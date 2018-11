Silvia Radu: „Ministerul se află acum în proces de reformare a sistemului”

Sănătatea nu ar trebui să aibă nicio culoare politică. Bani s-au investit în sistemul de sănătate, nu câţi trebuie, însă şi aceştia n-au fost utilizaţi corespunzator. Sunt declaraţiile făcute de Ministra Sănătăţii, Silvia Radu. Deşi are un mandat scurt, până la alegeri, ea spune că trebuie gândite strategii pe termen lung.

Europa Liberă: La numirea Dvs. în funcție, premierul a declarat că așteaptă reformă spitalicească. Unii sunt de părere că nu poți face totul într-un timp foarte scurt, pentru că e nevoie de strategii pe un termen mai lung. Ce vă propuneți să faceți Dvs. în acest scurt mandat care vă revine?

Silvia Radu: „Într-adevăr, acest termen nu este lung, sunt doar cinci luni, dar din cariera mea de manager am învățat că atunci când muncești trebuie să faci strategii de trei tipuri – pe termen scurt, strategii pe termen mediu și strategii pe termen lung. Este absolut clar că Ministerul se află acum în proces de reformare a sistemului și putem menționa și reforma Agenției Sănătății Publice, care trebuie dusă până la capăt.

Trebuie să vorbim despre lansarea reformei în domeniul asistenței medicale primare și toate acestea presupun o anumită strategie. Nu este o treabă simplă, fiindcă este un domeniu complicat domeniul medicinei, unde nu s-a intervenit mult timp, iar aceste reforme sunt orientate pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate către populație, dar în același timp pentru a reforma sistemul, astfel încât și medicii să aibă de beneficiat de pe urma acestei reforme.”

Europa Liberă: Reformă spitalicească va fi sau nu?

Silvia Radu: „Dacă vorbim despre reforma spitalicească, vreau să-i asigur pe toți că nu se vor închide spitale, așa cum s-a vehiculat foarte des...”

Europa Liberă: Regionalizare nu se mai face?

Silvia Radu: „O să fie o reformă care presupune ca spitalele din Republica Moldova să presteze un serviciu calitativ și acel serviciu de specializare necesar. Trebuie să facem o analiză profundă, unde toți actorii implicați în acest proces de reformare să participe la dezbateri – și medicii, și administrația publică centrală, dar și administrația publică locală, care la fel ar trebui să se implice activ în procesul acestei reforme.

Ca să vă dau un exemplu despre ce se întâmplă în domeniul spitalicesc: avem spitale cu paturi de 1.200, iar necesitățile reale pe care le avem la acest spital sau acoperirea pe care o avem anual este de 320 de paturi, ceea ce presupune o cheltuială a bugetului public și a banilor publici în vânt, adică avem bani care sunt utilizați neeficient și atunci ar fi mai corect ca acest spital să aibă oficial 320 de paturi și nu exclud că să fie construit un spital nou în loc să ținem un spital enorm de mii de metri pătrați care nu sunt utilizați, întreținuți cu apă, cu energie electrică și multe alte lucruri care presupun întreținerea acestei clădiri...”

Europa Liberă: Deci, lăsați să se înțeleagă că rămân toate spitalele care există astăzi sau că totuși se vor comasa, ținând cont că nu se suplinește numărul de paturi?

Silvia Radu: „Rămân spitalele. Nu merge vorba de închidere, merge vorba despre asigurarea unui serviciu calitativ către populație, fiindcă dacă un medic, conform standardelor Organizației Mondiale a Sănătății, un medic obstetrician, să vorbim, de exemplu, despre nașteri, ca să-și mențină calificarea trebuie să aibă 200 de nașteri pe an și el are doar 40, el pune în pericol viața și a copilului, și a mamei. Și el nu poate să primească mai mult din motivul că acest spital nu are populație care să fie deservită cu 200 de persoane, care să-i asigure acea calificare pe care el a primit-o inițial. Și atunci este mai logic că poate nu acest spital, dar un spital din zonă, alături să fie specializat în domeniul maternității, iar noi să concentrăm femeile gravide în acel spital, ca să le asigurăm un serviciu calitativ, iar medicului – calificarea necesară pentru ca să-și exercite funcția.”

Europa Liberă: Premierul când a zis că așteaptă această reformă spitalicească, a luat în calcul faptul că ea va fi până la finele mandatului Dvs., până la alegeri?

Silvia Radu: „Eu cred că dl prim-ministru este preocupat foarte mult de situația din sectorul medical în general și-și dorește ca reformele care s-au început să fie duse până la capăt corect și cu un impact pozitiv pentru cetățeni și cele care urmează să fie definitivate să fie la fel de bine structurate, ca să aibă de beneficiat toți cetățenii și medicii care sunt implicați în acest proces.”

Europa Liberă: Reforma asta spitalicească trebuie să treacă și botezul Parlamentului?

Silvia Radu: „Nu exclud că sunt legi care urmează a fi aprobate în baza acestei reforme, dar acum abia se lucrează la conceptul inițial și vom implica toți actorii care sunt responsabili de această reformă pentru a-și expune părerea...”

Europa Liberă: Deci, practic, Dvs. ați anticipat și ați spus că, dacă până nu demult se vorbea despre faptul că unele spitale ar putea fi închise, astăzi...

Silvia Radu: „Dar nu vorbim despre închiderea spitalelor...”

Europa Liberă: Eficientizarea lor...

Silvia Radu: „Exact! Ca să nu fie irosit banul public, eu nu exclud că spitalele care vor fi reprofilate vor presta alte tipuri de servicii decât cele pe care nu le pot presta astăzi. Chiar acum vin de la o întrevedere cu șefii de spitale din întreaga republică, la care am discutat o temă foarte acută la momentul de față, endoprotezarea, și am descoperit că sunt spitale care își doresc să execute operații de endoprotezare, dar medicii pe care îi au nu sunt calificați suficient pentru a interveni, dar nu putem pune viața pacientului în risc atunci când nu avem asigurată calificarea. Și sunt lucruri inter-relaționate, de aceea este important de a stabili prioritățile. Dacă această operație poate fi efectuată calitativ și rapid într-un centru specializat, atunci are sensul să vedem unde va fi acest centru specializat, ca pacientul când va merge acolo să fie sigur că va ieși sănătos după această intervenție și nu va avea probleme, fiindcă medicul își dorește, dar nu are calificarea necesară.

Sunt și foarte multe necesități din partea societății care sunt tangențial relaționale. De exemplu, noi avem situații cu prestarea serviciilor

Serviciile paliative sunt prestate la un nivel scăzut...

paliative, avem o populație care permanent este în creșterea vârstei, care are nevoie de servicii paliative și aceste servicii astăzi în Republica Moldova sunt prestate la un nivel scăzut. Și oamenii își doresc, dar nu au unde să meargă. Mai mult, sunt spitale care sunt pustii chiar, nici nu au medici. Ele pur și simplu sunt pustii și chiar săptămâna trecută m-a contactat cineva care își dorește să deschidă un centru paliativ. Și solicitări din partea populației sunt. Haideți să deschidem centre paliative în spitalele care sunt pustii, fiindcă persoanele în vârstă au nevoie de îngrijire, dar cu anumite servicii medicale prestate, fiindcă nu toți sunt sănătoși și au nevoie de servicii medicale care presupun acest lucru. De ce spațiile acestea libere, care sunt multe astăzi, să nu fie direcționate pentru necesitățile societății, dar doar să le păstrăm sub denumirea de spital raional sau cum va fi denumirea, pentru că așa a fost până acum? Nu are nicio logică.”

Europa Liberă: Ele sunt pustii nu de atâta că lumea nu vrea să ajungă la doctor. E și un motiv subiectiv, o parte din populație a plecat peste hotare și numărul celor care se adresează la doctor e în descreștere.

Silvia Radu: „Dacă mergem după statistică sau evoluția acestei statistici în ultimii zece ani, este absolut evident că populația este în descreștere, mulți sunt înregistrați și plecați și acest motiv a cauzat aceste distorsiuni în domeniu, inclusiv al sănătății.”

Europa Liberă: Pacienții se mai arată nemulțumiți de lipsa de atitudine și mai ales despre cât de costisitor este să te lecuiești. Or, așa cum spun mulți dintre ei, au poliță, dar până nu pun ceva între copertele poliței este greu de imaginat că pot să-și întremeze sănătatea, că pot fi asigurați că vor avea o intervenție chirurgicală de calitate, făcând aluzii că această poliță nu prea are valoare. Ce le explicați Dvs. oamenilor care merg cu polița la doctor și ies de acolo nemulțumiți?

Silvia Radu: „Noi nu vom putea scăpa de acest plic sau această contribuție adițională pe care ați menționat-o Dvs., care este necesar a fi introdusă în poliță...”

Europa Liberă: În copertele poliței...

Silvia Radu: „În copertele poliței, dacă nu vom interveni la capitolul salarii pentru medici. Atunci când noi vom asigura un nivel salarial medicilor ca el atunci când intervine și când merge în sala de operație să nu se gândească cu ce va hrăni familia mâine, atunci vom putea interveni și cu următoarele etape de verificare a acestor situații. După ce vom stabili această majorare salarială, pe care o merită medicii, fiindcă nu s-a intervenit, mai ales la nivelul asistenței medicale, la asistentele medicale practic nu a fost revizuit salariul mai mult de zece ani, dacă nu greșesc.

Și abia acum cu noua lege vom interveni la acest capitol și acum prin aceste reforme se lucrează intensiv la capitolul salarii pentru medici. Primul pas deja a fost făcut prin Legea salariilor, când medicii vor ridica cu 20 la sută mai mult din data de 1 decembrie, dar la fel e tragic când medicul condiționează actul medical și spune cât trebuie să fie plătit pentru ca el să intervină.

Eu dezaprob complet astfel de atitudini și consider că nu poți să fii medic și să condiționezi actul medical, fiindcă până la urmă ai dat și acel jurământ a lui Hipocrat. Dar dacă vrem să rezolvăm problema, eu cred că trebuie să asigurăm salariile medicilor și apoi să începem să cerem de la ei ca să fie un serviciu calitativ prestat pacienților, dar ceea ce ține de poliță, polița asigură cu medicamente și acoperă intervențiile necesare...”

Europa Liberă: Dar de ce bolnavii mai reclamă faptul că sunt puși să plătească analize medicale sau investigații la anumite aparate?

Silvia Radu: „Fiindcă medicii necalificați... Sunt două situații când pacienții nu știu că atunci când nu au poliță trebuie să plătească anumite servicii și în fiecare zi mă ciocnesc de astfel de situații când primesc reclamații de la pacienți și de la populație chiar îmi scriu că, uite, avem situații. Și când intru în detalii de fapt se demonstrează faptul că acest pacient nu a avut poliță, de aceea i s-a solicitat plata pentru aceeași investigație sau intervenție chirurgicală, dar avem și situații în care omul este asigurat, dar medicul îi solicită plată pentru operație sau pentru medicamente.

Eu vreau să vă zic că prin Compania Națională de Asigurare în Medicină toate aceste lucruri sunt asigurate sută la sută. Eu am verificat și am stat nenumărate ședințe cu CNAM-ul și am verificat toate capitolele ce țin de intervenții, plăți ș.a.m.d. Pacienții în spital sunt asigurați și cu medicamente, și plata pentru intervenții este asigurată de către stat și credeți-mă că plățile acoperă toate necesitățile. Sunt distorsiuni la capitolul salarii, v-am zis, sunt distorsiuni la cum sunt utilizați acești bani, dar acestea sunt deja temele la care trebuie de intervenit pentru a face regulă în sistem.”

Europa Liberă: Prețul pentru polița de asigurare rămâne același?

Silvia Radu: „Exact!”

Europa Liberă: Unii cred că e un an electoral și de asta s-a rămas la același preț, alții spun că le este frică că vor fi și mai puține prestări de servicii.

Silvia Radu: „Două ședințe cel puțin pe săptămână am cu CNAM-ul pentru a mă asigura că sistemul medical din Republica Moldova este asigurat cu bani și pot să vă zic că bani sunt și sunt bani suficienți pentru a asigura toate necesitățile pe care le avem în domeniu. Problema este cum sunt utilizați acești bani și cât de eficient sunt cheltuiți acești bani. Am discutat la început că sunt spitale pustii care sunt întreținute, am discutat despre faptul că nu se fac intervenții când sunt necesare și banii rămân ca economie la bugetul CNAM-ului, am discutat și multe alte lucruri care țin de o regulă internă, care ar permite eficientizarea cheltuielilor din interiorul sistemului medical, precum și utilizarea acelor rezerve pentru a îmbunătăți atât calitatea serviciului, cât și plata pentru aceste servicii.”

Europa Liberă: Moldovenii își neglijează sănătatea?

Silvia Radu: „Cred că da. După statisticile pe care le văd, chiar și această frumoasă campanie „Un doctor pentru tine” demonstrează faptul că mulți nici n-au ajuns la medic în ultimii zece ani și a fost medicul care a ajuns la ei în teritoriu. Și femeile, mai ales care nu și-au

Statisticile vorbesc de la sine că nu prea avem grijă de sănătate...

făcut screening au 50-60 de ani și nu și-au făcut screening mamar niciodată în viață, iar cancerul mamar este pe primul loc, dacă vorbim despre problemele oncologice din Republica Moldova, dar chiar și în lume. Adică sunt lucruri care pun în evidență, statisticile vorbesc de la sine că nu prea avem grijă de sănătate. Înțeleg că avem un ritm alert, suntem stresați, avem multe probleme, dar trebuie să avem grijă de sănătate și măcar o dată în an să facem un control medical deplin, așa cum prevăd toate normele atât în Europa, cât și în toată lumea.”

Europa Liberă: Ați avut timp să vedeți și de ce lumea crede că în farmacii se mai vând medicamente foarte și foarte scumpe?

Silvia Radu: „În farmacii ne propunem să informăm pacienții care sunt drepturile lor și care medicamente sunt compensate. Și farmaciile au obligația de fapt să informeze pacientul sau omul când merge la farmacie el trebuie să fie informat despre ceea ce lui îi corespunde să aibă gratis și ceea ce poate fi procurat.”

Europa Liberă: Medicul de familie trebuie să-l informeze.

Silvia Radu: „Dar și farmaciile prin dispoziții interne de la minister sunt obligate să pună la dispoziția cetățenilor acea listă de medicamente compensate. Îmi propun să intervin la acest capitol ca să facem regulă, ca toți să cunoască care sunt acele medicamente la care au acces gratis. Din analiza pe care am făcut-o la CNAM, pentru acest an au scăzut prețurile la medicamente semnificativ și chiar am avut economii la bugetul medicamentelor compensate din motivul scăderii prețurilor și acest lucru ne-a permis ca să intervenim pentru a îmbunătăți și calitatea medicamentelor pentru anumiți pacienți bolnavi, cât și a le presta anumite servicii adiționale.”

Europa Liberă: Oricum, rămân foarte mulți moldoveni care fie că trec Prutul, fie că trec Nistrul și merg în România sau în Ucraina, sau chiar la Tiraspol să-și procure aceleași medicamente la un preț mai mic.

Silvia Radu: „Da. Noi acum lucrăm la lista medicamentelor și pacienții mi-au vorbit de o listă de medicamente care nu sunt omologate. Vreau să intervin la acest capitol, să vedem cum majorăm această listă ca pacienții să nu meargă peste hotare să-și cumpere medicamentul necesar sau aparatul necesar care le întreține sănătatea, dar să aibă

Sunt medicamente deja mult mai moderne decât cele care sunt pe piața moldovenească...

această posibilitate în Republica Moldova. Aceste proceduri sunt birocratizate. Din prima intervenție pe care am avut-o îmi doresc să simplificăm această procedură și să vedem cum putem ajuta pacienții. Sunt medicamente deja mult mai moderne decât cele care sunt pe piața moldovenească.

Spre exemplu, săptămâna aceasta avem Săptămâna diabetului zaharat în întreaga lume. Vom schimba insulina umană pentru pacienții bolnavi de diabet pe analogii de insulină care sunt utilizați în întreaga lume deja de zeci de ani și îmbunătățesc calitatea vieții acestor bolnavi și evită complicații care pot apărea. Ne-a permis economia pe care am făcut-o să intervenim la acest capitol și astfel se va acționa pe fiecare categorie de medicament și boli pe care le avem ca prioritate la noi în țară.”

Europa Liberă: S-a găsit deznodământul problemei vaccinului contra rujeolei?

Silvia Radu: „Da, tema cu rujeola este o problemă care mai persistă și la momentul actual, dar nu atât de grav cum a fost în luna august. Soluția pentru această problemă este educația, educația și iarăși educația populației.”

Europa Liberă: Mai rămân copii neșcolarizați, pentru că părinții lor nu au acceptat vaccinul?

Silvia Radu: „Eu cred că această educație a părinților, în primul rând, este primul lucru care trebuie să se întâmple și este o soluție reală pentru această problemă și nu este corect că mulți oameni care nu au nicio atribuție față de medicină își exprimă părerile, iar mulți politicieni, aflându-se acum în preelectorală, utilizează acest subiect și picură otravă în urechile oamenilor pentru a utiliza la maximum acest subiect electoral, dar pot să vă zic că atunci când oamenii de știință și Organizația Mondială a Sănătății au demonstrat prin statistici că combaterea rujeolei este posibilă doar prin vaccinare, este absolut evident că această vaccinare trebuie să aibă loc și noi suntem obligați ca cetățeni să ne protejăm copiii și să avem grijă ca acest lucru să se întâmple.

S-a intervenit foarte mult la nivel local, la nivel rural pentru a redresa situația, fiindcă am ajuns la un nivel jos, de 87% din nivelul populației vaccinat, s-a ridicat acest nivel, la peste 90% pe moment avem. Se lucrează și în continuare și este îmbucurător faptul că numărul cazurilor s-a redus și de fiecare dată când este infestat un copil este un copil nevaccinat și acest lucru este demonstrabil prin cifre, din păcate.”

Europa Liberă: Să vorbim și despre exodul personalului medical. Ce puteți face în acest timp de criză pentru a menține personalul în sistem sau chiar pentru a aduce oameni în domeniu?

Silvia Radu: „Iarăși ne întoarcem la capitolul salarii. Fără salarii nu va fi posibil de a reține medicii în sistem, condițiile mai bune de muncă și un apel desigur de responsabilitate față de medici, fiindcă statul a investit în aceste persoane, ei au învățat gratuit această profesie și ar fi cazul ca și medicii să aibă o atitudine de a întoarce societății acele investiții pe care le-am făcut de fapt noi toți, cei care contribuim la bugetul de stat, pentru ca ei să preia această profesie. Cu toții suntem responsabili de ceea ce se întâmplă la noi în țară și cu toții ar fi cazul ca să muncim, să vedem ce putem face pentru ca să facem mai prosperă republica în care trăim și să ne aducem fiecare contribuția în limita posibilităților profesionale pentru a face un pas înainte.”

Europa Liberă: Se simte această lipsă de specialiști?

Silvia Radu: „Sunt puține iregularități în sistem când sunt mai mulți medici la anumite specialități care nu sunt atât de necesare pentru sistem și este lipsă de medici în sectoare în care sunt necesari medici. Este o problemă complexă care ține și de educație în domeniul medicinei, adică cum se planifică specialitățile la facultate, există la fel și o problemă de reforme pe care le avem.

Spre exemplu, dacă vorbim despre reforma medicilor de familie, cu această reformă s-a constatat că nu există o insuficiență majoră de medici de familie, așa cum s-a spus până acum, ci este o distribuire inechitabilă între acești medici și unii au 6.000-10.000 de pacienți, pe când alții au 300-400. Și această reformă presupune atribuirea unui număr egal de pacienți comparabil, conform legii, de la 1.200 la 2.200 de pacienți pentru un medic, cu media de 1.700, comparabilă cu standardele europene, când medicii vor ști clar ce vor trebui să facă și care va fi sectorul atribuit în gestiunea sa, iar pacientul va avea dreptul să-și aleagă medicul, dacă nu îl va agrea pe unul sau pe altul. Adică este o reformă care presupune îmbunătățirea calității și gestionarea corectă a resurselor care sunt în sistem.”

Europa Liberă: Dar este adevărat că e mare rândul specialiștilor din domeniul sănătății care vor să-și echivaleze diploma cu cea românească și să treacă Prutul?

Silvia Radu: „Dacă vorbim despre salariile de peste Prut, salariile tuturor medicilor au fost ridicate la un nivel foarte înalt și a fost un exod al medicilor din Republica Moldova. Desigur au plecat cei mai buni și mai suntem încă în această concurență salarială cu ei, dar scopul reformelor care se fac acum la nivel de stat este de a încerca să ridicăm nivelul salarial în Republica Moldova, astfel încât medicii să nu fie interesați să plece, fiindcă nu putem spune că nu avem bani, dar banii care sunt trebuie corect gestionați.”

Europa Liberă: E politizat sistemul? Este adevărat că managerii de spital sunt numiți politic, lucrurile nu stau chiar atât de bine cum ar trebui să stea și că în instituțiile medicale se vorbește mult despre această politizare?

Silvia Radu: „Este important ca oamenii profesioniști să ocupe acele locuri care corespund calificării pe care o au și, indiferent de carnetul de partid pe care îl au în buzunar, este important ca la serviciu, în orele de lucru, oamenii să-și exercite profesia, indiferent de orientările lor politice. În afara orelor de lucru, fiecare este liber să facă tot ce-și dorește, să-și exprime atitudinile politice, să voteze așa cum își dorește, dar ceea ce eu nu voi tolera este ca oamenii neprofesioniști să fie promovați sau să ocupe funcții care nu le corespund, fiindcă nici la Ministerul Sănătății nu ar fi de dorit să fie politizate funcțiile. Mai mult ca atât, reforma care s-a făcut a Guvernului, secretarii de stat și secretarii generali, de fapt, au fost numiți pentru a evita această politizare și a lăsa o memorie istorică atunci când vine un nou ministru. Și acest lucru este la fel pozitiv, fiindcă se păstrează informația și toată reforma care se pornește sau lucrul care este făcut la minister continuă, indiferent cine este ministru. Politizarea sau nepolitizarea, eu voi combate acest flagel. Pentru mine nu importă al cui ești, ci ceea ce faci și cum vei continua să exerciți funcția pe care ți-o atribuie statul.”

Europa Liberă: Dar, apropo, Dvs. rămâneți în fruntea ministerului, mergeți să candidați pe o circumscripție? Ați putea să ajungeți premier interimar, așa cum s-a scris în presă?

Silvia Radu: „Sunt speculații. Înainte de alegeri, lumea speculează foarte mult. Nu știu care a fost scopul acestei speculații, vreau să vă zic că eu acum muncesc la reformele din cadrul ministerului, mă dedic în totalitate acestor reforme și îmi doresc baza care va fi pusă acum pentru reformele care vor fi implementate să servească ca acel fundament stabil în viitor, oricine va fi ministru în continuare.”

Europa Liberă: N-o să mergeți să candidați pe circumscripție?

Silvia Radu: „Nu mi-am propus acest lucru. Nici nu am când să mă gândesc la această problemă, fiindcă muncesc 24 din 24 de ore.”