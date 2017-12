Administrația Trump se dirijează spre o dispută comercială în raporturile americano-chineze

Administratia Trump ar putea sa anunte noi sanctiuni comerciale impotriva Chinei. Este aceasta o incercare de a pune in aplicare o alta promisiune de campanie a lui Donald Trump? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Pare sa fie vorba despre o mutare in directia unei dispute comerciale, care in campanie a generat temeri in legatura cu un posibil conflict mai amplu, care poate degenera.

La sfirsitul lunii ianuarie, presedintele Trump trebuie sa raspunda la o solicitare din partea unor firme americane, care vor tarife si cote de import impuse panourilor solare din China si masinilor de spalat, fabricate in acea tara si citiva dintre vecinii ei. Oficialitati comerciale americane au stabilit in ambele cazuri ca producatori americani au fost afectati de practici comerciale inechitabile si solicita impunerea de bariere comerciale.

Trump poate dispune limite la investitiile chineze in America si ridica unilateral nivelul tuturor tarifelor, ceea ce ar reprezenta o violare a regulilor Organizatiei Comerciale Mondiale, in asteptarea rezultelor unei anchte care vizeaza incalcari de catre China ale drepturilor la proprietate intelectuala.

O alta investigatie vizeaza impactul asupra securitatii nationale a cresterii importurilor de otel si aluminiu din China.

Scott Kennedy, expert la Centrul pentru Studii Strategice si Internationale crede ca administratia de la Washington incearca sa produca un efect cumulat soc, prin aceste actiuni.

Intr-o recenta discutie cu firme din Consiliul de Afaceri China Statele Unite, negociatorul sef american Robert Lightizer a spus ca practicile comerciale ale Beijinului nu pot fi rezolvate doar prin noi convorbiri, parind indiferent la posibilitatea prabusirii uneia dintre cele mai largi relatii comerciale in valoare de 600 de miliarde dolari, anual.

Nu este inca clar cit de ampla fi putea fi actiunea administratiei, pina acum aceasta promisiune de campanie nu a fost materializata. In timpul vizitei sale la Beijin, luna trecuta, Trump a reprosat predecesorilor sai si nu Beijinului, deficitul comercial.

In ciuda retoricii de pina acum, deficitul a crescut in primul an al administratiei Trump. Observatorii apreciaza ca presedintele a vorbit mult, dar nu a facut mare lucru in directia anuntata. Dar exista semnale ca aceasta situatie s-ar putea schimba.

Oficialitati ale administratiei considera ca China nu si-a respectat angajamentele asumate la intrarea in Organizatia Comerciala Mondiala. Liberalizarea pietei a fost incetinita si pe alocuri pusa in revers. Firmele de stat sint subventionate si avantajate pe piete. Situatia protectiei proprietatii intelectuale nu s-a imbunatatit. Daca administratia ia masuri impotriva Chinei, aceasta va riposta probabil si consecintele pot fi vaste.