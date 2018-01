Administrația Trump și statulul celor 200 de mii de salvadorieni refugiați în Statele Unite

Administratia Trump a decis sa incheie protectia de care se bucurau in Statele Unite, circa 200 de mii de refugiati salvadorieni. Ce se va intimpla acum cu acestia? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

In virtutea acestei decizii este posibil ca acestia sa fie obligati sa paraseasca America si sa se reintoarca in Salvador, o tara marcata de violenta.

Ministrul pentru securitate nationala, Kirstjen Nielsen le-a dat salvadorienilor pina la 9 septembrie 2019 sa paraseasca Statele Unite, in caz contrar urmind sa fie deportati. In felul acesta, El Salvador devine cea de-a patra tara care pierde regimul de protectie, acordat pe ratiuni umanitare, statelor afectate de dezastre naturale sau alte catastrofe.

Decizia – care nu este considerata o surpriza – este o lovitura dura data oraselor unde multi dintre salvadorieni locuiesc, intre care New York, Houston si San Francisco. Intre cei circa 200 de mii se numara oameni care sint in Statele Unite de-acum de 15 ani, fara a avea un statut legal permanent.

Administratia argumenteaza ca vrea sa puna capat unei situatii in care predecesori au extins repetat statutul de protectie de la cei doi ani, prevazuti de legea in vigoare, pina la un termen nedefinit. Astfel au procedat administratii, indiferent de coloratura politica.

Ministerul de resort sustine ca prelungirea depinde doar de ratiunea initiala a acordarii statutului, nu de conditiile actuale din tara de origine. In cazul Salvadorului, statutul a fost acordat dupa o serie de cutremure devastatoare in 2001. Ministrul Nielsen spune ca statutul nu se mai justifica pentru ca ratiunea sa initiala, nu mai este de actualitate.

Argumentul administratiei este ca actualele violente si situatia economica precara a tarii nu justifica mentinerea protectiei. In replica, deputatul democrat de Virginia Gerry Connolly a explicat ca persoanele respective traiesc in America cu familiile lor. „Multi dintre ei se considera cetateni americani mai mult decit salvadorieni. Terminarea statutului va destrama multe comunitati in intreaga tara” – a spus deputatul, continuind „Este inuman si incompatibil cu valorile americane”.

Critici s-au facut auzite si din tabara republicana. Deputatul din Florida, Mario Diaz Balart a scris: „Acesti oameni nevinovati si-au parasit tara dupa un cutremur distrugator si chiar daca conditiile sint acum mai bune, Salvadorul este marcat de trafic cu droguri, bande violente si criminalitate”. El a mai spus ca salvadorienii traiesc in America de ani de zile si au contribuit la dezvoltarea tarii si a-i trimite in tara de origine ar fi devastator pentru ei”.

Ca in multe cazuri cu Donald Trump, situatia salvadorienilor ar putea face obiectul unor negocieri, la Congres, unde se pare ca ceea ce presedintele Trump doreste chiar mai mult este anularea loteriei vizelor.