Sons of Kemet e o trupă de jazz înființată în 2011 la Londra, într-o componență instrumentală oarecum atipică pentru un grup de jazz: două tobe, saxofon și tubă, adică Seb Rochford și Tom Skinner, tobe, Shabaka Hutchings, saxofoane, și Oren Marshall, respectiv Theon Cross, tubă (cu mențiunea că Marshall a fost mentorul lui Cross)

Sunetul Sons of Kemet e inspirat în mare parte din studiile, cercetările și pasiunea saxofonistului Shabaka Hutchings, și are influențe caraibiene, etiopiene, și afro-beat, stil inventat de faimosul saxofonist nigerian Fela Kuti.

Hutchings s-a născut la Londra, și și-a petrecut mare parte din copilărie în Barbados, unde a studiat clarinetul și a cântat în mai multe trupe calypso și reggae.

Revenit în Marea Britanie, a studiat la Guildhall School of Music, unde și-a dat seama că poate cânta la fel de ușor și free jazz și swing.

După o vreme, s-a decis să-și găsească sunetul propriu, și pentru asta s-a reîntors în Barbados, unde a studiat cu etnomuzicologi specializați în muzică caraibiană.

Sons of Kemet au lansat două albume,„Burn”, în 2013 (cu Oren Marshall la tubă), și „Lest We Forget What We Came Here To Do”, în 2015 (cu Theon Cross la tubă), ambele cu un succes nemaipomenit la critica de jazz, dar și în sălile de concert, ba chiar și în cluburile de dans, pentru că, așa cum veți auzi imediat, muzica lor te face să te bîțîi instantaneu când o asculți.

„Going Home”, așadar de pe albumul „Burn” , cu precizarea că în varianta pentrru internet a acestui articol ea va fi urmată de piesa „Play Mass” de pe albumul „Lest We Forget What We Came Here To Do”.

