Statele Unite amână numirea unui nou ambasador în Coreea de Sud

Pericolul nuclear nord-corean ramine pe agenda politica americana, chiar daca in ultima vreme cele doua tari din Peninsula Corea incearca formule, fie si partiale, de reconciliere. Exista unitate de abordare la Washington cu privire la ce e de facut cu regimul comunist de la Fenian? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Victor Cha, nominalizat initial pentru pozitia de ambasador american in Corea de Sud crede ca un atac al Statelor Unite, indreptat impotriva nordului communist ar risca un angajament militar american dezastruos si ar pune in pericul sute de mii de oameni.

Aceasta pozitie coincide in linii mari cu cele exprimate de ministrul apararii, James Mattis, si secretarul de stat, Rex Tillerson. Relatari de presa arata însă că alte oficialitati, intre care si presedintele Trump dar si seful consilierilor sai pentru securitate nationala, H.R. McMaster, insistă că un atac trebuie sa se numere intre optiunile serioase, pentru a exercita cit mai multa presiune asupra Fenianului.

Pe fondul acestor tensiuni, nominalizarea lui Cha a fost retrasa de administratie, saptamina trecuta. Purtatorul de cuvint al Pentagonului a explicat pozitia ministrului Mattis, care crede ca exista o serie intreaga de optiuni militare, dar este important ca efortul principal sa ramina diplomatic.

Purtatoarea de cuvint a Departamentului de Stat a spus ca politica americana este de a exercita presiuni asupra Coreei de Nord pentru a o convinge sa revina la masa negocierilor. „Am spus cu claritate” - a declarat Heather Nauert – „că denuclearizarea este singura solutie acceptabila, ca intreaga comunitate internationala este unita in aceasta privinta si ca obiectivul va fi atins, intr-un fel sau in altul”.

Surse de presa arata ca in procesul nominalizarii Cha a fost intrebat daca este pregatit sa coordoneze eforturile diplomatice, in cazul unui atac militar, inclusiv evacuarea civililor americani de la Seul. Cha a exprimat rezerve cu privire la perspectiva unui atac si le-a si explicat intr-un articol de opinie in Washington Post. Strategia criticata de Cha este ca Statele Unite sa execute o lovitura suficient de puternica pentru a forta Fenianul sa-si reexamineze optiunea nucleara, dar limitata ca amploare pentru a nu antrena represalii. Cha si-a exprimat rezervele fata de o astfel de strategie.

Dupa acest schimb de opinii, Casa Alba nu a mai reactionat in timp ce Seulul a continuat sa proceseze nominalizarea ambasadorului. In cele din urma insa, administratia Trump s-a temut ca numirea unui ambasador ale carui opinii sint atit de diferite de cele ale presedintelui ar compromite optiunea militara, in ochii membrilor in Congres.