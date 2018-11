Schimbări de personal la Casa Alba?

Stirile de presa arata ca John Kelly si-ar putea pierde pozitia de sef al consilierilor Casei Albe, persoana care coordoneaza agenda prezidentiala. Se pare ca cel care i-ar putea lua locul este Nick Ayers, care ocupa aceasi pozitie la biroul vice-presedintelui Pence.

Ayers are 37 de ani si este prieten cu fiul presedintelui, Don Jr., fiica Ivanka Trump si sotul acesteia, Jared Kushner, ultimii doi consilieri prezidentiali.

Au mai circulat zvonuri cu privire la numirea lui Ayers, in vara, dar atunci Kelly a descurajat speculatiile, spunind ca va ramine in functie pina in 2020. Dar asta s-ar putea schimba acum.

Plecarea lui Kelly este pusa in legatura cu cea preconizata a ministrului pentru securitate interna, Kirstjen Nielsel, care este apropiata de Kelly, dar care a iesit din gratiile presedintelui pentru ca acesta o invinuieste cu privire la faptul ca nu este mai dura, in paza de frontiera.

Daca la inceput multi la Casa Alba erau sceptici ca Nick Ayers va prelua functia la Presedintie, se pare ca acesta este preferat acum de Trump care a fost impresionat de strategia lui, de la biroul vice-presedintelui, in timpul alegerilor recent incheiate. Se pare ca Ayers a calatorit cu Trump in doua rinduri, fara ca Pence sa fie prezent.

Nick Ayers a fost remarcat, in campania prezidentiala de Ivanka Trump si seful de campanie de atunci, Steve Bannon si sfatuit apoi sa se alature Casei Albe, ceea ce a facut.

Aliatii lui Trump considera ca ar fi o alegere buna pentru presedinte, pentru ca, spun ei, Nick Ayers are instincte politice mai bune decit John Kelly, fost militar de cariera.

Ayers a fost vazut cu familia presedintelui in ziua alegerilor, saptamina trecuta.

Situatia este inca volatila, intre ipoteze mai numarindu-se pentru el, un post in campania de realegere a lui Trump, dar chiar si revenirea in sectorul privat, in statul Georgia, de unde provine.

Postul de sef al consilierilor presedintelui nu este unul de invidiat, din cauza manierei imprevizibile in care Donald Trump conduce. Kelly este vazut ca fiind mintea matura de la virful Casei Albe si de asta plecarea sa ar putea crea neliniste. Nick Ayers este considerat foarte ambitios si si-a facut si inamici la Casa Alba, dar observatorii cred ca ascensiunea sa va fi greu de oprit.