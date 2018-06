Stampe și scene de teatru kabuki (FOTO)

Expoziția de stampe japoneze realizate de artiști din secolele XVIII și XIX, prima de acest fel din România, este dedicată teatrului kabuki și a fost inaugurată în holul Sălii Studio a Teatrului Național de directorul teatrului Ion Caramitru, Mayo Nishiike, reprezentanta Ambasadei Japoniei, proprietarul stampelor, George Șerban, și curatorul expoziției, Cosmin Nasui. Ne-a fost greu să alegem, spune Cosmin Nasui, și vreme de o lună asta am făcut. În colecția Șerban sunt peste o mie de stampe japoneze, creație a peste cincizeci de artiști a căror activitate se întinde pe mai bine de două secole. A fost o dragoste la prima vedere, recunoaște George Șerban, o dragoste care a început acum doi ani și, spune proprietarul, a sporit cu vremea tot mai mult. De atunci a făcut tot posibilul să cumpere stampe de valoare, multe dintre ele de artiști celebri. A participat la licitații în toată lumea, vânând lucrări rare și importante pentru arta niponă. A trebuit să învețe mult și de unul singur pentru că în România nu mai există colecții de stampe japoneze. S-a calificat la locul de muncă, după cum spune. Și-a pus pe picioare o bibliotecă respectabilă cu cărți rare pe care cu greu le-ai putea găsi una lângă cealaltă în bibliotecile colecționarilor obișnuiți. Deocamdată, în expoziția care va fi deschisă până pe 1 iulie sunt expuse 143 de stampe reprezentând scene din teatrul kabuki. Nu sunt toate din colecție: unele vechi de zeci dacă nu de mai bine de o sută de ani, sunt încă la recondiționare, altele ating doar tema teatrului, multe sunt dedicate artei războiului. Am putea organiza vreme de un an, lună de lună, expoziții în foaierul teatrului, fără să aducem de două ori aceeași stampă, spune Cosmin Nasui.

Stampele sunt doar o parte a colecției de artă Șerban care mai conține artă modernă internațională și românească postbelică. De altfel, la deschiderea expoziției au venit și artiști români ale căror opere se află în această colecție privată, dar și alți colecționari.

Expoziția, spune Ion Caramitru, este anticamera reprezentației Teatrului Yamamoto care va avea loc pe 19 iunie pe scena Sălii Studio. Atunci expoziția va fi inaugurată a doua oară, în prezența ambasadorului Japoniei. Proprietarul colecției promite că, până la închiderea expoziției, va pune în circulație un album în care vor fi reproduse toate stampele expuse în holul Sălii Studio.