune.