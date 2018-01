Statele Unite în așteptarea unui compromis în Congres asupra bugetului federal

Isi va inchide sau nu temporar portile guvernul american? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Datele problemei sint urmatoarele… Actualul buget, cel pe anul in curs, nu este aprobat, guvernul federal functioneaza pe baza unor autorizatii temporare, cea in vigoare expirînd la sfirsitul zilei. Pentru ca membri in Congres inca nu sint gata sa aprobe un buget, intrebarea care se pune este daca vor adopta sau nu o noua autorizatie temporara, pentru citeva zile sau saptamini. Camera Reprezentantilor a facut-o, dar in Senat – unde e nevoie de 60 de voturi – situatia este inca neclara.

Republicanii controleaza si aceasta camera cu o marja de un vot si chiar si doi-trei dintre republicani nu sint dispusi sa adopte masura. Asta inseamna ca republicanii au nevoie de sprijinul opozitiei democrate pentru a finanta temporar guvernul.

Doar ca democratii isi doresc citeva lucruri intre care reglementarea statului legal al circa 800 de mii de imigranti, care au patruns in Statele Unite pe cind erau minori, cu multi ani in urma si care – daca Congresul nu face ceva – risca sa fie deportați. Or, republicanii nu par dispusi sa faca aceasta concesie, in legatura cu care si presedintele Trump a transmis semnale mixte. Problema este mai ales politica.

Acesta este un an electoral, in Congres. Democratii doresc sa profite de faptul ca presedintele e nepopular si ca masurile pe care ei le sustin – inclusiv legate de imigrantii mentionati – se bucura de popularitate. Dar nimeni nu stie cu precizie pe cine ar invinui alegatorii, daca guvernul este temporar inchis, adica daca nepopularul Congres nu este in stare sa ajunga la un compromis. Cele doua partide se invinuiesc de-acum reciproc, anticipind aceasta eventualitate, dar ceea ce populatia va decide este incert. Aparent, democratii au mai mult de pierdut pentru ca se afla in avantaj, in sondaje. Dar pe de alta parte, republicanii conduc Congresul si au si Casa Alba, iar pentru publicul neinitiat pot părea principalii vinovati.

Cel mai probabil este ca conducerile celor doua partide nu doresc sa-si asume riscul inchiderii guvernului, doar ca deocamdata nu stiu cum sa o faca. Una dintre solutii este o masura, care sa tina guvernul deschis citeva zile in plus, in speranta unui compromis. Problema este si ca procedurile in cele doua camere difera.

In Camera Reprezentnatilor, majoritatea poate adopta o masura de una singura si a facut-o. In Senat, exista o metoda denumita „filibister” care inseamna ca orice senator poate sa blocheze votul, necedind microfonul pentru un timp nelimitat. Pentru a opri un filibuster e nevoie de 60 de voturi, ceea ce inseamna ca minoritatea are control asupra situatiei.