Sergiu Nacu: „Cu timpul am înțeles că fiecare trebuie să-și facă treaba”

Mulţi dintre moldovenii care lucrează în străinătate încearcă să îşi plaseze, cu folos, banii câştigaţi cu trudă. Sergiu Nacu a plecat în Spania acum 15 ani. Are acolo o mică firmă de construcţii “Moldstroy”. E deja asimilat în Spania, în mediul de viață de acolo, si cunoaste foarte multi oameni. Odata cu migratia, in viata lui au avut loc doua schimbari: a devenit muncitor mai bun si este mai critic. El spune că emigranţii nu au încă încredere că le va fi mai bine acasă, în R Moldova.

​Sergiu Nacu: „Eu, personal, am fugit, pentru că nu am văzut un viitor pentru copiii mei, un viitor nici pentru mine, nici pentru o familie tânără...”

Europa Liberă: Sărăcia îi alungă, în primul rând, pe moldoveni din țara lor?

​Sergiu Nacu: „Sărăcia și cred că și situația asta politică tot influențează, cumătrismul acesta care este aici, în Moldova și, în primul rând, toți trebuie să plătim impozite. Toți! Să luăm drept exemplu Spania. Este o țară unde se plătesc impozitele. Eu am o firmă, plătesc 20% impozit din venit. Am avut venit trimestrul acesta, plătesc 20% impozit din venit, dacă nu am venit, firma n-a avut activitate, nu plătesc impozite. Noi plătim impozite și noi vedem unde se duc acele impozite. Avem drumuri bune, școală gratuită, medicină gratuită, avem ajutoare... În caz dacă ai rămas șomer, primești un minimum. Acolo un minimum pentru o persoană e 420 de euro, care e socotit de stat că o persoană poate să existe o lună, să trăiască. Noi vedem unde se duc impozitele. Aici sunt băieți tineri care au firme și văd că ei zic: „Serghei, noi plătim impozite, dar ce folos că noi plătim, dacă cineva care are mai mult nu plătește?”. Nu-i pentru toți egal cred că. Cum se spune: „Se bate pironul cel care e drept, pe cel care s-a îndoit nu-l mai bați”. Așa că, dacă o să plătim impozitele și o să fie impozite controlate, eu cred că țara are să scape de toată sărăcia și brutalitatea la lume. De 15 ani am emigrat din țara asta și socot că am făcut un pas corect. Acolo unde nu se plătesc impozite, clasă medie nu există. Dacă noi nu avem clasă medie, sunt doar săraci și bogați, e o problemă, e corupție.”

Europa Liberă: Dar cine sunt bogații într-o țară săracă?

Sergiu Nacu: „Politicienii.”

Europa Liberă: Aleși de către cetățeni.

Sergiu Nacu: „Da, dar pur și simplu nu le rămâne altă opțiune. Pe cine să-l alegi? Aici au ajuns numai prețurile din Europa, restul, cultura – nu.”

Europa Liberă: De ce atât de greu pătrunde acest suflu al civilizației din Occident?

Sergiu Nacu: „Iată această întrebare mi-am pus-o și eu. Doar mulți cetățeni care au emigrat s-au întors la patria natală. Ei au văzut cum se trăiește într-o țară, au fost integrați și dacă au văzut cum e acolo, ar putea să zică „trebuie să schimbăm ceva aici”, dar cred că societatea care este aici le impune să trăiască în ritmul acesta. Stresul și ritmul de viață de aici societatea le impune. De exemplu, în Spania mă oprește un polițist și-mi spune că am încălcat legea, 100% eu sunt vinovat. Nu mai trebuie să recurg la avocați, la nimic. De ce? Pentru că polițistul e ca și legea.”

Europa Liberă: Acolo în Spania?

Sergiu Nacu: „Da. El e ca legea.”

Europa Liberă: Nu poți să-l mituiești ca să te ierte?

​Sergiu Nacu: „Imposibil, imposibil! Dintr-odată îți pune cătușele. Dar aici situația te impune. De exemplu, te-a oprit. Nu că nu-i corect, apelăm la judecăți... Cum poți să te judeci cu omul legii? Asta e ca și cum te-ai judeca cu legea. Nu văd nicio logică, dar logica e că-s corupți.”

Europa Liberă: Cum scapă o țară de corupție și de persoane corupte?

Sergiu Nacu: „Începând de sus. În Moldova așa cum suntem, cred că de sus. Și o persoană onestă aici cu timpul se face coruptă când dă de putere, după cum văd. Acolo tot avem probleme cu politicienii, dar sunt puși la punct repede.”

Europa Liberă: Care e diferența dintre un politician din Spania și un politician din Moldova? Găsiți diferențe sau asemănări?

Sergiu Nacu: „Diferența când merge chiar pe drum, căci vine cu o bicicletă la lucru sau prezidentul Pedro Sanchez se duce la lucru fără escortă și dacă este un ambuteiaj, el stă cu toți cetățenii care merg la lucru sau în treburile lor. Nu-i cum e aici. Să vină un politician la serviciu cu o bicicletă, nu știu, ori să trăiască într-un apartament normal în Madrid, un apartament de 70-80 de metri, cu trei camere, cu familia lui – asta-i diferența.”

Europa Liberă: După 15 ani de ședere în Spania, vă gândiți să reveniți acasă?

Sergiu Nacu: „Nu. În Spania copiii mei au cetățenie, soția are cetățenie. Nu avem de gând să ne întoarcem. Rămâi acolo unde îți e bine. Dar patriotism cred că a rămas puțin, după toate câte se fac aici. Nu suntem mari patrioți, pentru că credem că noi n-o să putem scăpa țara din situația asta. Trebuie norodul care e aici, dar dacă lumea emigrează... Și cred că locul meu e acolo. Atât. Dar după cum văd situația, cred că au să mai emigreze persoane tinere, în general, pregătite, care au studii și văd că nu-s valorificate în țară, cu trei mii de lei să lucreze un băiat care a învățat cinci sau șapte ani nu este corect.”

Europa Liberă: Cum vedeți Republica Moldova peste 10, 20 de ani?

Sergiu Nacu: „Ceva are să se schimbe. Văd drumuri făcute, finanțate de Uniunea Europeană și Statele Unite. Am fost cu șase ani în urmă și da, acum am văzut ceva schimbări.”

Europa Liberă: Dar unde o vedeți – mai aproape de Uniunea Europeană sau mai aproape de Rusia?

Sergiu Nacu: „Cred că mai aproape de Uniunea Europeană. Dacă vrem să ieșim din situația asta, eu cred că mai bine ar fi să tragem în partea ceea, pentru că poate să ne dea un exemplu. De ruși ne leagă cercetările istorice, limba pe care încă o vorbim aici 50:50, dar cel mai bun exemplu ar fi Europa pentru noi. Dacă vrei să ai o experiență nouă, trebuie să înveți de la cineva care e mai performant decât tine; dacă ai cam aceleași interese, practic te blochezi acolo unde ești. Corupție la ruși de asemenea este. În orice caz, în Europa există un oarecare respect față de Republica Moldova, pe când în Rusia nu se prea observă așa ceva.”

Europa Liberă: Deci vedeți viitorul Moldovei în Uniunea Europeană?

Sergiu Nacu: „Cred că mai degrabă în Uniunea Europeană. Acolo e și piață de desfacere, dar e clar, în primul rând, trebuie să respectăm normele pe care o să ni le impună Uniunea Europeană. Trebuie respectată legea și vă mai repet: trebuie plătite impozitele. Acesta-i bugetul. Am avut în experiența mea un caz când mi s-a născut primul copil. Am văzut care a fost atitudinea față de noi a moașelor, a medicilor și am cerut un număr de telefon ca să aduc un buchet de flori, să mulțumesc. Mi-au zis: „Serghei, noi doar ne-am făcut treaba”. Asta m-a frapat, nu-mi venea să cred că poate să fie așa ceva. Într-adevăr, cu timpul am înțeles că fiecare trebuie să-și facă treaba. Și atât! Un medic care își face lucrul bine, un polițist care îți apără drepturile de cetățean, un judecător care te judecă corect – acesta-i bugetul țării. Dar dacă nu-i buget? Eu înțeleg situația asta că medicul trebuie să iasă din situație, că a făcut șapte ani de învățământ superior și cu cinci mii de lei sau chiar și cu zece mii să trăiești o viață normală aici e greu.”