Servicii publice. Proaste!

Şi m-am dus eu la Agenţia Servicii Publice de pe strada Puskin, 47. Am intrat acolo la ora 08.30 ca să mi se înregistreze un document. O domnişoară jovială m-a întrebat dacă vreau înregistrare urgentă sau obişnuită. Am avut imprudenţa să spun că vreau una obişnuită. Am luat bonul cu număr şi am început să aştept ca ecranele agăţate pe pereţi să-mi afişeze numărul.

În răstimpul dintre ora 08.30 şi 10.00 am observat că rîndul cu urgenţe se mişca mult mai repede, fapt explicabil. Mai rău era că celălalt rînd, al celor cu înregistrări obişnuite, abia se mişca. Pentru urgenţe munceau vreo cinci ghişee, pe cînd pentru ceilalţi - numai un singur ghişeu.

Mi s-a părut un fapt anormal nu numai mie şi oamenii au început să ridice vocea, să ceară explicaţii. Abia la ora 10.23 au mai apărut nişte lucrători care s-au milostivit de cei fără urgenţe şi abia atunci lucrurile s-au mişcat. Deci era posibil, dar de ce atît de tîrziu au început să lucreze serios cei de la Agenţia Servicii Publice?

Un funcţionăraş care încerca să-i calmeze pe oamenii revoltaţi a spus iată ce: „Pînă la ora 12.00 urgenţele au prioritate, după asta lucrurile se mişcă mai repede”.

Să admitem că e aşa. Dar de ce nu scrieţi undeva, la intrare, că nu are rost să intrăm pînă la ora 12.00? Păi, fixaţi ore în care vă ocupaţi numai de urgenţe, adică de încasarea unor sume mai mari, dar mai fixaţi şi nişte ore în care să nu stăm noi, ceilalţi, ca proştii la coadă. Ore în care să lucreze pentru noi măcar 2-3 ghişee. E atît de complicat?

Aşadar, am stat în instituţia cu pricina 2 ore şi 30 de minute, de la 08.30 pînă la ora 11.00. Şi mă întreb: oare orice om care munceşte îşi poate permite să lipsească atîta timp de la locul de muncă? E normal să aştepţi 2 ore şi 30 de minute ca să ajungi la un ghişeu? Nu am mai văzut asemenea cozi nici în Uniunea Sovietică, stimabililor. Instituţiile astea muncesc oare pentru cetăţeni?