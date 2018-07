Siegfried Mureșan: „Și acum a venit ziua în care Uniunea Europeană a spus: Stop!”

Parlamentul European (PE) a cerut Comisiei Europene să suspende plățile pentru Republica Moldova. Rezoluția adoptată joi condamnă decizia de invalidare a alegerilor pentru primăria de la Chișinău. Coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene Federica Mogherini, a afirmat în cadrul dezbaterilor că invalidarea alegerilor a fost netransparentă și că autoritățile moldovene trebuie să găsească o soluție la această situație inacceptabilă. După votul din PE, Valentina Ursu a discutat cu europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Europa Liberă: Această rezoluție adoptată de Parlamentul European ajută Republicii Moldova sau îi face rău?

Siegfried Mureșan: „Această rezoluție ajută foarte mult cetățenii Republicii Moldova. Această rezoluție spune lucrurilor pe nume. Este pentru prima dată în ultimii doi-trei ani când lucrurile sunt evaluate foarte clar, fără perdea și fără speranța că, dacă unui Guvern care nu-și îndeplinește angajamentele îi cânți în strună, poate se va îndrepta. Uniunea Europeană a înțeles că trebuie să spună lucrurilor pe nume, că în relația cu oamenii politici care nu își îndeplinesc angajamentele, există o singură soluție: fermitatea.

De aceea consider că această rezoluție este corectă și deciziile pe care le descrie sunt juste și sunt, de altfel, chiar în concordanță cu ceea ce cetățenii Republicii Moldova așteaptă: așteaptă ca Guvernul să-și facă temele, să guverneze țara mai bine. Și atâta timp cât lucrurile acestea nu se întâmplă, poziția instituțiilor Uniunii Europene nu poate fi decât una fermă, dură, tranșantă.”

Cetățenii R.Moldova așteaptă ca Guvernul să-și facă temele, să guverneze țara mai bine...

Europa Liberă: Haideți să ne referim la impactul acestei rezoluții adoptate de europarlamentari. A urmat o primă reacție din partea Partidului Democrat, purtătorul de cuvânt al formațiunii a spus că rezoluția nu va avea efecte de ordin economic sau financiar asupra Guvernului și nici asupra cetățenilor, deoarece creșterea economică pe care o înregistrează actualmente Republicii Moldova permite ca toate proiectele și angajamentele să fie îndeplinite în termen, chiar să fie inițiate unele noi. Asta spune PD.

Siegfried Mureșan: „Asemenea povești am auzit și în România până de curând. Și în România am avut creștere economică bună și politicienii spuneau oamenilor: „Priviți frumos, pe geam, afară, ce frumoasă e creșterea economică!”, doar că în buzunarul oamenilor nu se simțea nimic. Inflația crește, traiul se înrăutățește, ratele oamenilor la bancă cresc. Și acum vedem că, dintr-odată, și creșterea economică s-a încetinit și va continua să se încetinească în România.

Același lucru se va întâmpla și în Republica Moldova. Și să vă explic de ce. Democrația, alegerile libere și statul de drept sunt condiții esențiale la care investitorii se uită înainte să investească într-un stat. Înainte să-ți pui banii, milioanele de euro într-un stat, te uiți dacă legea domnește, dacă poți avea încredere în justițiari în statul respectiv, dacă mai există democrație, dacă regulile sunt respectate. Și dacă nu e cazul atunci, te gândești de trei ori înainte de a investi.

Din păcate, deciziile luate în ultima perioadă la Chișinău au afectat fundamentul relației între R.Moldova și UE...

Din păcate, deciziile luate în ultima perioadă la Chișinău au afectat fundamentul relației între Republica Moldova și Uniunea Europeană, au zdruncinat această relație din temelii. Și toți partenerii din Uniunea Europeană, fie că sunt cetățeni care caută o destinație pentru vacanță, fie că sunt întreprinzători care doresc să investească banii și să creeze locuri de muncă se vor uita foarte atent la acești indicatori, ei contează foarte mult în viața de zi cu zi a cetățenilor din alte țări europene când se uită spre Republica Moldova.”

Europa Liberă: Domnule Mureșan, dumneavoastră sunteți un bun economist. Totuși, Uniunea Europeană îngheață orice susținere bugetară a Moldovei până la alegerile parlamentare și asta se datorează unei singure hotărâri judecătorești. Puțini cine anticipau că o hotărâre judecătorească poate avea atâta putere.

Siegfried Mureșan: „Au existat o serie de decizii luate de autoritățile de la Chișinău care au ridicat suspiciuni la nivelul instituțiilor Uniunii Europene de-a lungul ultimelor doi ani de zile, inclusiv decizia de a modifica legislația electorală în ciuda avizului Comisiei de la Veneția. Și, de mai multe ori, la decizii controversate, care erau clar rele pentru cetățenii Republicii Moldova, Uniunea Europeană a răspuns cu îngăduință.

Dar a realizat acum că reacția trebuie să fie una fermă. Și realitatea este următoarea în ceea ce privește asistența macrofinanciară: există reguli, condiții clare pentru ca banii să vină în Republica Moldova. Condiții concrete, legate de corupție, combaterea spălării banilor și precondiții legate de standarde democratice, legate de alegeri libere. Și pur și simplu, pe hârtie, aceste condiții nu sunt îndeplinite. De aceea astăzi, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Federica Mogherini, om politic socialist de altfel, a anunțat că din păcate autoritățile de la Chișinău nu pot primi nicio tranșă din pachetul de asistență macrofinanciară.

Federica Mogherini a anunțat că din păcate autoritățile de la Chișinău nu pot primi nicio tranșă din pachetul de asistență macrofinanciară...

Dar să nu uităm că, de cealaltă parte, de la nivel european vin în permanență bani pentru proiecte concrete – pentru construcția de drumuri, pentru școli, pentru spitale. Și acești bani vor continua să vină. Așadar, decizia de a nu acorda asistența macrofinanciară trebuie citită în felul următor: nu există încredere în Guvern, ca atare nu se va acorda niciun cent Guvernului. Dar proiectelor concrete, în sate, în raioane, făcute de autorități competente, proiecte de pe urma cărora beneficiază cetățeanul, aceste proiecte vor merge înainte.”

Europa Liberă: Dar și acolo, în Parlamentul European de la Strasbourg, unii colegi de-ai dumneavoastră v-au învinuit că pedepsiți Moldova și cetățenii ei pe nedrept, că faceți jocul lui Dodon și al Rusiei și că nu ar fi fost judicios să se voteze.

Siegfried Mureșan: „Eu am fost astăzi în plenul Parlamentului European, am intervenit și am ascultat intervențiile tuturor colegilor. Vreau să vă spun că, în afară de doi, trei europarlamentari de la PSD din România și câțiva, puțini pro-ruși cunoscuți, nimeni nu a vorbit așa. Și dacă ne uităm pe rezultatul votului, vedem foarte clar că sunt o mână de oameni care au votat împotriva acestei rezoluții: doi PSD-iști – domnul Frunzulică și doamna Grapini și câțiva pro-ruși eurosceptici despre care se știe foarte clar că nu reprezintă interesele europene.

În afară de acești câțiva oameni politici izolați, toate grupurile parlamentare s-au exprimat în susținerea rezoluției. Au spus că anularea alegerilor corecte este inacceptabilă, au susținut fiecare aspect al rezoluției și au votat în concordanță. Colegi populari, colegi conservatori, liberali, verzi, până și partidul de extremă stângă a votat în favoarea acestei rezoluții. Și, după cum am spus, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, socialist, de altfel, a vorbit, de asemenea, în termeni foarte clari.”

În afară de acești câțiva oameni politici izolați, toate grupurile parlamentare s-au exprimat în susținerea rezoluției....

Europa Liberă: Ce așteptați dumneavoastră acum să facă guvernarea de la Chișinău? Pentru că, dacă e să-l citez pe speakerul Candu, el spunea că ei și-au propus crearea unei comisii de lucru parlamentare din care să facă parte și experți, și reprezentanți ai puterii, și cei ai opoziției care să examineze legislația și să propună o îmbunătățire a normei legale electorale. E suficient?

Siegfried Mureșan: „E foarte simplu. Ei trebuie să respecte regulile. Și peste tot în viață dacă încalci legea ești sancționat, intri la închisoare. Așa e în viață. Și dacă intri la închisoare știu că îți rămân copii singuri pe stradă, însă nu din vina judecătorului, a procurorului sau a polițistului – este vina ta că ai furat, că nu ai respectat legile și că ai intrat la închisoare. Așa este și aici.

Toți termenii, toate regulile cooperării cu Europa, cu Uniunea Europeană sunt cunoscute. Ca atare, autoritățile de la Chișinău nu trebuie să inventeze roata, ci trebuie doar să respecte ceea ce s-au angajat până acum a respecta și au încercat mereu, tot mai mult din păcate în ultima perioadă să încalce.

Și acum a venit ziua în care Uniunea Europeană a spus „Stop! Ascultăm ce spun cetățenii, am văzut ce cer oamenii în piață. Și Guvernul trebuie să respecte regulile, să facă ceea ce oamenii cer de la Guvern”.

Europa Liberă: Dumneavoastră acum așteptați să aibă loc alegerile parlamentare din toamnă și, în funcție de rezultatele acestui scrutin se va vedea cum își edifică Bruxellesul relația cu Moldova?

Siegfried Mureșan: „Aceasta este o întrebare foarte importantă. La momentul de față încrederea în autorități este zero, fiindcă ultima experiență este una negativă, pentru că a avut loc anularea unor alegeri democratice evaluate de către observatorii internaționali ca fiind corecte.

Alegerile din toamnă sunt esențiale pentru relația viitoare dintre UE și R.Moldova...

Și de aceea este clar că această pierdere de încredere nu poate fi recuperată decât prin organizarea unor alegeri libere, în condiții bune, atât pentru cetățenii care trăiesc în Republica Moldova, cât și pentru diasporă, pentru mediul în care audio-vizualul își îndeplinește misiunea cu o finanțare transparentă a campaniei electorale, cu condiții bune de vot pentru cetățeni în diasporă, alegeri corecte în ziua alegerilor, dar și în pregătirea alegerilor. Și doar această pierdere de încredere poate fi recuperată.

De aceea, da, aveți dreptate – alegerile din toamnă sunt esențiale pentru relația viitoare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Eu vreau ca Moldova să vină în Europa, alături de România și alte țări civilizate. Doar că, din păcate, prin ultimele decizii autoritățile de la Chișinău au dus Republica Moldova la capitolul situații de urgență, alături de Burundi și Somalia – așa am dezbătut astăzi, din păcate, situația din Republica Moldova în Parlamentul European. Vreau ca acest lucru să se îndrepte cât mai rapid.”

Europa Liberă: Și, în concluzie, dumneavoastră ați transmis până acum mesaje clasei politice. Ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova?

Siegfried Mureșan: „Pentru cetățenii Republicii Moldova am următorul mesaj: Europa vă vede, Europa vă aude, nu sunteți singuri, nu vă fie teamă. Dacă sunteți nemulțumiți de un om politic, indiferent de culoarea unui politică, spuneți acest lucru, manifestați-vă. Dacă simțiți că trebuie să ieșiți pe stradă, la proteste – ieșiți.

Căci însăși Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus: „Buna asigurare a protestelor, dacă oamenii doresc să iasă să protesteze, este esențială. Libertatea oamenilor de a protesta și siguranța trebuie garantate de către Guvern”. Așadar, puterea, mai ales în ziua alegerilor, este la oameni și oamenii trebuie să se gândească foarte bine înainte de următoarele alegeri ce vor face cu ea.

Căci vedem și noi în România că dacă votăm un Parlament greșit, un Parlament în care majoritatea parlamentară face legi pentru infractori, pentru a slăbi justiția, atunci, după aceea, timp de patru ani de zile nu putem face foarte multe lucruri.

Deci, le recomand oamenilor să se manifeste și să se gândească bine ce fac la următoarele alegeri. Căci, în ziua alegerilor, puterea este la cetățean. După aceea o dăm politicienilor pentru patru ani de zile. Și dacă o dăm politicienilor falși, greșiți atunci timp de patru ani de zile nu mai putem face mare lucru.”