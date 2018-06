Sănătatea moldovenilor: între corupție și politicile deficitare în sistemul medical (VIDEO)

Multă lume se vaietă în sistemul de sănătate din Republica Moldova, dar experții în domeniu sugerează că sănătatea înseamnă un raport optim între alimentație, mișcare și mod de viață echilibrat. De ce moldovenii neglijează sănătatea? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

Puțini oameni dintre cei cu care am discutat la Strășeni spun că au o stare de sănătate bună și foarte bună. Ei nu vorbesc despre speranța de viață, dar despre bolile care îi răpun; despre polița de asigurare medicală ei cred că nu-și merită banii, pentru că e scumpă și inutilă. Pacienții deseori recompensează financiar medicii în pofida faptului că sunt asigurați cu poliță medicală și beneficiază oficial de servicii gratuite. De ce moldovenii nu-și schimbă modul în care se gândesc la sănătatea lor? Este una dintre întrebările pe care am adresat-o trecătorilor întâlniți întâmplător pe străzile din Strășeni.

– „Noi nu putem să ne gândim la sănătate; ca să duci un mod sănătos de viață, trebuie să te alimentezi sănătos. Dacă știi că n-ai ce mânca și îți trebuie, te duci și n-ai când nici să te odihnești. În loc să mă duc la biserică, iaca, m-am sculat la ora 5 și am cules ce am prin grădină și șed aici și aștept să dau munca mea muncită de un an de zile. Defel nu punem preț pe sănătate, pe multe altele, numai nu pe sănătate punem preț, de atâta că suntem tulburați de viața asta care este acum și ne străduim să facem în tot felul numai ca să putem trăi.”

Europa Liberă: Viața e stressantă?

– „E stressantă, e foarte stressantă, muncim ca niște robi și munca noastră nu-i prețuită cam deloc, dar n-avem încotro.”

Europa Liberă: Relația pacient-doctor e prietenoasă?

– „Așa cum a fost corupție, așa a și rămas corupție.”

Europa Liberă: Politicienii, Guvernul trebuie să elaboreze politici în sănătate care să fie în favoarea cetățeanului?

– „Asta-i, de acolo trebuie de început.”

Europa Liberă: Cât de mult prețuiți sănătatea?

– „Cu cât pot mai mult, cu atâta.”

Europa Liberă: Ce faceți ca să aveți un mod de viață sănătos?

– „Mă păstrez. Mănânc mai mult iaca cum acum îs verdețurile, carne nu prea, iar exerciții fizice – la deal, la lucru. Acolo, mă rog, toată ziua ne mișcăm.”

Europa Liberă: La doctor ați ajuns vreodată?

– „Am fost, da.”

Europa Liberă: Și cum ați fost tratat?

– „A zic că urmează-mă.”

Europa Liberă: Și cât ați dat?

– „Cât? 200. Dar ce trebuia să fac, dacă nu mă puteam scula de jos?

Europa Liberă: Și v-a ajutat?

– „M-am dus în cabinet și de-amu toate celea s-au făcut repede. Dacă nu dai banul, nu faci nimic, că la noi doctorii nu merg pe biciclete, ei merg în mașini luxoase, iar noi lucrăm cu niște copeici pe zi.”

– „Eu, de exemplu, m-am dus la medic și mi-a dat foaia pentru un sanatoriu și a spus că trebuie să stau în rând trei ani de zile să aștept. Dar zic în trei ani de zile… eu pot să mor până mâine. Unde-i dreptatea asta, unde se află ea, la fundul mării, unde? Și nici acolo n-o găsim.”

Europa Liberă: Dreptatea nu-i la fundul mării, ea este la un pas de dvs., alegătorii.

– „Da, alegătorii, dar noi n-avem încredere într-înșii. Ei numai ne amăgesc cei care-s la conducere, dar nu fac nimic.”

– „Ei au grijă de sănătatea lor, nu de sănătatea oamenilor. Ei nu întreabă omul acela dacă are ce mânca ori n-are ce mânca, lucrează ori nu lucrează, are cu ce întreține un copil sau nu. Iaca, șed eu, invalid de gradul I, și mă chinui cu vitele. Și le țin numai ca să mă pot întreține, de nevoie țin o vacă și iaca ne hrănim. Și soțul e invalid de gradul I și eu îi fac pansamente. I s-a deschis tromboza și îi fac în fiecare zi. Un bint (tifon) îi nouă lei. Socotiți, în fiecare zi îi fac pansament la picioare. Apoi cât îmi trebuie mie pe lună?”

Europa Liberă: Ce preț are sănătatea?

– „Sănătatea nu are preț.”

Europa Liberă: Dar relația pacient-doctor cât de prietenoasă este?

– „Eu unde mă duc, mă ajută doctorii cât de cât. Li-i greu și lor poate că nu-s plătiți cum trebuie, dar și noi, dacă nu avem bani, nu ne pornim la drum.”

– „Noi toată viața am muncit și am plătit impozitele în Fondul social, tot, tot, tot și acum am ajuns la pensie și la un spital ne ducem cu polița. Și bani cer. Din ce cauză? Polița se dă pentru ca omul să se lecuiască gratuit. Dar ei, dacă ai bani se uită la tine, dar dacă n-ai bani nu se uită, se întorc și pleacă, se duc.”

Europa Liberă: Și atunci te îmbolnăvești mai tare?

– „Mai tare te îmbolnăvești!”

– „Trebuie să ne uităm după noi, să avem grijă, dar noi nu mai avem când. Suntem hapsâni după lucru șu lucrăm pentru doi, dar primim pentru unul și de atâta nu ne uităm după sănătatea noastră.”

Europa Liberă: Dar când ultima dată ați fost la doctor?

– „Eu ultima dată am fost cu o lună în urmă, că îs cu tensiune mare, cu diabet zaharat; picioarele, spinarea mă doare. Îndeobște spre bătrânețe te doare tot, nu numai pe mine.”

Europa Liberă: Cel mai ușor e să apelezi la tratament medicamentos, dar pe timpuri bătrânii își făceau leacurile lor.

– „Chiar iaca cum mă duc la prășit, când beau un păhărel de vin alb, mie parcă îmi dă putere și parcă îmi vine un curaj ca să mai lucrez și să mai fac. Totuși îți dă oleacă de putere și un păhărel de vin moldovenesc.”

Europa Liberă: La un sanatoriu ați fost?

– „Eu șed la rând; aștept, peste trei ani să mă duc. De-abia am ieșit la pensie, am iaca doi ani și aștept.”

Europa Liberă: Sănătate!

– „Mulțumesc frumos! La toată lumea îi doresc sănătate. Cu cât o să avem grijă de noi, cu atât o să avem plăcere de viață și o să trăim mai mult oleacă.”

Europa Liberă: Cât de mult se gândește moldoveanul la sănătatea lui?

– „Aș spune că nu prea.”

Europa Liberă: Și de ce o neglijează, dacă e cea mai mare avere a omului?

– „În primul rând, parale nu ajung, că cheltuiala e mare. Uitați-vă, ca să stai într-un spital, fără parale nu se face nimic, doamnă. Eu, de pildă, sunt invalid, stau în spital și eu știu. Sunt operat la maieră (ficat). Nu-s operat pe degeaba.”

Europa Liberă: Cu bani?

– „Îs operat cu opt mii de lei. Și am fost nevoit să plătesc, pentru că eu vreau să trăiesc.”

Europa Liberă: Dar de unde ați avut opt mii de lei?

– „Țin o vacă, țin un pui, țin un purcel, mai tai din pensie și pui dincolo. Vrei să trăiești, trebuie să grămădești, pentru că omul când îi tânăr nu se gândește la sănătatea lui.”

Europa Liberă: Statul are grijă de sănătatea cetățenilor?

– „Eu aș spune că nu. Ca să aibă statul grijă de noi, trebuie să fie legi, dar legile le fac bandiții ca să le convină lor, nu nouă.”

Europa Liberă: Dvs. îi trimiteți pe deputați în Parlament să facă legi bune.

– „Și copilul îl trimiți la școală, dar dacă el nu vrea să învețe... E corect? E corect sau nu?”

Europa Liberă: Și dacă-s corigenți, îi mai trimiteți o dată, le mai dați o șansă?

– „Pe deputați nu. Nu, a doua oară nu. Vă spun drept că eu de câte ori am votat, a doua oară nu-i votez pe cei care n-au făcut treabă. Viața-i grea, dar trebuie s-o trăim.”

Europa Liberă: Ian ziceți și Dvs., de câte ori vă gândiți că aveți nevoie de sănătate, că trebuie s-o prețuiți, că grija față de sănătate o să vă asigure o bătrânețe frumoasă?

– „Nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta, că n-am când. Îs ocupată toată vremea cu lucrul. Creștem vaci, porci și am cotă pe deal și lucrez cota.”

Europa Liberă: La doctori v-ați adresat vreodată?

– „Dar ce folos că te adresezi? Dacă ai bani, poți să te adresezi, dacă n-ai bani – la ce să te duci? Spun că poliță, poliță, dar când te duci la spital la operație, de la ușă încep cu mâna întinsă, stau ca și când îs cu cerutul. Și la toți trebuie să le plătești.”

Europa Liberă: Și cât v-a costat operația?

– „Cinci mii, dar se uitau urât, că le-am dat puțin. Vă spun drept că de la ușă au stat cu mâna întinsă până am ieșit din spital. Că am zis: Doamne, de ar da Dumnezeu să nu mai ajung pe ușile spitalului. Dar omului (soțului) i-au făcut operație, că a căzut jos și și-a rupt piciorul și-i invalid, și totuna au zis că, dacă dați bani, îi fac operație, dar dacă nu dați bani, nu-i fac operație.”

Europa Liberă: Și ați plătit?

– „Am plătit tot, patru mii. Îi mult, dar ce să faci? Pentru sănătate… ești bucuros că iaca vii și șezi ca cu mâna întinsă ca să faci o copeică și de aici, ce, cota asta… Dar cota asta trebuie stropită, trebuie lucrată; tehnică nu-i, trebuie să te duci să te rogi și la unul și la altul și să-i plătești cât îi vai de mine, numai ca să poți să lucrezi. Îi greu, ce mai la deal la vale, îi greu.”

Europa Liberă: Dar ați învățat o lecție, că totuși trebuie să vă gândiți și la sănătate?

– „Cam uit de sănătatea mea. D-apoi dacă omul mi-i bolnav, ce să fac?”

– „Cine se iubește pe cine însuși, el își păstrează sănătatea. Știți cu ce? Cu priroda (natura). Fă un ceai din buruieni. Iaca eu am 72 de ani…”

Europa Liberă: Sănătate multă!

– „Mulțumesc!”

Europa Liberă: Arătați ca de 50.

– „Ei, dă, Doamne! Eu pastile nu am în casă, eu am pădure după casă și am buruieni de care vreți. Eu le știu care-s de răceală, care-s de tuse, de toate… Eu le strâng, știu cum să le usuc și eu în loc de apă beau ceai și mulțumesc Domnului.”

Europa Liberă: Și să înțeleg că pe parcursul vieții ați economisit și nu ați mers la farmacii?

– „Nu, Doamne ferește! Dar la farmacie vedeți ce se face? Numai chimicale…”

Europa Liberă: Ultima dată la doctor când ați mers?

– „N-am fost de vreo 30 de ani și nici nu mă duc. Am surori care-s doctori în medicină. Le zic: nici nu vreau să vă aud, eu am cartea mea de buruieni, acolo scrie tot ce și cum. Și-i mulțumesc Domnului!”

Europa Liberă: Cei care își neglijează sănătatea îmbătrânesc înainte de vreme?

– „Da, da! Luați un bătrân în vârstă de pe timpuri care trăiește cu naturalul de la Dumnezeu ce-i dat, cum arată și luați unul din aceștia care-i numai cu pastilele… Asta-i voința, doamnă, nu-i costă mult, dar dorința și mentalitatea. Gândește-te la ce o să ajungi…”

Europa Liberă: Moldovenii vorbesc deseori despre stress, că viața lor o trăiesc mai mult în stress. Ce-i sfătuiți?

– „Îi sfătui să judece mai normal, să nu ia în seamă nimic și să caute de dânșii.”

Europa Liberă: Mulți vorbesc despre o relație antagonistă: pacient-doctor.

– „Doamnă, înainte erau doctori, acum nu sunt doctori. Acum sunt bani, bani, bani…”

Europa Liberă: Mulțumesc tare mult. Sănătate!

– „Să fiți sănătoasă și o zi bună!”

Europa Liberă: Ian ziceți și Dvs.

– „Valentina Ursu! Să fiți sănătoasă că v-am văzut în carne și oase!”

Europa Liberă: Dvs. cât timp acordați sănătății?

– „Mai mult cu animalele pe șes alergăm. La țară-i lucru mult.”

Europa Liberă: Dar și alergatul îi un mod de viață sănătos?

– „Da, da, da…”

Europa Liberă: La doctor mergeți?

– „Un an de zile nu am fost. Cam toți pe care-i și auzi îs bolnavi acum. Banii joacă rolul acum. Ai bani, te primește. Măcar că au poliță; chiar fata mea se duce cu fetița și bani plătește. Îi greu, în timpul de azi îi greu.”

Europa Liberă: Îi scumpă sănătatea, îi rău că lumea își neglijează sănătatea?

– „Și așa, și așa. În ziua de azi, în toate celea îs chimicale, în harbuz, toate legumele acestea au chimicale.”

Europa Liberă: Dar atunci când cumpărați legume, fructe, vă interesează dacă conținutul de nitrați e mare?

– „Ne interesăm noi, dar mai mult mâncăm ce avem pe acasă. Mă tem să cumpăr, că apoi dai bani mai mulți la doctori pe urmă.”

Europa Liberă: Cât de mult se gândește moldoveanul la sănătatea lui?

– „La sat îi tare multă muncă și bărbații aceștia îs cam pe-o fază și femeile, numai femeile-s la vătale. Dar cât au să poată? De-amu picioarele ne dor, mâinile ne dor.”

Europa Liberă: Din tinerețe până acum, v-ați gândit la sănătatea Dvs.?

– „Niciodată! Hai, hai și hai până pici în bot și-apoi pe urmă hai iar din nou…”

Europa Liberă: Ați mâncat sănătos toată viața?

– „Ei, am mâncat… Când mâncam, când nu, și-amu îi tot așa – mănânci din fugă și haide, că de-amu gata, puterile s-au mântuit…”

Europa Liberă: La doctor mergeți?

– „Merg, că am și zahăr (diabet), și tensiune, și toate celea. Iau tablete cu pumnul.”

Europa Liberă: Ce sfaturi ați avea pentru lume ca să-și păstreze sănătatea?

– „Să muncească normal, să se odihnească la timp, să mănânce normal…”

– „Muncim ca nebunii – hai, strică casa, fă alta și apoi iar și tot așa și copiii s-au dus, bieții copii, prin alte țări și am rămas ca cucul. Șed și mă uit pe pereți. Iaca, am venit cu vinul și șed. Ce să fac cu dânsul? Vin curat ca lacrima, Moldova…”

Europa Liberă: Știți cum e la moldoveni, atunci când închină paharul cu vin, primul ce-și dorește și ce dorește altora…

– „Dă Doamne să plouă și pace pe lume…”

Europa Liberă: Sănătate multă.

– „Și sănătate, da!”

– „Tragedia cea mai mare îi de la paharul acela care „Să fii sănătos!”, dar nu-și dă seama că paharul acela aduce foarte multă pagubă și de-ar stârpi sămânța asta – băutura și tabagismul, și drogurile, care distrug vieți omenești și suferă, dar aici e politica ceea de sus, pe ce se fac mai mulți bani pe aceea… nu se uită că-i în detrimentul sănătății.”

Europa Liberă: Dvs., dacă ați responsabiliza clasa politică, o parte din aceste probleme, fenomene negative ar putea fi stârpite.

– „Da, da, dar trebuie să apară generația asta nouă care gândește sănătos.”

Europa Liberă: De ce moldovenii se plâng că sunt bolnavi?

– „Mai mult că se duc femeile după graniță și au stressuri mari, acolo găsesc banul și uită de familie, dar bărbatul șede acasă. Eu am pățit-o așa. Și eu vă spun, ea a văzut banul și a uitat de tot...”

– „Nu știu de ce tradiția la moldoveni îi așa că leapădă familia, dar acesta-i un păcat foarte mare, se duc, părinții rămân acasă străini, îngrijesc de alți părinți pentru un ban. Cum a spus Iisus Hristos – pentru o linte v-ați pierdut sănătatea. Înapoi nu se întorc și așa-i viața moldoveanului – stressată, foarte stressată. Pentru că într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, dar la noi spunem altfel – o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Dumnezeu vrea ca noi să fim sănătoși, sănătoși, nu numai viață veșnică, dar și pe pământul acesta sănătoși să fim. Înțelegeți?”

Europa Liberă: Dar relația pacient-doctor e una prietenoasă?

– „În timpul de față, cu revoluția noastră medicală, nu prea. Toți tind spre bani, dar nu banul lecuiește. Oamenii sunt scârbiți de aceea, pentru că mănâncă cam slab. Dacă omul mănâncă bine, n-are stress, căci stressul ne ucide. Era oamenii cândva în pușcărie și le dădeau numai apă și câte un cartof și trăiesc și acum unii dintr-înșii. Dar aceștia care au așa un pântece de bere și de frigărui… Ce înseamnă frigărui? Acesta-i cel mai strașnic pentru organismul omului, dar ei mănâncă.”

Europa Liberă: Și aici, din discuția cu mai mulți locutori de la Strășeni, mulți sunt de părere că lumea arată mai îmbătrânită sau a îmbătrânit înainte de timp, pentru că ei nu se gândesc la sănătatea lor.

– „Matale dacă vrei să îmbătrânești, să ai scârbă și mai mult nu-ți trebuie nimic. Dacă ai scârbă, poate să te facă de 80 de ani și mata să ai numai 40. La mine când vin, le spun că eu pot să te lecuiesc, dar dacă te doare sufletul, nu pot. Dacă te doare sufletul, nu te lecuiește nimeni. Nu-i așa?”

Europa Liberă: Nu aveți ceaiuri pentru durere de suflet?

– „Apoi eu așa i-am lămurit – de toate celea pot să-ți dau, dar când te doare sufletul, nu poate să te vindece nimeni. Când ți-a tras o palmă, ți-a trecut, dar când ți-a zis un cuvânt, apoi mata îl ții minte toată viața.”

Europa Liberă: Dar statul se gândește la sănătatea națiunii?

– „Eiii, ce mata nu vezi ce-i din Parlamentul ista? Aceștia nu-s oameni de conducere, niciunul. Dacă mă amăgește, apoi eu mai pot avea încredere? Hai să vorbim așa logic, iaca, vezi că eu îmi vând ale mele, nu supăr pe nimeni cu nimic și-mi fac de pâine, de ce-mi trebuie acolo, fără de pensie. Bogdaproste! Eu îmi fac cruce, îmi fac seara cruce când mă culc și Dumnezeu îmi dă și sănătate și îmi dă și putere. Poți să ai matale bani, poți să ai de toate, dacă n-ai sănătate, gata, te-ai prăpădit!”

Europa Liberă: Cea mai de preț avere a omului rămâne a fi sănătatea?

– „Sănătatea, sănătatea! Asta-i cel mai mare deficit din toate celea.”

– „Sănătatea-i scumpă și-i puțină.”

Europa Liberă: Dar ați avut grijă de regimul alimentar, de mișcare, de regimul de somn?

– „Eu de muncit am muncit toată viața și iaca acum cu sănătatea cam îi…”

Europa Liberă: Pe la doctori ați ajuns?

– „N-am fost niciodată, nici cărticică (fișă) medicală n-am.”

Europa Liberă: Niciodată în viață n-ați mers la medic?

– „Nu!”

Europa Liberă: Vă considerați o persoană sănătoasă?

– „Până ce, mulțumesc. Numai, iaca, genunchii oleacă mă dor, dar restul… dă, Doamne la toți să fie așa. Dimineață m-am sculat la ora șase, am mâncat…”

Europa Liberă: Care-i mâncarea cea mai sănătoasă?

– „Cașa asta din perlovcă (arpacaș), hrișcă, macaroane dimineața, dar peste zi eu iubesc sorbitura, dacă n-am sorbitură, eu mor.”

– „Nu știu dacă noi mai mâncăm ceva curat și-apoi ne mirăm de unde-s atâtea boli și de unde fiecare al doilea, al treilea se naște bolnav… Înainte cancerul ziceau că-i boala bătrânilor, dar acum se nasc cu probleme.”

Europa Liberă: Agricultura ecologică ar fi o salvare pentru sănătate?

– „Ar fi o salvare, dar e scumpă agricultura ecologică.”

Europa Liberă: La doctori ați fost?

– „Trebuie să mă duc în iulie, o dată pe an să trec fluorografia…”

Europa Liberă: Cât de prietenoși sunt doctorii cu pacienții?

– „Doctorii îs buni, dar nu toți. Una m-am dus să mă consult la dânsa, dar ea m-a întrebat dintr-odată dacă eu am bani. Cardiologul, vă spun cinstit.”

Europa Liberă: Și ce i-ați răspuns?

– „I-am spus că n-am bani, trăiesc din pensie. Am 1.300 de lei, ce aceștia-s bani? Și așa că eu singur îs doctor pe mine. Eu strâng plante medicinale, strâng până la 60 de denumiri. Iaca, dacă mă vedeți, eu toată iarna vând plante pentru ceaiuri, că sunt pentru tensiune, pentru…”

Europa Liberă: Și ajută această medicină netradițională?

– „Konecino (desigur) ajută. Da, este foarte bună pentru cei care o folosesc, dar unul spune că cică am băut un ceai și nu mi-a ajutat nimic. Apoi un singur ceai nu mai schimbă nimic, dar folosește. Las’ că și un pahar de vin la vremea lui, și o sută de grame, dar ceaiul, acesta e obeazatelino (numaidecât). Eu pot să beau orice, dar dacă nu beau un ceai când m-am culcat, eu, gata… Beau ceai. Am iaca vârsta de 75 de ani, tensiunea 140/80 și bogdaproste. Eu în copilărie nu știam ce-i aceea pastilă, eu nu știam ce-i injecție. La ce să bagi otrava asta în tine?”

Europa Liberă: Își neglijează moldovenii sănătatea sau o prețuiesc?

– „Dar ei n-o prețuiesc, ei muncesc prea mult. Sunt alții care așa, numai de la vreme până la vreme, dar eu dacă am fost mecanizator toată viața, apoi acolo era lucru…”

Europa Liberă: V-ați gândit să mâncați la timp, mâncarea să fie sănătoasă?

– „Asta vedeți după complecție. Cred că m-am străduit pentru așa ceva.”

Europa Liberă: Cu doctorii nu ați avut de furcă?

– „Cu picioarele acum sufăr, dacă înghețam lucrând la tehnică, dar așa, văd că mâncarea merge, băutura tot.”

Europa Liberă: Dar la doctor în general se merge cu frică sau pentru că trebuie să existe o cultură a sănătății?

– „Eu sunt la uciot (evidență) la dânșii…”

Europa Liberă: Sunteți la evidență?

– „Da. Și mă duc la dânșii că așa și mi-a spus medicul de familie: „Veniți să vedem ce mai aveți”. Văd că spune că o s-o mai duc încă.”

– „Noi suntem învățați să muncim ca boul pe linie – hai, dă-i cu biciul și el până pică în bot…”

Europa Liberă: Și atunci îți dai seama că sănătatea n-a fost prețuită?

– „De-amu nu-i sănătatea, nu-i. N-ai prețuit-o, nu-i de-amu. N-o căuta, că nu-i.”

– „Sănătatea mea îi a mea.”

Europa Liberă: O prețuiți?

– „O prețuiesc!”

Europa Liberă: Mâncați sănătos?

– „Eu când am mănânc, când n-am nu mănânc. Un pahar de vin îl beau când vreau și normal mă simt.”

Europa Liberă: Cât de mult se gândesc moldovenii la sănătatea lor?

– „Se gândesc mult, dar dacă ea nu-i, ce o să facem?”

Europa Liberă: Dar de ce nu-i?

– „Cum nu-i? Ea este, da-i scumpă.”

– „Doctorii acum s-au învățat să facă business din sănătatea oamenilor. Te duci și dai bani și sănătate nu mai ai nici de la dânșii, nici de la alții. De-amu rămânem așa cum suntem.”

* * *

Despre prețul sănătății au vorbit oamenii întâlniți ocazional pe străzile din Strășeni. Ei solicită guvernanților să se gândească la sănătatea națiunii, dar așa cum sugerează Ghenadie Țurcanu, expert la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, autoritățile nu au urechi și ochi pentru problemele cu care se confruntă pacienții. Expertul mai crede că sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de probleme destul de serioase care nu prea au rezolvare într-un viitor apropiat și că lansarea campaniilor de informare nu prea ajută ca sănătatea să fie cel mai bun prieten al omului.

Ghenadie Țurcanu: „Campaniile de informare pe anumite subiecte de protecție, de asigurare a sănătății, fără politici, fără intervenții ale statului, intervenții la nivel legal, la nivel de acte normative și administrative – toate campaniile acestea sunt zero, sunt doar irosire de bani sau bani ai donatorilor care oferă acești bani pentru campanii.”

Europa Liberă: Eu am revenit de la Strășeni. Am discutat cu mai mulți localnici și aproape că nu am întâlnit o persoană care să vorbească de bine relația pe care o are ea cu doctorul. Foarte multă lume se arată indignată și critică faptul că, în baza poliței de asigurare, puțin ce-și poate trata și până nu pune banul, până nu vinde vita, curcanul e greu să-și închipuie că-și poate asigura calitatea sănătății.

Ghenadie Țurcanu: „De fapt, la noi este dată toată vina pe doctor, pe lucrătorul medical, ceea ce nu este corect, lucrătorul medical este…”

Europa Liberă: Asta-i percepția omului simplu.

Ghenadie Țurcanu: „Da, pentru că așa este informat omul simplu și așa lui i se prezintă lucrurile și omul simplu nu poate să fie specialist în domeniu și nu cunoaște dedesubturile activității medicului sau a prestării serviciilor medicale care de fapt nu depind de medic. Medicul și asistenții medicali, ca și pacientul, sunt parte a sistemului de sănătate; ei sunt doi actori principali în sistemul de sănătate, că mai sunt și alte părți componente de fapt la care mai puțin se atrage atenția din partea autorităților. Și chiar am observat în ultima vreme acea „aruncare a mingii” în grădina lucrătorilor medicali că, chipurile, ei sunt vinovați de multe lucruri.

Dacă stăm și analizăm care ar fi problemele, de ce se întâmplă așa ceva, de ce pacienții sunt nevoiți să achite pentru servicii care sunt în polița de asigurare, atunci haideți să ne întrebăm: ce doctorul participă la finanțarea sistemului de sănătate? Nu! El este un prestator de servicii. Atunci haideți să ne aprofundăm unde se află dedesubturile întrebării – cine stă în spatele finanțării ocrotirii sănătății? Stă Guvernul, care execută legile aprobate de Parlament. Parlamentul aprobă bugetul ocrotirii sănătății, dar care iarăși vine la propunerea Guvernului.”

Europa Liberă: Vedeți că interesele pacientului se intersectează cu profesia doctorului?

Ghenadie Țurcanu: „Să nu credeți că există vreun lucrători medical care nu ar vrea să acorde pacientului un serviciu medical de cea mai înaltă calitate. N-o să găsiți așa ceva, n-o să găsiți anume că așa medicul a învățat mai mult de zece ani, că asistentul medical iarăși ani de zile face această școală și deja ei sunt în stare să facă orice pentru pacient, dacă lor li se asigură aceste condiții. Dacă medicului, asistentului medical nu-i oferi condițiile necesare, echipamentele necesare, condițiile de muncă necesare, costul serviciilor, adică remunerarea muncii pe care o face, atunci nu este medicul vinovat de calitatea proastă a serviciilor.”

Europa Liberă: Dar scuza guvernanților e că țara e săracă, că nu au suficienți bani, că investițiile nu pot fi mărite atât cât se cere?

Ghenadie Țurcanu: „Eu nu aș spune așa. De fapt, în Moldova sunt bani, sunt bani pentru a organiza un sistem de sănătate și un sistem de educație. Acestea trebuie să fie două domenii sociale, care trebuie să fie prioritare pentru Guvern, pentru că de aici se începe – de la naștere până la moarte fiecare are anumite accesări la diferite servicii

În Moldova sunt bani pentru a organiza un sistem de sănătate, dar ei trebuie repartizați judicios...

din domeniul sănătății, pentru fiecare vârstă. Și bani sunt, dar ei trebuie judicios repartizați. Or, eu îmi pun întrebarea: De ce se găsesc bani pentru a construi o parcare de automobile lângă Parlament pentru deputați, dar nu se găsesc bani pentru a procura echipamente medicale, pentru a face reparație într-un spital? Cu banii ceia cu care s-a făcut această parcare se putea de făcut de la zero o instituție medicală într-o localitate sătească care deservește 4, 5, 10 mii de locuitori bombonică să fie și să fie asigurată cu tot ce e necesar, dar nu se fac aceste lucruri.

Prioritățile de fapt care se spun că sănătatea pentru Guvern este prioritară, de fapt nu este prioritară; sunt doar vorbe goale care până la urmă rămân doar pe hârtie și rămân cu acele resurse minime care de fapt nu au cunoscut o creștere cât de cât față de anul 2010, de exemplu, că în anii 2008, 2009, 2010 s-a cunoscut o creștere a alocărilor pentru sistemul sănătății.

Iată, de atunci se stagnează finanțarea sistemului sănătății și se acordă doar acea finanțare care reiese din cel procent de creștere a prețurilor, indicelui prețului de consum și iată se adaugă acea diferență care este pentru anul viitor în comparație cu finanțarea din anul existent și practic rămâne la același nivel de finanțare și lucrătorii medicali și pacienții sunt impuși ca ei să suporte condițiile insuficienței financiare a sistemului de sănătate, condițiile care apar în urma nereformării sistemului de sănătate, politizării subiectelor de sănătate.

Din cauza politizării subiectelor de sănătate, nici nu se poate de făcut reforme în sistemul de sănătate și de fapt menținerea personalului medical în sector. Dacă să vorbim că noi vom menține cu 45 mii de lei timp de trei ani pe care îi primește, cu salarii de cinci mii de lei la sat, aceasta este o iluzie. Și cine gândește așa ceva, este o iluzie.”

Europa Liberă: Dl Țurcanu, dar unde se va ajunge, dacă e o situație atât de deplorabilă?

Ghenadie Țurcanu: „Eu cred că se va ajunge foarte rău.”

Europa Liberă: Foarte rău însemnând în percepția Dvs. ce?

Ghenadie Țurcanu: „În sens că medicii vor pleca.”

Europa Liberă: Medicii pleacă. Exodul știți că nu poate fi stăvilit?

Ghenadie Țurcanu: „Vor rămâne politicienii, partidele politice să-și ia meserie și lasă-i să trateze, pentru că ei nu au nevoie de medicină în țara aceasta, ei au nevoie doar de interese de partid, interese corporative de împărțire a pieței, a influenței economice pe anumite domenii economice, care aduc profit familiilor lor sau cunoscuților lor. Și cu asta se termină.”

Europa Liberă: Lumea cu care am discutat la Strășeni face trimitere și la businessul din farmacii, pentru că o bună parte din banii pe care-i agonisesc cei mai necăjiți îi cheltuie trecând pragul farmaciilor.

Ghenadie Țurcanu: „Exact. Banii care nu ajung în sistemul sănătății, dacă să vorbim, există țări unde medicamentele sunt acoperite din banii publici la 90% din toată lista medicamentelor existente pe piață. La noi nici vorbă, la noi 15 dacă ajunge, 16% de acoperire a cheltuielilor – vorbesc de medicamentele pentru ambulatoriu, nu vorbesc de cele care-s în spital, pentru că dacă le-am considera și pe

Pacientul este nevoit să vândă ceea ce are primprejurul casei, să împrumute bani sau din remitențele de la rude când ajunge într-o situație și trebuie să-și procure medicamente...

acelea în procente, ar fi mai mare procentul –, dar în domeniul ambulatoriu, cu toate că se menționează că crește lista, aceasta este o creștere mizerabilă, această creștere nu asigură impactul necesar al îmbunătățirii accesului economic al populației la medicamente eficiente, inofensive și de calitate.

Pacientul este nevoit să vândă ceea ce are primprejurul casei, să împrumute bani sau din remitențele de la rude când ajunge într-o situație și el trebuie să-și procure medicamente. Guvernul poate găsi bani, este suficient loc pentru a majora accizele la produsele care sunt nesănătoase și care pot aduce bani în buget. Să luăm țigările, alcoolul, produsele care conțin un procent foarte mare de sare, produsele care conțin grăsimi trans, care sunt foarte dăunătoare sănătății, produsele care conțin îndulcitori, care conțin zahăr, iată acestea trebuie de accizat și trebuie de descurajat populația ca să nu le consume, că aceste produse fac diabet, aceste produse fac boli cardiovasculare și toate acele boli cronice, care se întorc ca o povară asupra sistemului medical, că trebuie să tratezi bolile. Dar nu-i mai bine bolile să le previi și atunci să ai bani din aceste accize ca să poți finanța sistemul sănătății, să poți face transplanturi, să poți face medicină modernă cu acele metode de tratament la care se duc medicii noștri în Europa, se duc peste Ocean și ei exersează, profesează cu acele metode de tratament. Or, la noi nu se poate. Se pune întrebarea: De ce nu se face la noi acest lucru?”

Europa Liberă: Și aveți un răspuns?

Ghenadie Țurcanu: „Toate companiile care produc aceste produse sunt în strânsă legătură cu guvernarea. Eu aș vrea să aflu chiar cine stă în spatele lor de la guvernare. Eu îmi aduc aminte, câțiva ani în urmă, dl Kremer, directorul Băncii Mondiale pentru Republica Moldova, a menționat că…”

Europa Liberă: Directorul regional…

Ghenadie Țurcanu: „Da, regional. El spune că „eu nu-l înțeleg și nu-l pot înțelege pe cel care spune că nu poate majora accizele la țigări pentru a obține bani. Dacă nu se poate de majorat, înseamnă că el este implicat în corupție”. Asta spune directorul regional al Băncii

La noi guvernarea trăiește cu iluzii...

Mondiale pentru Republica Moldova. Deci este o vină a celor care guvernează, pentru că avem așa un sistem de sănătate, pentru că avem acești oameni necăjiți cu care ați vorbit în Strășeni și așa este în toată țara.

La noi guvernarea trăiește cu iluzii, acei consilieri pe care îi au cred că eronat le transmit informația care este în realitate și ei și-au format în jurul lor un anturaj și cred că este totul bine și populația va răbda și este mulțumită cu ceea ce i se dă.”

Europa Liberă: Dar, apropo, crește stressul în societate și stressul provoacă foarte multe maladii?

Ghenadie Țurcanu: „Corect, dar vedeți…”

Europa Liberă: Și oamenii vorbesc despre aceasta, lipsa locurilor de muncă, pensiile mici, salarii care nu le acoperă necesitățile pentru un trai decent, șomaj, mită, corupție – toate acestea fac să crească acest fond de stress și lumea și mai mult se îmbolnăvește.

Ghenadie Țurcanu: „Și vă spun că oamenii nu au de lucru iarăși din cauza corupției, din cauza împărțirii sferelor de influență. De atâta și oamenii nu au de lucru, de atâta și bani în buget nu avem.”

Europa Liberă: Dar credeți că guvernanții se gândesc la faptul că lumea e stressată?

Ghenadie Țurcanu: „Cred că nu se gândesc. Eu îmi aduc întotdeauna aminte de fraza ceea că bogatul pe cel sărac nu-l crede niciodată. Iată noi suntem în această situație. Guvernarea noastră este foarte bogată, guvernarea noastră trăiește în alte standarde de viață față de ceilalți cetățeni și guvernanții nu pot înțelege și nici nu vor înțelege aceste lucruri.”

Europa Liberă: Ce e în puterea cetățeanului să facă pentru ca să schimbe situația și să nu mai vorbească doar despre bolile care îl afectează atât de repede și grav, pentru că foarte mulți cetățeni îmbătrânesc înainte de timp?

Ghenadie Țurcanu: „Eu vreau să spun că nu are cine cere, pentru că cei care pot cere sunt plecați sau sunt pe cale de plecare și nu are cine. Celor care încearcă să spună adevărul, guvernarea le spune că „ești în opoziție sau tu doar critici, vino și fă. Și de ce nu faci, de ce cereți de la noi”? Dar dacă ți-ai asumat guvernarea, ți-ai asumat să conduci, ai promis că vei face, ai promis că sănătatea este o prioritate, atunci realizează, demonstrează acest lucru, dar nu impune ministerul… Vine ministerul cu o politică de reformă și imediat se abrogă, imediat se retrage sau acea modalitate de consultare a reformelor, se consultă cu prima persoană în Guvern. Ce înseamnă asta, reforma s-o consulți cu prima persoană în Guvern?

Reforma trebuie de consultat, în primul rând, cu acei prestatori de servicii la care se referă reforma și cu cetățenii. Aici trebuie de convenit cum trebuie să fie reforma, pentru că orice reformă trebuie să ducă la îmbunătățirea calității serviciilor, nu doar la informarea primei persoane din Guvern că iată așa reformă și pentru aceasta se și face.

Toate reformele, și în asistența medicală spitalicească, și în asistența

Despre reforme se vorbește de ani de zile și lucrurile stau pe loc ...

medicală primară eu nu văd niciun rost, dar se vorbește de ani de zile și lucrurile stau pe loc. Asta dă dovadă că deciziile, chiar și despre reforme, se iau într-un cerc restrâns, se iau fără consultări, în lipsă de transparență și asta mă pune în gardă că iarăși reforma se face doar în scopul cuiva sau în interesul cuiva, iarăși să obțină cineva un dividend în urma acestei reforme.”

Europa Liberă: Ghenadie Țurcanu cum are grijă de sănătatea lui?

Ghenadie Țurcanu: „Factorii de risc pentru sănătate cei mai dăunători în Moldova sunt patru la număr – fumatul, consumul abuziv de alcool, consumul produselor alimentare nesănătoase, cu zahăr, cu multă sare, cu grăsimi trans etc. și lipsa mișcării. Dacă faci mișcare, dacă nu consumi abuziv alcool, dacă nu fumezi și dacă încerci să consumi doar acele alimente care sunt sănătoase, poți să-ți menții sănătatea la nivelul pe care ți-l poate permite țărișoara noastră Republica Moldova, pentru că noi nu avem condițiile pe care le au alte popoare și sunt mai favorizate pentru a-și menține sănătatea.”

Europa Liberă: Iar sănătatea rămâne a fi bogăția cea mai de preț?

Ghenadie Țurcanu: „Da, bogăția neamului! Și o țară anume se ține pe o populație sănătoasă.”