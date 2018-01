Statele Unite și reluarea dialogului corean între nord și sud

Exista semnale ca cele doua tari din Peninsula Corea isi reiau dialogul. Ce a dus la aceasta situatie? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Intr-un mesaj tweeter, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a intrebat retoric daca reluarea dialogului intre Corea de Nord si cea de Sud ar fi fost posibila fara pozitia sa dura, fata de regimul de la Fenian. Expertii exprima opinii nuantate cu privire la aceasta ipoteza a presedintelui.

Fapt este ca regimul Kim Jong Un a redeschis comunicatiile de la frontiera cu vecinul de la sud, pentru prima data in ultimii doi ani. Cei doi rivali iau in considerare posibilitatea de a relua convorbirile. Asta survine in conditiile in care presedintele Trump a amenintat nordul comunist cu un razboi nuclear, daca isi continua provocarile. Fireste ca noile evolutii sint de bun augur, desi e greu de prevazut daca vor duce la rezultate durabile, in conditiile in care negocieri similare au intrat in impas in trecut.

Critici sustin ca Kim ar incerca sa slabeasca alianta intre Statele Unite si Corea de Sud, profitind de temerile sudului, mai ales in contextul apropiatelor Jocuri Olimpice de Iarna. Nu exista nici o indoiala ca presiunile facute de Donald Trump asupra Chinei careia i-a cerut sa nu mai ajute regimul de la Fenian au dus la ceva rezultate. Analisti mai sustin ca politica lui Trump, „prioritatea America” pare sa fi convins si Corea de Sud sa se puna pe prim plan si sa incerce sa gaseasca propriile canale de comunicare cu Fenianul pentru a detensiona situatia, care risca sa degenereze.

Deci, intr-un fel, declaratiile si actiunile lui Trump au avut un efect, partial scontat, partial nu. Si asta se intimpla de obicei cind abordarea nu e strategica, ci tactica. Orice provocare la adresa unei stari de fapt are efecte.

In timpul administratiilor anterioare, Obama fiind un exemplu, progresele au fost minime, au fost chiar si regrese, dar pe ansamblul, situatia a fost tinuta sub control, a fost stabilă. Donald Trump nu crede insa intr-un astfel de echilibru precar. El provoacă. Si uneori efectele sint pozitive, poate nu o consecinta directa a actiunilor sale, ci prin ricoseu. Dar ceea analisti spun este ca in aceasta abordare exista si un mare risc, pentru ca situatiile pot scapa de sub control si aluneca si in directie opusa ori in acest caz, acea directie ar fi razboiul.