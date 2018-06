Opoziția pro-europeană vrea turul II în circumscripţii

La câteva zile de consumarea votului din scrutinul local anticipat din Chişinău, opoziţia pro-europeană din R. Moldova, şi cea extraparlamentară, şi cea parlamentară, a început o nouă ofensivă: cea împotriva sistemului mixt în baza căruia se va vota pentru prima data în parlamentarele de la toamnă. Liberal-democraţii au înregistrat în parlament o propunere de modificare a acestui sistem. Esenţa propunerii e că, dacă tot nu s-a reuşit anularea mixtului şi revenirea la proporţional, măcar să se introducă votul în turul doi, o chestiune ce lipseşte din sistemul votat vara trecută de majoritari şi socialişti, spre protestul opoziţiei şi societăţii civile. Corespondenta Europei Libere s-a interesat de şansele propunerii.

Afectarea principiului reprezentativităţii este primul argument invocat de liberal-democraţi în sprijinul propunerii lor de a se introduce şi cel de-al doilea tur în alegerile parlamentare pe circumscripţii.

Liberal-democratul Tudor Deliu: „Dacă nu se operează acest amendament, în următorul parlament ne vom trezi cu un număr foarte mare de deputaţi care nu vor reprezenta alegătorii.”

Dar liberal-democraţii nu se rezumă doar la acest motiv. Dacă şi în locale ar fi fost un singur tur, perdantul cursei, socialistul Ion Ceban, ar fi ieşit totuşi învingător în 9 din 11 circumscripţii din Chişinău, au arătat nişte simulări făcute de experţi. Ceea ce ar demonstra mai clar ca orice, spun liberal-democraţii, nevoia introducerii turului doi.

Niciunul din cele două argumente nu ar sta însă în picioare pentru majoritatea parlamentară.

Sergiu Sîrbu, deputat democrat:

„Noi i-am rugat un an în urmă, atunci când şase luni am dezbătut subiectul, să participe, să facă amendamente. Au refuzat categoric şi iată că au venit acum, cu jumătate de an înainte de alegeri. Noi nu am discutat la fracţiune, dar, părerea mea, noi nu putem să intervenim cu aşa modificări la legislaţia electorală în an electoral. Mai mult, este o practică internaţională, recunoscută – în Marea Britarie, în SUA avem un singur tur. Iar să compari alegerile locale cu parlamentare este total irelevant. Sunt alegeri total diferite. Mai ales că şi în expertiza Comisiei de la Veneţia referitor la tururi nu a fost nicio obiecţie.”

Valeriu Ghileţchi, vicepreşedintele popular-european al legislativului:

„Alegerile locale nu au vorbit nimic despre reprezentativitate, ele au vorbit despre oportunitate. Aşa că acest argument poate fi întors împotriva liberal-democraţilor. Dacă alegerile locale ar fi arătat că forţele pro-europene pot câştiga din primul tur, nu ştiu dacă PLDM ar fi venit cu această propunere. Deci, noi folosim un argument care ne este oportun. Trebuia de făcut la timp, trebuia să facem împreună şi am fi reuşit.”

Acum totul depinde de înţelegerile şi de calitatea de gentelman al liderului PD...

Reuşita opoziţiei de a-i determina pe majoritari să accepte schimbarea este pusă la îndoială şi de unii analişti politici, printre ei directorul ADEPT, Igor Boţan, însă nu pentru că argumentele pe care le invocă opoziţia ar fi lipsite de rost, ci din motive ce ţin mai degrabă de riscurile inerente unei răsturnări de înţelegeri ce par să fi existat între cei doi actori decidenţi, la momentul schimbării sistemului.

Igor Boţan: „Acum totul depinde de înţelegerile şi de calitatea de gentelman al liderului PD. El a avut un deal cu Igor Dodon, care pe degete a enumerat condiţiile, printre ele, că trece candidatul care a acumulat majoritatea relativă. În joc e renumele liderului democrat, care vrea să demonstreze că se ţine de cuvânt. Democraţii vor ezita să voteze.”

Igor Boţan face parte din tabăra de experţi care cred că democraţiii şi socialiştii şi-ar fi împărţit sferele, astfel încât niciunul din cele două partide să nu fie dezavantajat de noul sistem.

Dar aşa cum pare să sugereze deputatul Sergiu Sîrbu, democraţii s-ar simţi îndreptăţiţi să nu examineze la modul serios propunerea şi pentru că nu e o recomandare expresă a Comisiei de la Veneţia. În opinia în care în general dezaproba schimbarea de sistem electoral, Comisia stăruia totuşi în frazele următoare pe câteva schimbări ce ar putea diminua din paguba produsă de mixt, dar nu pe introducerea turului doi, ci pe nevoia asigurării pluripartitismului, ceea ce s-ar putea face prin reducerea pragului de accedere în parlament a partidelor. Trebuie spus că nici această recomandare nu a fost luată în calcul de majoritari.

Propunerea legată de turul doi a liberal-democraţilor nu vine pe loc gol. În cele câteva zile ce s-au scurs de la locale, tot mai multe voci, printre ele cea a liderei PAS, Maia Sandu, au îndemnat la promovarea măsurii. „Prin mixtul cu un singur tur, Plahotniuc cedează țara Kremlinului”, a avertizat lidera de opoziţie ieri într-o conferinţă de presă.

Într-un recent interviu, ambasadorul american la Chişinău, James Pettit, a spus şi el că o astfel de schimbare ar fi rezonabilă, dar în fraza următoare a continuat prin a preciza că ea depinde plenar de voinţa politicienilor de la Chişinău.