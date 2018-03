„Marșul pentru viețile noastre” în Statele Unite

Simbata, ample manifestatii de protest in intreaga tara au adus in prim plan in Statele Unite, elevi de liceu, care au spus nu prezentei armelor de foc, in America, in Marsul pentru vietile noastre, initiat de elevi de la scoala Parkland, din Florida, scena celui mai recent atat armat intr-o scoala, soldat cu victime? Ce semnifica aceasta miscare de generatie? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Este un fenomen social foarte important si poate marca revenirea tinerilor la angajamentul politic, in Statele Unite, dupa ani de relativa pasivitate. Elevii de la Parkland, unii dintre ei remarcabili oratori si lideri, se arata satui de ceea ce considera ipocrizie si lipsa de reactie a politicianilor, la actele repetate de violenta, in scoli si nu numai, din Statele Unite.

„Destul” este indemnul care s-a facut auzit simbata, in numeroase orase Americane, dar si peste hotare. Adulti au fost cei care i-au urmat pe tinerii liceeni. Desi nu sint alegatori, elevii incearca sa puna presiune asupra sistemului, incit aceasta chestiune sa devina una importanta in apropiatele alegeri pentru Congres. Si pina acum, reusesc, guvernatorul din Florida autorizind de-acum legislatie de control al armamentului. Dar elevii vizeaza legi la nivel national, care sa puna capat acestei intolerabile situatii.

Lor li se opune puternicul grup de lobby al posesorilor de arme, care finanteaza multi politicieni in special conservatori si care are o mare influenta. Multi de la dreapta spectrului politic invoca amendamentul al doilea la Constitutia americana, care proclama dreptul la port arma, adaugind ca masacrele nu sint consecinta faptului ca arme sint accesibile, in societatea americana, ci pentru ca de exemplu, bolile psihice nu sint detectate si tratate cum trebuie.

Asociatia posesorilor de arme si presedintele Trump favorizeaza inarmarea profesorilor din scoli, pentru ca acestia sa-i poata apara pe elevi, in cazul unui atac, solutie considerata ridicola de catre protestatari. Senatorul republican de Florida, Marco Rubio a spus ca respecta optiunea elevilor de a protesta, dar nu este de acord cu toate solutiile propuse de ei. El a adaugat ca protestele sint un drept cetetatenesc, dar ca orice solutie are nevoie de un compromis intre parti cu viziuni diferite. Rubio este mentionat des de protestatari ca un exemplu de politician care ia bani de la lobbyul armelor, cerindu-i sa nu o mai faca. La rindul sau, fostul presedinte Barack Obama s-a aratat inspirat de manifestatia tinerilor si i-a indemnat sa continue actiunile. „Ne conduceti pe noi toti, intr-o directie pozitiva. Nimic nu poate sta impotriva a milioane de voci, care se pronunta pentru schimbare”.