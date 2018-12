Site-ul de pregătire a președinției române a Consiliului UE e disponibil doar în limba română

www.romania2019.eu este adresa la care viitoarea președinție română a Consiliului UE își prezintă obiectivele de pregătire pentru următoarele șase luni sau relația dintre România și Uniunea Europeană.

Deși mai sunt doar 13 zile până la debutul oficial al mandatului și, deși pe unele domenii preluarea mandatului de la președinția austriacă s-a făcut deja formal, site-ul prezintă toate informațiile exclusiv în limba română.

Prin comparație, președințiile austriacă și bulgară au avut site-uri disponibile în cel puțin trei limbi (engleză, germană, franceză). În cazul Bulgariei există, desigur, varianta în bulgară.

​Starea actuală a site-ului românesc a fost semnalată redacției Europa Liberă de către o jurnalistă străină. De regulă, la final de an, toate redacțiile își alcătuiesc previziuni pentru anul următor. Mesajul primit la redacție este „The official EU Presidency website is available only in Romanian?!”

Dată fiind importanța președinției Consiliului UE, diplomația română riscă un start cu o imagine șifonată, neoferind presei străine informații într-o limbă accesibilă.

Europa Liberă a solicitat Ministerului Afacerilor Externe clarificări privind pagina oficială de Internet. Ministerul ne-a comunicat că, într-adevăr, pagina e doar în limba română, dar că se lucrează la varianta finală.

„Acesta este un site provizoriu cu informații de pregătire. Până în data de 1 ianuarie va fi lansat site-ul final și vor exista versiuni în mai multe limbi”, ne-a precizat Departamentul de Presă al Ministerului.

Actualul site a fost lansat de ministrul între timp demisionat Victor Negrescu în data de 31 ianuarie 2018. La acel moment, Negrescu afirma că „este un portal interactiv care vă permite dumneavoastră să participaţi cu ideile pe care le aveţi în a defini temele dumneavoastră de interes, în a defini priorităţile. Deschidem uşa către români pentru a participa, pentru cei din ţară, dar şi pentru cei din afara ţării”.

Într-una din secțiunile site-ului se găsesc și oportunități de angajare pe perioadă determinată într-un total de opt ministere ale guvernului României pentru a găsi forță de muncă capabilă să gestioneze dosarele președinției. Oferta gratuită de forță de muncă e și ea prezentă la secțiunile Voluntariat și Internship.

Surse apropiate președinției române a Consiliului UE au precizat pentru Europa Liberă că site-ul de pregătire nu a costat nimic, el fiind dezvoltat intern de IT-iști ai Ministerului de Externe.

Nu știm dacă viitorul site, cel de exercitare a președinției rotative, este dezvoltat tot intern sau de către o firmă privată. Căutări în achizițiile publicate de minister nu au dat niciun rezultat.

Aceleași surse ne-au precizat însă că site-ul final este în întârziere. El ar fi trebuit lansat oficial odată cu vizita de la Bruxelles a premierului Viorica Dăncilă, în data de 5 decembrie.

De precizat că, după întrebările adresate de Europa Liberă Ministerului de Externe, la accesarea site-ului apare un disclaimer care precizează că pagina este cea de pregătire. În dimineața aceasta, disclaimerul nu era prezent.

​România preia de la 1 ianuarie președinția rotativă a Coniliului Uniunii Europene, prioritățile acestui mandat, de șase luni, fiind enunțate de premierul Viorica Dăncilă în urmă cu o săptămână.