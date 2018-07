Sergiu Tofilat: „Legea Magniţki va fi ca o hârtie de turnesol pentru guvernare”

Mai multe ONG-uri din Republica Moldova propun autorităților un proiect de lege ce ar pedepsi mai dur persoanele implicate în delapidări de fonduri. „Legea Magnițki”, astfel au denumit experții proiectul actului normativ, fiind inspirați de o normă similară votată mai multe state, inclusiv SUA, Marea Britanie, Canada sau Estonia, și care prevede interdicții de intrare în țară sau sancționarea persoanelor bănuite de serioase violări ale drepturilor omului sau fraude fiscale. Serghei Magnițki a fost un avocat rus, decedat într-o închisoare din Moscova în 2008, după ce descoperise o schemă de delapidare a bugetului rus. De ce o asemenea normă ar fi necesară?



Europa Liberă: Despre Legea Magnițki se spune că ar fi o armă puternică împotriva persoanelor corupte din întreaga lume pentru că se blochează, se confiscă bunurile dobândite din acte de corupție, se pune interdicție de a folosi sistemul bancar al țării. Dvs. vreți să testați actuala guvernare, dacă protejează corupția sau luptă împotriva acestui flagel?

​Sergiu Tofilat: „Începând cu 2012 și, mai recent, 2016-2017, mai multe țări, deja avem șapte țări, au aprobat Global Magnitski Act ca un instrument de combatere a influenței funcționarilor corupți din diferite țări care delapidează mijloacele publice, inclusiv recurg la persecutări și torturări, asasinări a acelor activiști și jurnaliști care deconspiră schemele de corupție, deci, efectiv, calcă peste cadavre, își scot banii în jurisdicții străine și se simt nepedepsiți.

Această legislație, Global Magnitski Act, permite statelor democratice să interzică persoanelor corupte să intre într-o țară sau altă, deci pe teritoriul acelei țări care aprobă legea Magniţki, le blochează activele, bunurile, conturile bancare care se află în acea țară și le interzice să se folosească de sistemul bancar. Prima țară care a aprobat legea Magniţki a fost Statele Unite și ținând cont de faptul că majoritatea tranzacțiilor internaționale se fac în dolari. Legea are anexată și o listă de persoane implicate în scheme de corupție. Deci, lista acelor persoane responsabile de fraude, de asasinarea activiștilor apare la toate băncile din lume. Respectiv dacă ai furat bani și ai comis omoruri, toată lumea va ști cine ești.”

Europa Liberă: Și Dvs., reprezentanții societății civile care ați pregătit acest proiect de lege de completare a unor acte legislative, numit generic Legea Magnițki, considerați că adoptarea ar putea fi un semn clar pentru comunitatea internațională că Republica Moldova înțelege amenințările cu care s-a confruntat și că este gata să sancționeze persoanele direct implicate în fapte reptobabile?

Sergiu Tofilat: „Cazul deconspirat de avocatul Serghei Magnițki, care ține de furtul a 230 de milioane de dolari din bugetul Federației Ruse, ține nemijlocit și de Republica Moldova. Pentru că, în 2008, când aceste mijloace au fost sustrase din bugetul Federației Ruse, peste 60 de milioane au trecut prin Banca de Economii pe teritoriul Republicii Moldova. Noi avem dosare penale deschise la solicitarea avocaților companiei unde a lucrat Serghei Magnițki. În 2012 avem solicitări din partea lor, dosare penale sunt intentate în Republica Moldova, dar ele nu au finalitate.”

Europa Liberă: Fostul șef al Băncii de Economii, domnul Gacichevici, e pe banca acuzaților.

Sergiu Tofilat: „Este pe banca acuzaților, dar nu se pomenește niciun fel despre sancționarea lui în cazul Magnițki. Pentru credite neperformante la BEM – da, însă noi nu cunoaștem dacă el este cumva atras la răspundere și pentru cazul Magnițki.

Noi vorbim că sute de milioane și miliarde de dolari tranzitează anual în Republica Moldova și, nu știu de ce, toți se fac că nu observă...

Acum trebuie să ținem cont de o chestie. Noi avem instituții de supraveghere în Moldova, aici mă refer la CNA și la Banca Națională, care foarte repede se auto-sesizează atunci când e vorba despre tranzacții suspecte și de lucruri care favorizează guvernarea. Noi analizăm cum se comportă instituțiile de supraveghere în diferite cazuri.

Când situația favorizează guvernarea, pot fi excluse partide politice din cursa electorală pe motiv că au primit finanțare din extern. Foarte repede se află că, iată, au venit bani din străinătate. Sau pot fi atacate și linșate mediatic alte partide care, fără știrea lor, primesc donații de la Ilan Shor. Atunci, nu știu de ce, și CNA, și Banca Națională foarte rapid reacționează că, iată, în jumătate de oră toată lumea știe că au venit bani pe conturile partidelor cutare sau cutare. Iar noi vorbim că sute de milioane și miliarde de dolari tranzitează anual în Republica Moldova și, nu știu de ce, toți se fac că nu observă.”

Europa Liberă: Păi, se cunoaște originea acestor mijloace financiare, se cunoaște destinația?

​Sergiu Tofilat: „În momentul în care se efectuează o tranzacție de proporții de câteva zeci și sute de milioane de dolari sunt anumite companii implicate. Și când realizezi că o firmă creată două zile în urmă transferă 30 de milioane de dolari pentru importul de tehnică de calcul… Te întrebi, dar câte computere să vinzi tu în Republica Moldova?

Noi am venit cu această propunere legislativă pentru guvernare și aceasta va fi o hârtie de turnesol: să vedem dacă guvernarea este pe bune setată să lupte cu corupția sau, dimpotrivă, favorizează corupția.

Legea Magnitski, care a fost pentru prima dată aprobată în 2012 în Statele Unite, se intitulează „Rusia și Moldova”, chiar în denumirea legii originale figurează Republica Moldova. Dat fiind faptul că noi suntem parte a acestui caz de o rezonanță imensă care a avut loc în 2008, este necesar să aprobăm și noi reguli și standarde anti-corupție care să ne permită să împiedicăm pătrunderea mijloacelor obscure, banilor murdari pe teritoriul țării.

Să vedem cum va acționa guvernarea. Și, mai ales ținând cont de faptul că, în ultimii ani, Republica Moldova, în presa internațională, apare doar în context negativ, aceasta ar fi și o oportunitate.

Europa Liberă: Cred că sugestia dumneavoastră rămâne a fi valabilă pentru următoarea guvernare care va rezulta în urma alegerilor parlamentare din toamnă.

Sergiu Tofilat: „Parlamentul încă este funcțional…”

Europa Liberă: Până la finele acestei luni.

Dacă nu o vor vota, asta înseamnă că, de fapt, guvernarea protejează persoanele corupte și favorizează corupția...

​Sergiu Tofilat: „Proiectul de lege este gata. Dar trebuie să menționăm că, iată, în șapte țări unde s-au votat legi asemănătoare, Estonia, Letonia, Lituania, Republica Dominicană, Canada, Marea Britanie, peste tot legile Global Magnitski au fost votate unanim. Și noi chiar vrem să vedem care va fi reacția guvernanților: o vor vota – foarte bine, înseamnă că avem instrument și ne raliem la tendințele internaționale de luptă împotriva corupției. Dacă nu o vor vota, asta înseamnă că, de fapt, guvernarea protejează persoanele corupte și favorizează corupția.

Acum, un element important pe care noi l-am adăugat și ceea a fost suplimentar la prevederile Global Magnitski – noi am ținut cont și de specificul Republicii Moldova – am adăugat un articol în privința persoanelor care vor obține cetățenia Republicii Moldova. Noi avem acum un proiect de lege Cetățenie pentru bani, și dacă, întâmplător, o persoană care a cumpărat cetățenia Republicii Moldova se regăsește în lista de sancțiuni internațională, atunci noi o să avem posibilitatea să-i retragem această cetățenie. Pentru că așa persoane nu au nimic în comun cu interesul cetățenilor Republicii Moldova. Noi, inițial, am preluat 49 de persoane care se regăsesc în listele la toate țările care au aprobat Global Magnitski Act, dar lista poate fi completată și ulterior.

Ceea ce ține de cetățenii Republicii Moldova implicați în astfel de acte, aici nu poți substitui procesul justiției, să îi confiști averea, pentru asta trebuie să fie proces de judecată. Dar pentru cetățenii străini, noi oferim instrument ca Republica Moldova să poată bloca activele lor.”