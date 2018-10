Statele Unite confruntate cu problema caravanei de refugiați din America Centrală

Presedintele Trump doreste sa focalizeze atentia opiniei publice americane, inainte de alegeri, asupra unui fenomen in desfasurare, la sud de Statele Unite. O caravana de imigranti potentiali, care se indreapta catre America. Din cine este compusă aceasta caravana? O relatare acorespondentului Europei Libere la Washington.

Sint mii de persoane din America Centrala, care fac parte din aceasta caravana - barbati, femei si copii - care traverseaza Mexicul in speranta ca vor reusi sa intre in Statele Unite.

Pentru Donald Trump aceasta caravana este argumentul cu care spera sa aduca la urne baza sa electorala, care se opune imigratiei ilegale si imigratiei in general. In fiecare an, persoane impinse de nevoi, saracie si violenta, incearca sa intre in Statele Unite ajutate de traficanti, acestia in timp devenind din ce in ce mai scumpi si periculosi.

Departamentul Securitatii Interne sustine ca pretul unui astfel de transfer era de 2,000 de dolari in 2008 si a ajuns acum la 9,200. De asta, multi dintre cei nevoiasi vad in caravana o sansa de a ajunge la destinatie, fara sa plateasca. „Nu-mi pot permite un traficant, nu am de unde aduna atitita bani” - a declarat pentru Washington Post un membru al caravanei din Honduras.

Cei care se deplaseaza acum catre Statele Unite sint in mare majoritate din Honduras si incearca sa scape nu doar de saracie, dar mai ales de violenta declansata de bande criminale si traficanti de droguri. Ei se afla in situatii similare cu refugiati din tari, in plin razboi, cum e Siria de exemplu.

Neavind ghizi traficanti, participantii nu stiu cum vor patrunde in Statele Unite si cei mai multi nu sint nici constienti de amenintarile presedintelui Trump, care doreste sa aduca armata pentru a apara frontiera. Imigrantii stiu ca presedintele ii priveste cu ostilitate, dar nu-i cunosc intentiile si nici nu stiu cum actiunea lor se repercuteaza asupra apropiatelor alegeri din Statele Unite.

Trump cere modificarea legilor cu privire la imigratie, spunind ca cele in vigoare ingreuneaza misiunea celor care apara frontiera americana. El s-a adresat direct celor care sint in caravana, transmitindu-le „Intoarceti-va inapoi, nu va lasam sa intrati in Statele Unite ilegal. Mergeti in tarile voastre si daca vreti cereti cetatenie americana, asa cum procedeaza milioane de alte persoane”.

Criticii presedintelor spun ca o solutie militara pentru oprirea caravanei nu va functiona si il acuza pe Trump ca politizeaza ceea ce se intimpla, in scopuri electorale. Vor mai trece saptamini pina cind caravana ajunge la frontiera, iar oficialitatile mexicane spun ca numarul paticipantilor a scazut de la 7,200 pina la 3630.

Planul imigrantilor este ca odata ajunsi la frontiera sa se predea autoritatilor americane, pentru ca asta implica un proces legal de lunga durata in Statele Unite, pe care Trump il contesta. Armata la frontiera nu va avea un rol activ, ci unul de sprijin.