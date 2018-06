Ryan îl contrazice pe Trump în povestea cu FBI-ul „infiltrat”

Presedintele Donald Trump continua sa sustina ca echipa sa de campanie a fost infiltrata de ceea ce caracterizeaza drept un „spion” trimis de FBI. Are ecou aceasta alegatie? e intrebarea adresata corespondentului Europei Libere la Washington.

In rindurile sustinatorilor presedintelui Trump, alegatia ca un spion FBI ar fi fost infiltrat in campania republicanului are ecou pentru ca rimeaza cu alte conspiratii, vehiculate de candidat si echipa sa.

Criticii presedintelui spun ca este nesanatos pentru societatea americana ca institutii respectabile, cum sint agentiile de informatii sau FBIul, sa-si vada reputatia diminuata de la cel mai inalt nivel. In plus ei mai arata ca era firesc ca FBI-ul sa incerce sa afle informatii despre ce se intimpla in campanie, cit timp existau indicii ca Rusia incerca sa influenteze scrutinul.

Pina acum insa, aceasta discutie s-a purtat in linii marii pe falii partizane. Conservatori care-l sprijina pe Trump spun ca in ciuda faptului ca institutiile vizate sint respectabile si respectate, la virful lor s-ar fi aflat persoane care au politizat actiunea justitiei, favorizindu-i pe democrati.

Fapt este insa ca criticile lui Trump la adresa agentiilor de informatii continua si acum cind la cirma lor se afla oamenii numiti de el. Pina acum, presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan s-a ferit sa-l critice pe Donald Trump, preferind sa cultive unitatea partidului si sa-i promoveze agenda. Dar Ryan si-a anuntat retragerea din Congres si acum il contrazice pe presedinte in chestiunea care-l nemultumeste cel mai tare, investigatia cu privire la amestecul Rusiei in alegeri.

La o conferinta de presa, Paul Ryan a spus ca nu a vazut nici o dovada din care sa reiasa ca FBI-ul ar fi infiltrat un spion in campania lui Trump. In plus, presedintele Camerei a contrazis si afirmatia lui Trump ca s-ar putea gratia pe sine, la nevoie, spunind: „Fireste ca raspunsul este ca nu trebuie sa o faca, nimeni nu este mai presus de lege”.

In replica, o oficialitate de la Casa Alba l-a acuzat pe Ryan ca submineaza sansele republicanilor la alegerile pentru Congres din toamna si i-a cerut sa se retraga din functie acum.

Dar Ryan nu e singurul republican care spune ca presedintele nu se poate auto-gratia, un mare numar opunindu-se oricarei incercari de a pune piedici misiunii anchetatorului independent Robert Mueller.

Argumentul cu „spionul” pare menit sa dovedeasca ca investigatia lui Mueller este ilegitima, pentru ca – spun avocatii lui Trump – ea are la baza informatii false si procedee viciate.

Republicani care il sprijina pe Trump vor ca investigatia sa se incheie, ei sustinind ca ea nu a dat la iveala nici o legatura intre campania presedintelui si Rusia. Doar ca pina acum Mueller a obtinut inculpari sau recunoasteri ale vinovatiei de la 19 persoane si 3 firme, intre care 4 consilieri de rang inalt ai lui Trump, 13 cetateni rusi, 3 firme rusesti, un american din California si un avocat care traieste la Londra. Cinci dintre inculpati, intre care si 3 fosti consilieri ai lui Trump, si-au recunoscut vinovatia.

Dar nu este mai putin adevarat ca nici un american inculpat nu a fost acuzat direct ca ar fi conspirat cu Rusia pentru a influenta alegerile, toate alegatiile vizeaza alte delicte.