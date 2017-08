Sprijinul republicanilor pentru Donald Trump în relativă scădere

Dupa declaratiile controversate ale presedintelui Trump despre incidentele violente de la Charlottesville, analisti isi pun intrebarea daca republicanii, din partidul presedintelui ii vor ramine alaturi. Care sint primele indicii? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

In primele zile dupa Charlottesville, doar doi membrii proeminenti ai Partidului Republican – senatorii John McCain si Lindsay Graham – l-au criticat explicit pe Trump pentru a fi sugerat o echivalenta intre neo-fascistii, care au demonstrat in weekend si cei care li se opuneau. McCain si Graham sint insa oponenti cunoscuti ai presedintelui. Restul liderilor partidului s-au ferit sa se pronunte transant.

Ieri insa, unul dintre aliatii Casei Albe, senatorul republican Bob Corker, care este presedintele Comisiei pentru Relatii Internationale a pus la indoiala stabilitatea si competenta lui Donald Trump. La inceputul administratiei republicane, Corker a fost luat in considerare pentru postul de secretar de stat. El a spus ieri „Trump nu a fost capabil sa demonstreze pina acum nici stabilitatea si nici anumite competente necesare pentru a avea succes”. Bob Corker a adaugat ca Donald Trump nu a demonstrat ca „intelege caracterul acestei natiuni”.

Un recent sondaj de opinie arata ca senatorul nu este singurul republican, care exprima scepticism fata de presedinte. Doar 39 dintre americani il sprijina in prezent pe seful executivului. In rindurile republicanilor, sprijinul este de circa 65-70%, in scadere, dar inca la nivele respectabile.

Analisti sustin ca nucleul dur al sprijinitorilor lui Trump este de circa 20-25%. In interiorul acestui nucleu dur, circa jumatate sint de acord de exemplu cu idea ca populatia alba este discriminata, in America, oferind ca exemplu asa numita „actiune afirmativă”, care favorizeaza anumite minoritati. Teorii ale conspiratiei sint brodate pe premiza discriminarii albilor, ducind la imagini si scandari oribile asemenea celor pe care le-am vazut si auzit in weekend.

Procentul celor radicalizati si care exprima sau cocheteaza cu idei rasiste nu este mai mare – sustin analisti - de circa 10-12% din intreaga populatie, nu foarte diferit de restul tarilor occidentale.

Consultanti politici considera ca pentru a-si pune in aplicare agenda si a spera sa fie reales, Donald Trump trebuie sa-si largeasca baza de sprijin. Dar ceea ce face pina acum, sfatuit de anumiti consilieri si a facut si dupa incidentele de la Charlottsville este doar sa-si multumeasca nucleul dur. Daca continua sa o faca – sustin experti – el isi pune in pericol presedintia, riscind sa piarda sprijinului partidului din care provine, fara de care nu poate realiza mare lucru.