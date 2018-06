Senatori americani se solidarizează cu aliații Statelor Unite după summitul de G7 din Canada

Ceea ce este de obicei o reuniune relativ neutra si fara prea mari consecinte, summitul G7 din Canada a patruns in perimetrul stirilor urgente, in weekend, din cauza neintelegerilor dintre tari participante si Donald Trump? Ce semnificatie au cele intimplate O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Inca de la debut se stia ca Donald Trump are pozitii diferite de cele imbratisate de restul tarilor membre in G7, de la acordul nuclear cu privire la Iran pina la regulile care guverneaza sistemul comercial. Presedintele a tinut sa le accentueze atunci cind, plecind cu intirziere de la Washington, a declarat că Rusia ar trebui readmisa in Grupul tarilor cu economiile cele mai dezvoltate, care sa redevina G8.

Dincolo de faptul ca economia rusa este mai mica decit cea a Braziliei si egala cu Spania, principalul obstacol in calea acestei propuneri este insusi motivul pentru care Rusia a fost exclusa, anexarea Crimeei si agresiunea din Ucraina. Presedintele a parut sa sustina ca aceste argument ar trebui sa paleasca in fata interesului de a conlucra cu Moscova pentru rezolvarea problemelor lumii, punind actele ostile rusesti din Ucraina pe seama administratiei Obama, care, in viziunea sa, ar fi permis ca toate acestea sa se intimple.

Mai mult decit atit, Trump s-a referit la un vag „ei” cind a vorbit despre cei care au exclus Rusia, omitind faptul ca Statele Unite au fost parte a acelei decizii. Si acesta a fost doar inceputul. Problemele tarifelor la importuri din tari europene si Canada au fost in centrul disputei la summit, dar se parea ca aceastea au fost aplanate temporar cind la plecarea lui Trump catre Singapore, inainte de finalul summitului, partea americana parea dispusa sa semneze o declaratie comuna.

A urmat apoi conferinta de presa a premierului canadian, Justin Trudeau, gazda summitului, care a spus ca tara sa va trece la represalii comerciale ca raspuns la tarife impuse de Trump si ca comportamentul politicos si rational al Canadei nu trebuie interpretat ca se poate profita de el.

A urmat o furtuna de la bordul avionului prezidential american, Trudeau fiind acuzat ca ar fi denaturat continutul convoririlor si ca este „slab”. Consilieri ai lui Trump l-au invinuit pe Trudeau ca a fi „injunghiat pe la spate”, din interes politic intern. Si ca o consecintă, Donald Trump a spus ca nu mai semneaza intelegerea comuna.

Senatorul republican McCain a facut publica o declaratie in care se solidarizeaza cu aliatii Americii. Un alt senator republican, Rob Portman a spus ca Rusia nu trebuie primita inapoi in G7 pina nu-si schimba comportamentul international.

Senatorul republican, Ben Sasse a declarat „Putin nu este prietenul nostru si nu este amicul presedintelui. Este un bandit care foloseste agresiune de tip sovietic pentru a purta un razboi din umbra impotriva Americii, si liderii nostri trebuie sa actioneze in consecinta”.

Fostul ambasador american la Moscova, Michael McFaul a scris si el „Putin nu vrea sa se alature Grupului G7, el incearca sa distruga aliantele occidentale, nu sa li se alature. Deschiderea lui Trump apare si mai ridicola – atit slaba cit si neinformata”.