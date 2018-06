Semnificații ale summitului americano-nord-corean din Singapore (VIDEO)

Intilnirea istorica dintre Donald Trump si Kim Jong Un a avut loc. Care este semnificatia ei? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Citeva aspecte sint de necontestat, indiferent ce se crede despre motivatii sau sanse de succes. Doar in urma cu citeva luni, cele doua tari – Statele Unite si Corea de Nord – erau in pragul razboiului. Insultele se inmultisera. Fenianul facea teste dupa teste cu armament care putea ameninta teritoriul continental al Americii. Trump isi etala retoric forta arsenalului nuclear. Criticii sai se pregateau sa argumenteze ca stilul imprevizibil si agresiv al presedintelui a adus Statele Unite in pragul unui conflict, adica ceea ce contracandidatii sai din campanie susținusera.

Si iata ca acum, cei doi lideri Donald Trump si Kim Jong Un s-au intilnit, si-au strins miinile si au parut sa se poata intelege. Din orice perspectiva ar fi interpretat gestul, el este un pas bun, orice incercare de a evita conflict fiind ceva pozitiv. Este el datorat abordarii agresive a lui Trump? Aici opiniile sint impartite.

Unii spun ca Corea de Nord a ajuns la un potential nuclear care-i permite sa forteze un summit cum este cel de acum. Si ca aproape indiferent ce ar promite si a mai facut-o si in trecut, nu are interesul sa renunte la singurul element de forta de care dispune.

Altii arata ca Corea de Sud a fost factorul determinant, dindu-si seama ca situatia este pe cale sa scape de sub control si avind potential cel mai mult de suferit. Probabil ca adevarul este pe undeva pe la mijloc, dar nu este mai putin posibil ca Trump insusi sa aiba o intuitie speciala cind vine vorba despre autocrati, pe care pare sa-i inteleaga mai bine decit pe aliatii Americii, din democratiile dezvoltate.

O alta intrebare este ce ar putea rezulta din acest summit. Analisti amintesc ca problema arsenalului nuclear nord-corean este una complexa, acesta este si motivul pentru care nu a fost rezolvata pina acum. Pentru nord-coreeni armele nucleare sint o poliță de asigurare si summitul ii dovedeste utilitatea. Kim va dori garantii de securitate dar ar putea incerca sa isi mentina scutul nuclear, cel putin ca potential.

Secretarul de stat Pompeo a spus ca pentru America singura optiune viabila este denuclearizarea totala si ireversibila a Coreei de Nord. Daca Fenianul va dori in schimb ca prezenta militara a Statelor Unite sa fie drastic redusa, ministrul american al apararii a parut, inainte de summit, sa excluda o astfel de eventualitate, cel putin deocamdata. Fireste ca mai exista si problema naturii regimului nord-corean, care isi chinuieste propria populatie si elimina brutal oponentii politici.

Acestea sint aspecte complexe si ramine de vazut cum vor evolua. Deocamdata insa, Kim Jong Un a obtinut ceea ce bunicul si tatal lui nu au reusit, sa stea la masa negocierilor cu presedintele Statelor Unite. Daca aceasta va fi singura consecinta, miza summitului este una ratata. Daca insa, el e urmat de negocieri substantiale si rezultate, e de recunoscut ca Trump a reusit acolo unde altii au esuat. Doar timpul va oferi raspunsul.