„Eu socot că asta-i o soluție cea mai democratică în care lumea poate să-și expună părerea” (VIDEO)

Europa Liberă: Știți că azi se dă bătălia pentru Primărie?

- „Da, dar eu sunt la serviciu, din păcate.”

Europa Liberă: Dar Dvs. ce părere aveți despre referendum – trebuia să cheltuiască 9 milioane sau nu pentru așa ceva?

- „Nu cred.”

Europa Liberă: Dar dacă ați fi Dvs. primar, ce ați face întâi și-ntâi?

- „I-aș da pe toți afară care fură ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Pe Dvs. v-a influențat cumva campania, ca să participați sau să nu participați?

- „Deloc, absolut! N-am fost motivată în niciun fel.”

Europa Liberă: Ce credeți despre acest referendum – îi cam scump sau nu?

- „Îi foarte, foarte scump și-i programat pentru a pune laba pe Capitală și țara noastră românească.”

- „Eu socot că asta-i o soluție cea mai democratică în care lumea poate să-și expună părerea…”

Europa Liberă: Dar pe Dvs. cum v-a influențat campania ca atare, discuțiile?

- „Absolut nu! Eu am avut părerea mea cu mult timp înainte.”

Europa Liberă: Ceea ce s-a explicat acum despre referendum a fost destul de util, a ajutat lumea să înțeleagă sau mai mult a buimăcit-o?

- „Nu toți au înțeles. Chiar am o vecină și-i spun aseară: „Hai că ne ducem mâine la…”. „Eu nu mă duc la referendum”. „Dar de ce?”, și ea-mi spune că „de câte ori pe oricare am ales mai bun n-a fost, așa că lasă-l să fie de acum aista”. Eu am propria părere – iată ce se face în tot orașul. Îs pentru scoaterea din funcție!”

Europa Liberă: Și ați fost deja la referendum?

- „Încă n-am fost. Acuși mă duc.”

- „N-am fost, că am hotărât să nu mai merg.”

Europa Liberă: Dar din ce motiv?

- „Păi, eu îl susțin pe Dorin Chirtoacă.”

Europa Liberă: Astăzi n-aveți chef de referendum?

- „Îs foarte ocupată, n-am cu ce plăti comunalele, trebuie să lucrez.”

Europa Liberă: Dacă ați fi Dvs. cea care să împărțiți bugetul de la Primărie, ce ați cumpăra întâi – un bec, hârtie igienică ori ați asfalta trotuarele?

- „Cred că un bec, ca să văd pe unde pășesc, ca să pot face celelalte de calitate.”

Europa Liberă: Dar Dvs. cum ați împărți acești bani?

- „Mătincă aș repara trotuarele, pentru mai mulți oameni asta, ca să meargă mai bine.”