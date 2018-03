„Statele Unite, prietenii și aliații noștri, au comunicat cu claritate Rusiei că acțiunile ei destabilizatoare au consecințe”

Administratia Trump s-a alaturat altor 20 de tari, expulzind 60 de diplomati rusi. Care sint reactiile in America? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Fireste ca in contextul in care Donald Trump nu l-a criticat de cind a devenit presedinte pe Vladimir Putin, decizia anuntata ieri este intr-o oarecare masura o surpriza. Pe de alta parte a fost un raspuns colectiv, al lumii occidentale, la otravirea unui agent rus si fiicei sale, la Londra, pusa pe seama Moscovei.

Intre cei expulzati, 12 sint diplomati de la misiunea rusa la Natiunile Unite si 48 la ambasada din Washington. Statele Unite au dispus si inchiderea consulatului rus de la Seattle, care este considerat un focar de spionaj, fiind aproape de o baza americană de submarine.

Intr-o declaratie a Casei Albe se arata ca incidentul de la 4 martie din Marea Britanie este doar cele mai recent „in contextul activitatilor destabilizatoare ale Rusiei in lume”. Purtatoarea de cuvint a Casei Albe a aratat „Cu acesti pași Statele Unite, prietenii și aliații noștri au comunicat cu claritate Rusiei că acțiunile ei au consecințe”.

Ministerul de Externe de la Moscova a caracterizat expulzarile ca fiind un pas „neprietenesc” care „nu va ramine fara consecinte”. Purtatorul de cuvint al Kremlinului a reiterat ca Rusia nu este amestecata in otravirea lui Sergei Skripal cu o substanta chimica, care ataca sistemul nervos, creata in Uniunea Sovietica, in timpul Razboiului rece.

Masura luata luni aduce expulzarea celui mai mare numar de diplomati de la cea a lui Ronald Reagan, din 1986, cind 55 de diplomati au trebuit sa paraseasca tara. Observatorii arata ca, in ultima vreme, ministere americane au actionat cu mai mare duritate impotriva Rusiei, in timp ce Trump continua să aiba un ton de impaciuire.

Saptamina trecuta, dupa cele intimplate la Londra, presedintele Trump l-a felicitat pe Putin pentru realegere fara sa mentioneze incidentul respectiv ori conditiile inechitabile in care s-a desfasurat scrutinul.

Ambasadorul Rusiei la Washington a spus ca expulzarile vin in contradictie cu cele discutate la telefon de cei doi presedinti. Oficialitati de la Departamentul de Stat au spus ca Trump a autorizat expulzarile, dar fara sa fie foarte angajat in discutiile care le-au precedat. Un alt purtator al Casei Albe a spus ca Trump isi doreste o relatie buna cu Rusia, dar că aceasta actioneaza uneori in maniere care nu permit cooperare.

Un alt aspect interesant legat de anunt este răspunsul comun Statele Unite – Europa, remarcabil date fiind relatiile tensionate din ultima vreme. Este si un moment psihologic important pentru ca rusii anticipau la Washington o administratie care sa le fie mai favorabila, or relatiile sint mai rele acum decit oricind, in perioada de dupa incheierea Războiului rece.