Sabina Fati: „România preia conducerea rotativă a UE la 1 ianuarie pe fundal de criză politică și de neîncredere în valorile europene”

Cu mai puțin de două luni până la preluarea de către România a președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, guvernarea PSD pare să alimenteze tot mai mult temerile Bruxelles-ului privind statul de drept al țării. Îngrijorările că guvernarea PSD își îndepărtează țara, prin acțiunile sale și prioritățile pe care le afișează, de valorile europene sunt exprimate tot mai vocal. O atitudine oarecum familiară și la Chișinău, unde partenerul apropiat al PSD, Partidul Democrat, își finalizează guvernarea de acum prin a expune Republica Moldova unei atitudini critice fără precedent din partea UE. Realitățile politice din România relatate pentru ascultătorii din stânga Prutului, în convorbirea cu șefa biroului Radio Europa Liberă de la București.

Sabina Fati: „De fapt, actuala coaliție de guvernare din România, formată din PSD și ALDE are o majoritate puternică, cu ajutorul căreia ar fi putut să pună în aplicare orice strategie curajoasă pe care o are. În loc să facă lucruri importante, această majoritate s-a concertat în cei doi ani care au trecut de la alegerile generale până acum, doar asupra modificărilor legilor justiției în așa mod încât ele să fie mai blânde cu demnitarii corupți, cu persoanele care au dosare penale, în general, cu clientela lor politică.”

Europa Liberă: Dar argumentul lor pe care-l vedem noi sumar, este că, vezi doamne, au fost nedreptățiți unii oameni, că au fost judecați fără judecată.

Sabina Fati: „Există mai multe cazuri în acest sens, de pildă, sunt cel puțin doi lideri liberali despre care putem vorbi că în primă instanță au fost considerați nevinovați. E vorba de Ludovic Orban, care conduce PNL și de Vasile Blaga, important lider în fostul partid al lui Băsescu și pe urmă artizanul unirii cu liberalii. Cei doi, într-adevăr, au fost nevoiți să facă un pas înapoi din politică, au pierdut câțiva ani, au fost declarați după aceea nevinovați, și da, există și astfel de probleme în justiție, ele însă par să fie mai degrabă accidente, decât regulă, și n-ar putea constitui un motiv serios de modificare a legilor justiției; legi ale justiției care au fost făcute imediat după 2004, înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, dar după terminarea negocierilor de aderare, au fost făcute împreună cu liderii Comisiei Europene.

drept, iar acum toate aceste reguli sunt date peste cap în speranța că persoane precum Liviu Dragnea și alții ca el ar putea scăpa de dosarele penale aflate pe rol. De altfel, e o întreagă campanie guvernamentală și parlamentară legislativă pentru salvarea acestor persoane cu dosare penale. Întreaga țară se învârte în jurul salvării unor persoane presupuse corupte.”

Europa Liberă: Dar ditamai partidul nu vede lucrul acesta și aruncă în hău o țară întreagă, doar ca să-l salveze basma curată?

Sabina Fati: „Deocamdată, lucrurile așa arată. E posibil să fie o schimbare la un moment dat, pentru că Liviu Dragnea încet-încet pierde teren, tot mai mulți dintre aliații lui fac un pas în spate, încep să-l critice. Încă are o majoritate parlamentară de partea lui, dar această majoritate se subțiază. De aceea și ALDE, partidul cu care guvernează, începe să-și facă probleme în legătură cu această alianță, care pare să nu mai fie viabilă.

Dragnea, poate o candidatură la prezidențialele de anul viitor, ar vrea poate să se desprindă de PSD și să lase PSD-ul să moară pe cont propriu. Nu știm dacă se va întâmpla așa sau nu.

Pe de altă parte, o tradiție a corupției în acest partid nu datează de azi, de ieri. Încrengăturile clientelare dintre liderii de partid și personaje cu influență financiară din România sunt, de asemenea, de tradiție. Ne amintim că Adrian Năstase, un premier care a terminat altminteri negocierile de aderare a României cu UE a intrat la închisoare tot pe motive de corupție, deci partidul merge înainte pe aceeași direcție și cu aceeași tradiție de a-și măcina liderii și de a-i arunca, la un moment dat, în groapa cu lei.”

Europa Liberă: Să ne întoarcem un pic la ceea ce ați spus adineauri despre tot mai vizibilele semne de luptă internă. Recentele epurări de partid s-au oprit la Gabriela Firea, care, așa cum spunea un comentator, este o nucă prea tare pentru dinții lui Dragnea. Așa să fie oare? Aici va fi buturuga mică?

Sabina Fati: „Într-adevăr, Gabriela Firea n-a putut fi dată afară la fel de ușor cum au fost dați afară vicepreședintele Țuțuianu și secretarul general al PSD, pentru că ea are în spate puterea acumulată vreme de ani îndelungi de soțul ei care este primar la un oraș de lângă București, în Voluntari și care are, de asemenea, în spatele lui o altă facțiune a partidului. Întotdeauna PSD a funcționat pe bază de facțiuni, dar parcă niciodată ca acuma facțiunile n-au fost atât de slabe. Gabriela Firea nu știu dacă este neapărat o nucă tare, dar ea, spre deosebire de Dragnea are în spatele ei capitala, e primarul celui mai mare oraș din România. Deocamdată, Liviu Dragnea nu-și permite să o dea afară.”

Europa Liberă: Este oare Firea în stare să creeze un pol alternativ, care să-i vină de hac, pardon pentru expresie, lui Dragnea, care până acuma a fost ovaționat când a cerut acordul partidului să rămână în frunte?

Sabina Fati: „Deocamdată ea nu are o masă critică în spatele ei. Deocamdată niciunul dintre criticii lui Liviu Dragnea nu a reușit să

creeze o masă în partid. Și e din cauză că mulți dintre fruntașii PSD sunt legați prin ațe invizibile de afaceri sau politice sau, pur și simplu, prin nevoia lor de a primi bani de la guvern, că aceasta e pârghia cea mai importantă, banii bugetari se distribuie prin ministere diverse în funcție de preferințele de partid, nu în funcție de necesități sau politici regionale coerente. Deci aceste ițe mai mult sau mai puțin văzute îi leagă pe fruntașii partidului lui Dragnea care încă are puterea să fie numărul unu în guvernul României, chiar în fața prim-ministrei Dăncilă.

De aceea cred că e foarte greu ca cineva să vină să-l dea la o parte, până când în partid nu se creează o masă critică împotriva lui Dragnea, în așa fel încât oamenii să-și păstreze privilegiile de funcții, privilegiile financiare și privilegiile clientelare pe baza cărora funcționează politica românească.”

Europa Liberă: Iarăși, uitându-se un telespectator de la Chișinău la ceea ce se întâmplă la București s-ar întreba ce apără de fapt Dragnea: trecutul lui de la Teleorman, ce a reușit să adune pe parcurs sau o viitoare carieră pe care o va dezvolta? De ce atâta încrâncenare?

Sabina Fati: „Eu cred că el acum își apără libertatea, pentru că a fost condamnat în primă instanță la trei ani și jumătate de închisoare. El trage de timp și încearcă să demonteze fiece fir al justiției astfel încât să amâne cât mai mult o nouă pronunțare, eventual, poate și acea lege a grațierii va fi dată până la urmă, despre care se tot vorbește în parlament, pe care „tot poporul PSD”, cum le place liderilor PSD să spună, o așteaptă. Deci el își apără propria lui libertate pentru că de o carieră politică la vârf de aici încolo nu poate fi vorba, credibilitatea lui în sondaje scade de la o lună la alta, el trage partidul înapoi și până la urmă, după cum a spus și purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, de fapt, referendumul pentru familie a fost un eșec și din cauza lui.”

Europa Liberă: Liviu Dragnea este gata să se certe și cu Europa de dragul acestui scop? Ne uităm că România, din cauza acestui eșafodaj, legilor justiției în special, se ceartă cu familia europeană și tot mai mult se întreabă dacă nu riscă și ea să ajungă cel puțin în rând cu Polonia?

Sabina Fati: „Da, riscul există. Pe de altă parte, există și un alt risc. România ar urma să preia conducerea rotativă a UE la 1 ianuarie pe fundalul acesta de criză politică și de neîncredere în valorile europene. Nu cred că guvernului îi pasă prea mult de felul în care Europa se uită încoace. Poate că nici o sancțiune nu i-ar deranja atât de mult.

Vedem că în ultima vreme prim-ministra Dăncilă preferă în locul Vestului Estul mai mult sau mai puțin îndepărtat, pleacă spre țările arabe să caute parteneriate public-private în loc să acceseze bani europeni. PSD a ajuns în situația cumva ridicolă să se certe cu Comisarul European Corina Crețu care dispune prin instituția pe care o conduce de fonduri puternice, pe care România ar putea să le acceseze, tocmai pentru că nu vrea să facă proiecte europene, pentru că aceste proiecte sunt verificate la sânge...”

Europa Liberă: Corina Crețu fiind de aceeași sorginte.

Sabina Fati: „Da, da, ea a fost propusă de PSD pentru această funcție. Vedem că partidul nu vrea de fapt fonduri europene și preferă să ia bani

dintr-o parte și din alta, fiindcă fondurile europene pot fi fraudate mai greu decât orice alți bani. Așa încât actualilor lideri ai României aflați la guvernare nu pare să le pese de familia europeană, ei își urmează propriile interese cu orice risc. Prezentul lor și libertatea lor, și interesele lor sunt mai presus de poziția României în familia europeană.”

Europa Liberă: Vreau neapărat să discut și despre mesajele de la care a pornit tevatura asta împotriva justiției, împotriva intelectualilor, soroșilor, etc. Când acreditaseră PSD-iștii, liderii, fruntașii ideea statului paralel și justiția la cheremul acestui stat paralel, cât de mult a dăunat acest sistem de argumente de la care a pornit apoi ofensiva PSD-ului împotriva justiției?

Sabina Fati: „Eu nu cred că a astfel de argumente au prins la electoratul pro-european. Însă argumentele de acest fel e posibil să fi

rostogolit o criză și o neîncredere a populației poate în sensul în care vorbiți. Da, electoratul pe care se bizuie PSD e un electorat care trăiește în mediul rural, care are acces mai mic la informații, mai puțin educat, care e mai ușor de manipulat, e vorba de circa 45% din populația României care se află în mediul rural, cu pensii mici, un electorat dependent de fapt de ajutoarele de stat și de mărimile de pensii pe care PSD le propune și la acest electorat ajunge mesajul că multinaționalele vin și ne iau banii, că băncile străine își fac de cap în România și că în general, finanțele străine iau bogăția poporului. Mesaje pe care Liviu Dragnea le transmite, altminteri, în mod regulat.”

Și care, deocamdată, îi asigură o supraviețuire.

Sabina Fati: „Da, o supraviețuire, din ce în ce mai mică, pentru că un sondaj credibil făcut în septembrie, spre exemplu, arăta că PSD a ajuns la 28%, o scădere de aproape 20 de procente față de momentul alegerilor din 2016.”