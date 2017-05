Siegfried Mureșan: „Am căzut de acord să nu blocăm complet asistența financiară, dar totul depinde de guvernul R. Moldova”

Europa Liberă: Ce s-a decis săptămâna aceasta la Strasbourg cu privire la Republica Moldova?

Sigfried Mureșan: „Saptamina aceasta am căzut de acord asupra următoarelor: am căzut de acord să nu blocam complet asistența financiară pentru Republica Moldova. Asta înseamnă că Parlamentul European este gata să acorde cele 100 de milioane de euro Republicii Moldova, în plus la cele 746 de milioane de euro care sunt alocați în bugetul Uniunii pentru anii 2014-2020.

Dar noi vom putea să ne dam acceptul final numai după ce vom fi siguri că preconditiile pe care le-am pus pentru standarde democratice sunt îndeplinite. De ce suntem îngrijorati ?

De ce avem nevoie de mai mult timp pentru a face această evaluare ? Există acum în Republica Moldova o dezbatere despre schimbarea legii electorale și să se facă schimbari importante, sau se va introduce votul uninominal sau cel mixt. Dar nu sistemul de votare ne îngrijorează ci procedeele și că acest lucru se face fără consens, fără sprijinul opoziției și au existat îngrijorari la nivelul opoziției că acest lucru se va face fără sprijinul Comisiei de la Veneția, care este autoritatea europeană asupra legislației electorale.

De aceea noi am decis că nu vom bloca definitiv (ajutorul financiar), dar nu vom lua nici o decizie finală în ceea ce priveste asistența financiara pe care plănuim să o acordam Republicii Moldova, îniante de a vedea opinia Comisiei de la Veneția despre legislația care a fost pusă pe masă acum și despre amendamentele propuse la legea electorala și nu înainte de a vedea reacția autorităților moldovene (față de recomandarile Comisiei de la Veneția).

Pe scurt, dacă opinia Comisiei de la Veneția va fi negativă, guvernul va trebui să țină cont de asta și să retragă imediat propunerea sa legislativă și dacă guvernul nu va lua în considerație complet recomandarile Comisiei, atunci nu vom putea aloca nici un cent Republicii Moldova. Așa că, nici o decizie nu va fi luată înainte de a vedea opinia oficială a Comisiei de la Veneția, care este cea mai inalta autoritate europeană în probleme de legislație electorală- și nu îniante de a vedea reacția guvernului față de aceasta.”

Europa Liberă: Ca să fim clari, joi nu va mai fi trialogul (Comisie, Consiliu, Parlament) despre ajutorul macro-financiar?

Siegrfried Mureșan: „Joi, absolut nu.”

Europa Liberă: Reprezentanți fracțiunea Partidului Popular European, opinia dumneavoastră este împărtășită și de celelalte fracțiuni parlamentare?

Siegfired Mureșan: „Soluția pe care tocmai v-am explicat-o este compromisul la care am ajuns cu majoritatea forțelor politice din Parlament. Este un sprijin larg pentru această abordare, ceea ce înseamnă că noi înțelegem că țara are nevoie de acești bani, noi vrem să stam de partea oamenilor din Moldova, nu vom bloca finanțarea, suntem gata să furnizam acest bani foarte curînd, dar totul depinde de guvern, căci guvernul a lansat aceasta dezbatere ca să facă schimbări fundamentale în legea electorală, noi suntem îngrijorați de lipsa de transparență, de viteza și de lipsa de consens a dezbaterii, dar pînă la urmă este Comisia de la Veneția, care este cea mai inalta autoritate în aceste chestiuni (care va trebui să se exprime), noi vom aștepta decizia Comsiei de la Veneția și aceasta abordare este necontestată de cele mai largi grupuri politice din Parlament și de cele pro europene. Cu siguranță este o interpretare diferită despre situația în care se află Republica Moldova.

Socialiștii europeni sunt mai favorabili actualului guvern și îi laudă rezultele, în timp ce noi, suntem mai interesați de ceea ce se intimplă, de fapte, de opinia Comisiei Europene, care susține că mai sunt multe de făcut în lupta împotriva corupției, în combaterea spălării banilor, în întărirea sistemului de justitie, ca sa fim siguri că actul de justitie este independent, de întărirea sistemului bancar în lumina marii fraude, așa că sunt forțe politice care lauda guvernul și sunt forțe politice care sunt mai aproape de opinia Comisiei Europene care spune că mai sunt multe de făcut și că ritmul reformelor, mai ales în ceea ce prioveste justiția, trebuie să fie accelerat. Așa că există evaluări diferite despre situația din țară, dar nimeni nu dispută faptul că trebuie să așteptăm opinia Comisiei de la Veneția despre legislația electorală și abia apoi vom știi dacă guvernul respecta standardele democratice și ia în serios avertismentele partenerilor străini.”

Europa Liberă: S-ar putea ca trialogul să aibe loc în iunie?

Siegfried Mureșan: „La un moment dat in luna iunie , dar nu stim exact cind, dar cu siguranță nu va exista o decizie oficială și nici un vot nici la nivelul Comisiei, nici la nivelul Comitetului pînă nu vom știi opinia Comisiei de la Veneția și înainte de a știi reacția guvernului față de ea, pină ce nu vom știi toate astea nu va fi nici o decizie.”