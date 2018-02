Dezbaterile în Congresul american pe tema imigrației stagnează

txt

Cum evolueaza negocierile cu privire la sistemul de imigratie in Senatul american? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Sa ne reamintim ca, in contextul negocierilor bugetare, democratii au smuls de la lideri republicani promisiunea ca dezbaterea cu privire la imigratie va fi demarata in Senat. Nu aceasi promisiune a fost obtinuta in Camera Reprezentantilor, insa.

Dar nici in Senat lucrurile nu merg prea bine, chiar daca dezbaterea a fost demarata, asa cum se promisese. In joc este soarta asa numitilor „dreamers”, care au fost adusi in Statele Unite ilegal, pe cind erau copii si care risca sa fie deportati curind daca Congresul nu ajunge la o intelegere.

Senatorii au votat cu 60 la 39 impotriva unui proiect legislativ, sprijinit de Casa Alba, care prevedea 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului de la frontiera cu Mexicul, dorit de Donald Trump, limita imigratia legala, punea capat loteriei vizelor si oferea la 1,8 milioane de „dreamers” o cale de a obtine, in cele din urma, cetatenie. Opozitia la acel proiect a fost bipartiana.

Democratii se opun limitarii imigratiei legale. Republicani nu sint de-acord cu ceea ce considera amnistierea asa numiților „dreamers”. Inainte de acest vot, senatori respinsesera alte doua masuri bipartizane. Aceste voturi au reamintit ca Congresul este extrem de divizat, in chestiunea imigratiei. Presedintii George W Bush si Obama au incercat si ei si au esuat, tocmai din aceasta cauza.

Un proiect bipartizan, redactat de o coalitie de moderati a pierdut votul si gratie opozitiei presedintelui Trump „Demagogi de la stinga si dreapta spectrului politic au invins din nou” - a spus dupa vot senatorul republican de Carolina de Sud, Lindsey Graham.

Intrebarea care se pune acum este daca liderul republican din Senat, Mitch McConnell va continua sau nu sa mentina imigratia pe agenda, in conditiile in care nu s-a putut ajunge la un compromis.

Casa Alba incearca sa promoveze un proiect, in Camera Reprezentantilor, dupa esecul din Senat, in conditiile in care in Camera e nevoie doar de o majoritate simpla pentru adoptare. Dar e putin probabil ca o varianta mai dura, provenita de la Camera Reprezentantilor ar fi acceptabila pentru Senat. Intre timp, speranta imigrantilor „dreamers” sint tribunalele, doua dintre acestea blocind temporar ordinele presedintelui care ar putea duce la deportare. Ministerul Justitiei ataca insa deciziile tribunalelor la Curtea Suprema.