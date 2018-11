Sorina Macrinici: „Nu înțeleg de ce trebuie să ne grăbim atât de tare, să adoptăm un Cod în câteva zile”

Un proiect al Codului de reguli și proceduri parlamentare – cel mai important document ce reglementează activitatea legislativului – a trezit îngrijorarea a peste 30 de organizații neguvernamentale. Într-un apel public, acestea au cerut Parlamentului să renunțe la graba cu care se dorește adoptarea acestui act și să organizeze consultări publice autentice privind proiectul respectiv. De ce? Urmează să aflăm din interviul dimineții cu avocata și cercetătoarea Sorina Macrinici, de la Centrul de Resurse Juridice.

Europa Liberă: Peste 30 de organizații neguvernamentale au cerut Parlamentului printr-un Apel public să renunțe la graba cu care, aparent cel puțin, forțează adoptarea proiectului Codului de reguli și proceduri parlamentare și să procedeze la adevărate consultări publice cu societatea civilă. Mai întâi, de ce este important – și pentru toată lumea, nu doar pentru cei aleși – acest document și de ce ar trebui să înlocuiască vechiul document – Regulamentul Parlamentului adoptat încă în 1996?

Sorina Macrinici: „Regulamentul Parlamentului a fost adoptat, cum ați spus și Dvs. în 1996. Bineînțeles că are nevoie de îmbunătățiri și ideea adoptării unui astfel de cod este vehiculată de mai mult timp. Adică, este un lucru normal să se înlocuiască o lege care este învechită. Ceea ce nouă ni s-a părut că nu este normal este că acest Cod, care este cel mai important document ce reglementează activitatea Parlamentului, să fie adoptat într-o grabă foarte mare, o grabă pe care noi o vedem în ultimul timp în procesul de adoptare a legislației.”

Europa Liberă: Haideți să concretizăm un pic: prevederi foarte vagi privind reflectarea activității Parlamentului de către mass-media și accesul la informații... Un mod de a te feri de privirile jurnaliștilor și ale alegătorilor?

​Sorina Macrinici: „Da, deci acest Cod de reguli și proceduri parlamentare reglementează toată activitatea Parlamentului. Noi nu am făcut analiza foarte comprehensivă a tuturor prevederilor, deoarece nici măcar timp nu am avut pentru aceasta. Noi ne-am uitat în mod special la prevederile ce țin de consultările publice, accesul la informație, transparența în procesul decizional, destul de puțin pe reflectarea activității de către mass-media.

Ceea ce am văzut noi este că aceste norme sunt destul de neclare, nu sunt concentrate într-un singur loc, astfel încât să fie clar cât de transparentă va fi activitatea Parlamentului și analizeze prevederile anterioare ale regulamentului Parlamentului și altă legislație care reglementează activitatea Parlamentului și unde aceste norme la fel erau foarte vagi. Și atunci când modifici legislația și adopți o legislație nouă este nevoie să rezolvi problemele care erau în legislația veche, iar în acest Cod parlamentar nu am văzut rezolvarea problemelor, dar de fapt continuarea practic aceluiași mod de reflectare a transparenței în procesul decizional, ca și în regulamentul Parlamentului.

În plus, văzând că este atât de puțin timp la dispoziție pentru a face comentarii și care de fapt nici măcar nu s-a respectat, noi am venit cu acel apel public și am solicitat Parlamentului să organizeze dezbateri publice, consultări publice și să nu se grăbească cu adoptarea acestui document, deoarece de fapt este documentul de bază care reglementează activitatea Parlamentului. Este foarte important.”

Europa Liberă: Absența expertizei anticorupție, absența avizului Guvernului. Dacă acestea sunt obligatorii, cum poate să se „înainteze” fără ele?

Sorina Macrinici: „Da, potrivit legislației era obligatorie expertiza anticorupție, care nu este anexată la acest dosar. De fapt, era obligatorie la înregistrarea proiectului, care a avut loc la 2 noiembrie 2018, dar ea nici măcar nu era disponibilă la adoptarea în prima lectură, care a avut loc la 22 noiembrie. Deci s-au încălcat reguli pe care tot Parlamentul le-a adoptat, fără niciun temei. De fapt, eu nu prea înțeleg de ce trebuie să ne grăbim atât de tare, să adoptăm un Cod în câteva zile.”

Europa Liberă: Într-adevăr, de ce-ar avea nevoie să promoveze, oarecum pe nepusă masă și în grabă, un astfel de proiect o guvernare a cărei perspectiva de reprezentare parlamentară este cel puțin incertă?

Sorina Macrinici: „Răspunsul, cel puțin al meu, este că actuala guvernare încearcă să-și asigure niște reguli în viitorul Parlament, având în vedere alegerile viitoare parlamentare.”

Europa Liberă: Mulți s-ar întreba ce beneficii ar urmări promotorii proiectului, de sunt atât de grăbiți și nu doresc, aparent, ca actul să fie scrutat cu atenție înainte de a fi votat?

Sorina Macrinici: „Eu nu vreau să speculez, pentru că chiar nu pot să înțeleg anumite lucruri. Regulile de transparență decizională nu sunt în defavoarea autorităților, dimpotrivă, le

Actuala guvernare încearcă să-și asigure niște reguli în viitorul Parlament, având în vedere alegerile viitoare parlamentare ...

permite să primească niște expertize din partea societății civile, a cetățenilor, a organizațiilor și de fapt le permite să funcționeze mai bine. totuși, unele analize arată că în ultima perioadă s-au adoptat mai multe legi într-o grabă fără precedent: legea privind declararea voluntară și amnistia capitalului, reforma fiscală, care au fost adoptate în două zile de la înregistrare, legea privind jocurile de noroc, promovată de președintele Partidului Democrat, care a fost adoptată în 11 zile de la înregistrare. Deci, mai multe legi, adoptate într-o grabă fără precedent.

Probabil că în unele cazuri nu se dorea atât de mult opinia publică pe aceste legi, erau foarte importante pentru legislatori, dar noi nu înțelegem până acum de ce acestea erau importante, deoarece nu a fost publicată vreo decizie care ar fi explicat temeiurile pentru care aceste legi se adoptă într-un regim de urgență, asta tot este

Adoptarea legilor în regim de urgență nu este reglementată potrivit nici în Regulamentul Parlamentului și nici în Codul Parlamentar ...

un element al apelului nostru. Adoptarea legilor în regim de urgență nu este reglementată potrivit nici în Regulamentul Parlamentului și nici în Codul Parlamentar. Este nevoie de mai multă claritate, nu doar în privința regimului de urgență, dar și a accesului la informație, ce este publicat, care proiecte de legi sunt publicate și în ce măsură. Acum, ceea ce avem noi, se public proiectul de lege la înregistrare și la adoptare și noi nu vedem versiunile preliminare, nu vedem amendamentele deputaților. Respectiv, societatea nu poate ști ce se întâmplă acolo și nu poate să reacționeze atunci când este cazul.”

Europa Liberă: A existat o anumită reacție din partea legislativului sau a autorităților față de apelul înaintat de cele peste 30 de ONG-uri?

Sorina Macrinici: „Noi de obicei nu primim răspunsuri, sau le primim destul de târziu, în acest caz până acum noi nu am primit niciun răspuns, deși am expediat acest apel. Ceea ce pot să vă spun este că am verificat ieri seara agenda Parlamentului pentru astăzi și mâine și în agendă nu am văzut adoptarea acestui proiect de lege, al Codului Parlamentar, dar practic arată că deseori se adoptă o ordine de zi suplimentară în care sunt incluse și alte proiecte. Totuși, eu sper că autoritățile ne-au auzit și nu au inclus acest proiect spre adoptare în acest două zile care mai sunt permise pentru adoptarea legislației organice, și sperăm că autoritățile vor organiza consultări publice adecvate...”

Europa Liberă: Consultări care nu au avut loc cu desăvârșire, din câte înțelegem?

Sorina Macrinici: „Deloc, deoarece la data de 2 noiembrie a fost înregistrat proiectul, iar termenul de consultare este 15 zile lucrătoare, adică trei săptămâni. Și de fapt cu o zi înaintea expirării acestui termen, a fost adoptată în prima lectură. Iar la

Când adopți o lege de o asemenea anvergură este nevoie să organizezi dezbateri publice, la fiecare capitol ...

jumătatea termenului Comisia juridică a adoptat raport prin care a recomandat adoptarea în prima lectură. În mod evident nu au avut loc consultări publice. Dar aici măcar nici nu este vorba despre acești termeni.

Aici e vorba despre faptul că atunci când adopți o lege de o asemenea anvergură este nevoie să organizezi dezbateri publice, la fiecare capitol. Consulți inclusiv și opoziția parlamentară, pentru că asta mi s-ar părea corect, nu este o lege care trebuie consultată doar cu asociațiile publice. Deci, este nevoie de niște consultări veritabile, nu se adoptă codurile așa, în două săptămâni.”