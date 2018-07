Europa Liberă: Dle Codreanu, de fapt, cine conduce acum Chișinăul?

Ruslan Codreanu: „Eu, în calitate de viceprimar care mi-am asumat responsabilitatea și de interimar, și Consiliul municipal.”

Europa Liberă: Ion Ceban, liderul fracțiunii socialiștilor, v-a învinuit că v-ați numit ilegal și e un precedent periculos.

Ruslan Codreanu: „Multe învinuiri au fost din partea lor. Am fost și eu surprins de toate învinuirile care s-au adus ieri în cadrul ședinței Consiliului municipal. De ce am fost surprins? Pentru că, înainte de ședința Consiliului municipal, am avut câteva discuții atât cu Ion Ceban, cât și cu colegii din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Eu am arătat maximă deschidere din partea Primăriei și la discuțiile pe buget, și la discuțiile pe inițiativele noi care au fost ieri aprobate și am fost surprins, e puțin spus, de atitudinea pe care nu o găsesc deloc, nici măcar una politică – ca să-i zic așa –, pentru că mulți pot să zică că asta-i politică. Nu, asta nu-i nici măcar politică, asta-i bădărănism.

În ceea ce privește toate atacurile, ieri am organizat și o conferință de presă în care am dat explicațiile de rigoare. În situația în care sunt doi viceprimari, interimatul se asigură de drept de către unul dintre ei. Dl Grozavu acum trei săptămâni a scris cerere că el refuză să asigure interimatul, deci, conform legii, exact interimatul se asigură de drept de către celălalt viceprimar.

Eu vreau să atrag atenția că nu sunt primar general, nu vreau să fiu primar general, eu am fost numit consilier municipal în calitate de viceprimar în luna noiembrie și asigur doar interimatul. Două săptămâni au fost blocate conturile Primăriei din cauză că era confuzia respectivă cu interimatul la trezoreria noastră. Este cum este, pentru că pentru trezorerie cererea de refuz a dlui viceprimar Grozavu nu este un document administrativ și atunci a apărut întrebarea cine semnează conturile pentru salariu, cine semnează conturile pentru agenții economici care aduc asfaltul pentru borduri, pentru licitațiile pentru grădinițe, școli etc. Și atunci a apărut întrebarea asta cu dispoziția respectivă, care a fost consultată inclusiv cu oficiul Cancelariei de Stat, ca să vedem partea legală.

Eu nu port nicio vină nici pentru nevalidarea alegerilor, eu nu port nicio vină nici pentru tot ce se întâmplă în oraș ca dezastru în ultimii ani de zile, mi-am asumat responsabilitatea de trei săptămâni să deblochez situația de criză în care ne-am aflat.”

Europa Liberă: Juristul a lăsat să se înțeleagă că primăria capitalei apără dispoziția Dvs. în calitate de viceprimar prin care v-ați asumat calitatea de primar general interimar. Procedura este legală, unii se întreabă dacă e și democratică.

Ruslan Codreanu: „Atunci când s-a aprobat legea cu privire la statutul municipiului Chișinău în 2015, eu am fost printre foarte puținii oameni care au criticat legea respectivă; ziceam că s-a făcut o lege sub primarul general Dorin Chirtoacă, că încearcă să-și facă o moșie și să devină boier, că atunci Partidul Liberal în parlament a insistat foarte mult pe legea respectivă. Și foarte puțini erau atunci, la momentul respectiv, să critice prevederile legii respective.”

Europa Liberă: Deci, legea care prevede cum se numesc viceprimarii.

Ruslan Codreanu: „Inclusiv viceprimarii. Și când a fost inițiativa Partidului Liberal în 2016, dacă nu greșesc, să-l pună pe dl Moldovanu și pe dl Valeriu Munteanu, care nu-s consilieri municipali, să-i numească viceprimari, unde a fost toată critica asta că vezi că nu sunt din rândul consilierilor, cum puteți să-i numiți viceprimari? Totul era perfect legal…

Acum s-au trezit unii că deja și-au pierdut jucăria și hai să toarne zoi tot cu legea pe care ei au insistat. Deci este conform legii înaintate de Partidul Liberal, în care articolul 34 spune foarte clar: „Interimatul se preia de drept de către unul dintre viceprimari”. Mai mult ca atât, vreau să atrag atenția că eu, în poziția mea de viceprimar responsabil de grădinițe, școli, spitale, de persoanele fără adăpost, știu ce înseamnă să semnezi o dispoziție și o decizie. Și orice decizie pe care o iau eu, eu invit cinci-șase colegi la masă înainte de a semna o decizie. Și dacă unul din șase zice „nu”, eu nu semnez, pentru că toate speculațiile respective, inclusiv cu controale din partea CNA-ului, din partea Procuraturii, cât trebuie să fii de hâtru ca să te gândești că eu aș semna o dispoziție secretă, prin care eu să-mi asum ce? Că mi-am asumat eu criza din oraș la Țânțăreni? Că eu trebuia să mă duc să vorbesc cu primarul și cu protestatarii ca să se evacueze gunoiul? Că iluminez toate grădinițele din oraș, că insist să meargă licitațiile, pentru că anul acesta s-a bătut recordul pentru reparațiile în grădinițe care ani de zile n-au fost reparate?

Ce mi-am asumat eu? Care lauri? Repet: nu sunt primar general și nu tind să fiu în fotoliul de primar general, în biroul meu care era de viceprimar acolo și stau. Cum nu aveam mașină de serviciu, nu am și nici nu voi avea, pentru că nu vreau.”

Europa Liberă: O să exercitați această funcție până la alegerile locale din vara anului viitor?

Ruslan Codreanu: „Deocamdată, da.”

Europa Liberă: Cât de confortabil vă simțiți în această funcție?

Ruslan Codreanu: „Deloc confortabil.”

Europa Liberă: De ce vă pun această întrebare? Pentru că acum se aruncă toate pietrele în ograda Primăriei, pornind de la mafia imobiliară și terminând cu cei pe care trebuie să-i repuneți în funcție, pentru că le-a dat câștig de cauză judecata. Haideți să le luăm pe rând: ce se întâmplă și cât de comod vă simțiți în această funcție?

Ruslan Codreanu: „Eu m-am distanțat de politică din ziua în care am fost numit viceprimar. În calitatea mea de consilier municipal din 2015, mai făceam și declarații politice, ca viceprimar, am zis

Groapa în care noi călcăm și glodul sunt de aceeași culoare peste tot....

că pe mine nu mă interesează politica, pentru că problema orașului nu are culoare. Groapa în care noi călcăm și glodul sunt de aceeași culoare peste tot. Singurul meu mesaj îi către toți: eu nu m-am schimbat, cum am fost în calitatea de consilier municipal, așa sunt și viceprimar. Singurul meu argument este problema omului. Haideți să ne așezăm și să lucrăm, lăsăm speculațiile; eu înțeleg că foarte ușor câștigi rating pe speculații. Da, ți-ai pus o centură aurită și ai strigat…”

Europa Liberă: Dar raportul de forțe în cadrul CMC e în favoarea Dvs. sau nu? Liberalii categoric n-o să susțină nicio inițiativă pe care o s-o promovați, socialiștii s-ar putea să cânte în același cor cu liberalii. O să rămâneți cu consilierii PPEM?

Ruslan Codreanu: „Ieri, chiar dacă a fost cumva atacul acesta nefondat, toată ordinea de zi și proiectele cu care am venit eu în Consiliul municipal au fost votate. Toate! Pe de o parte, eu poate m-aș bucura și aș ruga: „Haideți atunci la fiecare ședință a Consiliului voi îmi dedicați mie cinci minute, vă expuneți toată ura și toată deșteptăciunea față de mine, după asta votați proiectele pe care le înaintează executivul, pentru că ieri s-a lucrat în Consiliu și eu foarte mult mă bucur pentru asta, pentru că am venit cu niște inițiative cu care nu s-a mai venit până acum: să concesionăm servicii juridice, ca să putem contracta un birou de avocați pe dosarele grele și mari; să concesionăm servicii de achiziții pe tot ce înseamnă educație, tineret și sport, pentru că suntem mai slabi la capitolul angajați la achiziții la Direcția educație; să concesionăm serviciile de a scoate datoriile de pe arendă și locațiune printr-o companie, pentru că iarăși noi șchiopătăm la capitolul respectiv. Eu îmi pun ca plan să merg pe abordări sistemice, să las în urma mea ceva sistematic care să lucreze, nu vin cu inițiative populiste. Și astea trei inițiative vin să reformeze modul de gândire a primăriei, unde noi eram închiși și noi suntem cei mai buni, dar de fapt stăm tare prost la multe capitole. Să concesionăm anumite servicii, ceea ce mi-ar permite mie să motivez mai mult personalul existent, să-i instruiesc pe anumite capitole, pentru că noi toți vorbim: aceea n-avem ca strategie, strategia de investiții, n-avem strategia ceea, n-avem strategia ceea, n-au când oamenii, pentru că ei trebuie motivați și trebuie scoasă de pe dânșii povara asta de dosare grele împotriva companiilor de construcție, împotriva problemelor funciare de milioane pe care vrem, nu vrem noi le pierdem sau am putea să le pierdem.”

Europa Liberă: Haideți să vedem. De ceva timp se protestează în favoarea salvării cafenelei „Guguță”.

Ruslan Codreanu: „Da.”

Europa Liberă: Și se vorbește despre mafia imobiliară din Chișinău, care ar vrea să pună stăpânire totală pe municipiu, pe lângă alte abuzuri, se dorește demararea proiectului de construcție a unui monstru supraetajat în inima Chișinăului, în locul cafenelei „Guguță”. Cum vedeți Dvs. deznodământul acestei probleme?

Ruslan Codreanu: „Eu aș vrea să înțeleg ce înseamnă mafie imobiliară. Și eu undeva înțeleg spiritele astea foarte bine. Eu în 2015 când am venit împreună cu fracțiunea de atunci, noi ziceam că punem moratoriu pe toate construcțiile și pe toate benzinăriile. Și atunci am luat o decizie și am interzis construcția de benzinării și construcții noi, ca acum eu să mă trezesc din partea executivului ca viceprimar și să am dosar pe masă în instanță câștigat din partea unei companii căreia noi i-am interzis să construiască benzinăria. Și instanța ne obligă să le dăm și lotul, și patru milioane despăgubire.”

Europa Liberă: Concret despre cafeneaua „Guguță”, locul acesta care este atât de râvnit și care va fi finalitatea?

Ruslan Codreanu: „Eu nu cred că e cazul ca în Parcul Central să fie o clădire-monstru.”

Europa Liberă: Dar dacă vă pomeniți într-o situație similară cu benzinăria când Dvs. ziceți „nu!”, dar acolo totuși se edifică?

Ruslan Codreanu: „Atunci noi ca și oraș, ca și chișinăuieni vom fi perdanți. Eu nu cred că este bine când instanța de judecată deja substituie tot ce înseamnă și primărie, și Consiliu municipal. Da, trebuie să vedem cine se face vinovat că până acum nu există reglementări foarte clare unde și ce poți construi și de asta se profită, și dacă noi nu dăm autorizația de construcție unui agent economic, el se adresează în instanță și instanța mie îmi indică câte etaje să-i permit să construiască și unde, ceea ce este o problemă gravă, pentru că asta este o substituție a autorității publice locale. Cine mai bine decât Consiliul municipal și Primăria poate să decidă că aici se poate de construit, aici se poate de construit doar trei etaje, dincolo șapte etaje? Doar că vedeți că pe parcursul mai multor ani s-a tot speculat foarte mult și iarăși lipsește abordare sistemică.”

Europa Liberă: Dar aici admiteți că se va ridica acest edificiu cu zece etaje despre care se vorbește, în locul cafenelei „Guguță”?

Ruslan Codreanu: „Eu tare sper că nu. Și repet: eu nu văd locul unui bloc sau ce se dorește acolo a construi în Parcul „Ștefan cel Mare”. Încă anul trecut discutam cu colegii mei să venim să vedem un plan de dezvoltare a Parcului „Ștefan cel Mare”, să fie, într-adevăr, un parc central, să lucreze havuzul, să reparăm

Eu nu văd locul unui bloc în Parcul „Ștefan cel Mare”...

scările de acces în parc, să punem sistemul de irigare, ca să nu mai vedem săracii muncitori de la „Spațiile verzi” cu căldările sau cu tractorul cum udă cu furtunul toți copacii ceia, să schimbăm coroanele copacilor, să punem iluminat public. Eu vedeam dezvoltarea parcului ca unul din punctele de atracție, inclusiv turistice, dar și de confort pentru chișinăuieni. Nu-mi închipui cum s-ar încadra o clădire acolo multietajată la margine de parc.”

Europa Liberă: Eu am citit un editorial semnat de Nicolae Negru și el spunea că totuși în Chișinău se investește enorm de mult în construcția blocurilor, deși nu există o cerere pe potriva ofertei. El zice că nu va fi nimeni mirat dacă se va dovedi că banii investiți în aceste blocuri vin din Est, iar investițiile imobiliare nu sunt decât o formă de spălare a acestor bani. Cum comentați?

Ruslan Codreanu: „Probabil că dl Negru a avut careva analize sau…”

Europa Liberă: Da, el pornește de la cazul cinematografului „Gaudeamus” și el zice că inclusiv acolo unde trebuie să se ridice un bloc cu 16 etaje, inclusiv acolo vin banii din Est.

Ruslan Codreanu: „În primul rând, eu sunt locuitor al Chișinăului și chișinăuian și-mi iubesc foarte mult orașul. Eu niciodată n-am putut să înțeleg construcția ceea vizavi de „Gaudeamus”, un bloc construit când te ridici pe șoseaua Hâncești la deal, care nu are nici teren, nici parcare, nu are nimic, iese exact în drum. Eu mă întrebam: cine oare vrea să investească și să-și procure un apartament într-o astfel de casă? Sau când am mers săptămâna trecută și inspectam sectorul Buiucani, la blocurile de la Alba Iulia care au crescut ca ciupercile.

Drumul dintre blocuri este distrus, mergi din groapă în groapă, nu s-au făcut investiții nici în grădiniță, nici în școală, nici într-o policlinică în zonă. Deci, cartierul este blocat total ca infrastructură socială, dar oamenii iarăși cumpără și eu atunci mă întreb: de unde dorința asta de a investi în ceva când tu nu ai nicio condiție măcar? Tu vezi blocul vecin la o distanță de cinci metri. Eu tot ce am rugat două săptămâni în urmă, când am discutat cu arhitectul-șef și cu colegii mei de la arhitectură, noi trebuie să cerem în schimb confortul orașului.

Dacă vrei să construiești într-o zonă unde este permis să construiești, trebuie să lași un drum în urma ta; dacă vrei să faci un cartier, trebuie să lași în urma ta o grădiniță; dacă vrei să faci iarăși mai multe blocuri, trebuie să lași în urma ta un scuar reabilitat, nu doar să iei pământul…”

Europa Liberă: Dar aveți o analiză, de ce se construiesc atât de mult blocurile acestea?

Ruslan Codreanu: „Nu am o analiză decât că există cerere, pentru că pe Albișoara unde stau eu, în ultimii ani s-a construit foarte mult – bloc după bloc – și toate apartamentele sunt vândute. Deci, iarăși eu vorbesc din perspectiva unui cetățean, nu că aș fi specialist în imobiliare.”

Europa Liberă: Și interesează sau nu banii care se investesc în construcția imobilelor?

Ruslan Codreanu: „Eu nu știu… Haideți că eu nu aș vrea să speculez că banii îs din Est sau nu știu de unde, dar faptul că pământul în Chișinău se dă prea ieftin și atunci este convenabil să construiești și tu pui niște prețuri supra-adaos de 400-500%, pentru că pe tine pământul te costă ieftin. Aici e problema. Până n-o să începe să scoatem la licitație pământurile la preț de piață, și atunci agentul economic… o să fie competiție între ei și n-o să mai aibă supra-adaos de 400%, dar o să se mai coboare puțin la nivelul cumpărătorului.”

Europa Liberă: Ruslan Codreanu, în calitate de primar interimar, se identifică acum cu guvernarea?

Ruslan Codreanu: „Nu, în niciun caz! Deci, în sensul care mă identific cu guvernarea?”

Europa Liberă: PD guvernează împreună cu PPE la nivel central. Se transferă aceasta și la nivel local?

Ruslan Codreanu: „Mie mi-e greu să înțeleg cum se transferă asta la nivel local.”

Europa Liberă: Vă întreb.

Ruslan Codreanu: „Deci, ceea ce vreau să fie foarte clar. Eu n-am venit de pe drum.”

Europa Liberă: De ce v-am pus întrebarea? Mulți spun că dl Plahotniuc o să vrea să profite de prezența Dvs. în această funcție, o să vă ceară semnături, inclusiv împotriva voinței Dvs. și ori rezistați, ori faceți așa cum vi se spune.

Ruslan Codreanu: „Dar de ce eu trebuie să dau calificative la unele speculații, pentru că, indiferent ce ar face Codreanu, s-ar specula enorm de mult că, dacă a făcut asta, înseamnă că i-a dat voie, dacă n-a făcut asta, înseamnă că nu i-a dat voie? Eu am trecut din 2015, de când am plecat de la guvern și am zis că mă lansez în politică și las funcția publică, am mers din suburbie în suburbie. Eu am împărțit pliante, eu am câștigat încrederea oamenilor, eu am ajuns în calitate de consilier municipal în Consiliu și tot ce am cerut eu tot timpul de la oameni: „Informați-vă. Vă rog frumos să vă informați, pentru că altfel noi suntem într-un dezastru total, când ne creăm niște lideri artificiali, ne creăm niște eroi artificiali, care ajungem după un an-doi să ne dezamăgească și zicem: gata, m-am dezamăgit în țara asta, îmi iau valiza și plec”.

Credem în tot felul de speculații și cuvinte: toți îs hoți, toți la pușcărie, „всех повешу на Триумфальной арке” („pe toți o să-i spânzur de Arcul de Triumf”)… Și noi stăm și aplaudăm dintr-o parte, pentru că asta-i politica moldovenească? Cred că noi trebuie să investim mult mai mult în ceea ce înseamnă sursele de informare și să ne informăm din mai multe surse. Eu am trecut prin anumite procese și în calitate de consilier municipal, când anumite decizii au fost luate de mine și de colegii mei. Atât! Nimeni nu știa de deciziile respective și oricum am fost atacat că mi s-a permis sau, dacă nu luam decizia respectivă, spuneau că nu mi s-a permis să fac lucrul acesta. Dragii mei, eu astăzi iau decizia cu colegul meu de birou, Denis Zacon, consilierul meu care din prima zi îi cu mine în birou și eu inclusiv când trebuie să iau o decizie grea, cum a fost când eu eram gata să plec din poziție, el a zis că „haideți să mai stăm, să mai vedem cum sunt…”. Nu m-a influențat efectiv nimeni în astfel de decizii, nu am vorbit ca să mi se zică: „tu rămâi sau nu rămâi”. Dlui Plahotniuc cred că îi era mult mai convenabil să rămână dl Grozavu primar interimar sau oricare alt interimar din altă parte.”

Europa Liberă: De ce?

Ruslan Codreanu: „Pentru că dl Grozavu are o istorie de memorie instituțională, cunoaște fiecare sector, fiecare stradă unde…”

Europa Liberă: El e certat cu legea, are dosar…

Ruslan Codreanu: „Există poate și partea asta, dar din punctul de vedere al memoriei instituționale, unde ce se construiește, cine construiește, unde sunt străzile care se repară, dânsul e mult mai școlit decât mine. Eu sunt o persoană nouă.”

Europa Liberă: Oricum, el rămâne ca viceprimar?

Ruslan Codreanu: „Rămâne în continuare ca viceprimar, sigur că da.”

Europa Liberă: Și în locul Dvs. cine va fi viceprimar?

Ruslan Codreanu: „Eu continui să fiu viceprimar.”

Europa Liberă: Cumulați?

Ruslan Codreanu: „Eu îs responsabil de domeniul social și doar atribuțiile de interimat pe alt domeniu le preiau, nu sunt primar general, să nu facem confuzii.”

Europa Liberă: Când se vorbește despre activitatea Primăriei Chișinău, deseori se spune că acolo e cuibul corupției. Cum se dezrădăcinează flagelul acesta? S-au făcut câteva tentative, au fost concediați anumiți șefi de direcție. E suficient să se spună că în primărie acum se luptă împotriva fenomenului?

Ruslan Codreanu: „Eu încerc la maximum să deschid tot ce înseamnă activitatea primăriei. Eu le mulțumesc tuturor celor care îmi scriu mie sau separat, sau pe e-mail, sau pe Facebook, pentru că eu mă autosesizez la fiecare caz în parte. Am primit anumite semnale pe gherete. Eu am fost la fiecare adresă pe gherete și mie mi se spune că totul e bine și totu-i legal. Eu nu sunt specialist și nu voi deveni niciodată specialist…”

Europa Liberă: Dar ați cerut o analiză a felului cum se reușește reinstalarea gheretelor?

Ruslan Codreanu: „Și tocmai de asta am creat un grup de lucru independent, nu dintre cei care au pus semnături sau primesc notificări, din alte persoane angajate ale primăriei care vor evolua situația cu gheretele. Să vină cu un raport separat, independent la ședința operativă a primăriei și să ne zică adresa cutare, ghereta cutare a fost instalată depășind norma legală. Deci, eu am nevoie de ajutorul respectiv, eu nu voi fi și nici nu vreau să fiu specialist în toate.”

Europa Liberă: Dar cum reapar aceste gherete, dacă inițial a fost luată o decizie?

Ruslan Codreanu: „Pentru că există o foarte mare marjă de subiectivism, dacă să dau drept exemplu gheretele din Parcul „Ștefan cel Mare”. A fost semnată o dispoziție în aprilie cu privire la comercializarea băuturilor răcoritoare și înghețatei pe perioada estivală. Asta înseamnă până la 31 octombrie, dar ea a fost semnată pe tonete din astea ușoare care-s pe roți, dar în Parcul „Ștefan cel Mare” a apărut o gheretă capitală. La întrebarea mea: cum a apărut ghereta asta? „Păi că a depus notificarea și zona asta permite”… Tocmai ca eu să nu am așa „macaroane pe urechi”, eu am creat grupul acesta de lucru care să mă ajute argumentat, pe fiecare adresă, să vină să zică: „uite, aici nu-i bine, aici e cu depășire sau e OK”.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus un „nu!” categoric revenirii lui Mihai Moldovanu în calitate de șef de Direcție sănătate.

Ruslan Codreanu: „Eu am zis că noi, conform procedurii, mergem în instanța superioară – așa procedăm de fiecare dată – vom merge la Curtea de Apel. Și noi vom merge până la Curtea Supremă de Justiție.”

Europa Liberă: Deci nu e o răfuială politică împotriva liberalilor?

Ruslan Codreanu: „Eu nu mă răfuiesc cu nimeni și eu sper că colegii mei atât de pe stânga, cât și de pe dreapta, prin mesajul pe care îl am eu și constructivismul pe care l-am aplicat până acum înțeleg foarte bine lucrul acesta. Sunt foarte multe persoane care fac parte dintr-un partid sau altul care astăzi sunt în funcții și nu numai că sunt în funcții, dar au fost promovate de mine, indiferent că fac parte dintr-un partid sau altul. Atâta timp cât omul de la ora 8 dimineața până la ora 5 seara își vede de treburile orașului și problemele oamenilor, eu nu am nicio problemă cu niciun partid.”

Europa Liberă: Dl Codreanu, dar din observațiile Dvs., totuși grupurile de consilieri municipali au lobat anumite interese?

Ruslan Codreanu: „Eu mă tem de noțiunea asta de „lobat”, pentru că ea, așa cum puneți Dvs. întrebarea, poartă un caracter negativ, deși eu mai mult îs adeptul că a loba un interes, poți să-l lobezi nu neapărat în sens negativ. Da, au fost deseori confruntări mai mult pe interese înguste, de partid, dar eu nu știu dacă asta e o problemă, pentru că ei sunt reprezentanți ai unor formațiuni politice, ei au intrat în Consiliul municipal fiind reprezentanți ai unor formațiuni politice, având încrederea oamenilor, așa că ei, dacă promovează un interes mai îngust al unui sector sau al unui microsector, sau al unui agent economic, atâta timp cât o fac transparent și cu argumente, nu văd o problemă în asta.”

Europa Liberă: Vine 1 septembrie, prima zi de școală. Știu că ați fost preocupat mereu de soarta grădinițelor și a instituțiilor de învățământ. Ce se întâmplă?

Ruslan Codreanu: „Anul acesta noi am investit o sumă-record în reparații. Eu am fost în grădinițe în care e trist să te afli și înțeleg și de ce părinții sunt atât de necăjiți, pentru că primul contact cu realitatea și cu viața este grădinița. Tu ca familie tânără, cu un salariu mic, unul din părinți poate fiind și șomer sau funcționar public, când de la tine se cere o mie de lei ca să intri în grădiniță, este foarte, foarte grav. Am mers la maximum începând de anul trecut cu majorarea de 500 de lei la anumite categorii de salarizați în educația preșcolară. Ieri a mai fost aprobat încă un proiect de decizie cu privire la încă 500 de lei. Deci, o mie de lei se adună cumulativ; vin cu inițiativa de modificare a normelor sanitare, ca de la părinți să nu se mai ceară pentru săpun, hârtie igienică și nu mai știu ce. Recalculăm, pentru că până acum s-a lucrat cu normele din 1989. Am dat 47 de milioane în 2018 pentru reparații. Da, noi nu reușim să facem reparațiile peste tot.

E trist, dar cel puțin 47 de milioane anul acesta vor fi cheltuite pentru repararea grupurilor sanitare, blocurilor alimentare, pavilioanelor și terenurilor de joacă. Dacă aș face o evaluare a necesităților la 159 de grădinițe care sunt, necesitatea de reparații s-ar ridica la în jur de un miliard. E foarte mare, pentru că nu s-a investit de mulți ani și tot se investea pe spatele părinților. Încercăm puțin câte puțin, prin transparență, prin economie de bani să intervenim acolo unde este necesar, astfel ca să scădem povara de pe umerii părinților cu operațiunea „otcos”, cum am zis că din start au reparat geamurile, dar au uitat să repare „otcosurile”.”

Europa Liberă: Ați găsit și bani să majorați modest salariile angajaților?

Ruslan Codreanu: „Salariile… Ieri a fost luată decizia pe toate categoriile de salariați – și bucătari, și educatori…”

Europa Liberă: …din grădinițe?

Ruslan Codreanu: „Din grădinițe. Costul inițial este de cinci milioane cinci sute, dar este o problemă la nivel de educatoare și bucătari, și dădace, pentru că sunt grupe noi deschise, dar nu sunt funcționale, pentru că nu avem angajați. Și este o problemă serioasă. Eu știu că este puțin. Noi nu ne oprim aici în sensul că, gata, am majorat ieri cu 500 de lei și ne oprim, în fiecare an vom veni cu economii pe alte domenii anume prin datul peste mâini, ca să nu se mai fure și să rămână banii în buget pentru categoriile de oameni care trebuie să fie ajutați. Credeți-mă că sunt rezerve peste tot. Așa cum se fura benzina până acum, fiind mașina la reparație, dar de fapt pe mașina ceea se „spisuia” (se trecea la pierderi) câte 17 mii de lei pe benzină. Apoi, iată, dacă aduni 17 mii de lei de acolo, 50 de mii de lei de dincolo, se adună o sumă frumoasă care trebuie să meargă pentru dezvoltarea și susținerea categoriilor în domeniul social, pentru că noi avem orfelinate și oamenii au nevoie de ajutor, noi avem 159 de grădinițe, noi avem licee foarte multe, școli care iarăși n-au fost reparate și renovate. Necesitatea este enorm de mare în sfera socială, nemaivorbind de spitale, în condițiile în care multe sunt acum. Dacă nu s e va fura – și eu voi da peste mâini la fiecare care va băga mâna în buzunarul cetățeanului –, atunci și economiile vor fi mai mari.”

Europa Liberă: Mai aveți mulți bani să cheltuiți din actualul buget?

Ruslan Codreanu: „Sunt tare mulți bani – și nu glumesc –, sunt foarte mulți bani pentru drumuri, sunt bani pe care noi trebuia să procurăm 50 de autobuze, și nu putem să le procurăm, pentru că a fost anulată licitația…”

Europa Liberă: Și ce veți face?

Ruslan Codreanu: „Am anunțat licitația repetat.”

Europa Liberă: Și când vor fi procurate aceste autobuze?

Ruslan Codreanu: „Eu sper că la a doua reanunțare vor participa agenți economici, pentru că vorbim de 50 de unități noi de transport și sper să le avem anul acesta. Ieri am aprobat suma de 12 milioane ca să procurăm utilaj pentru iarnă, pentru deszăpezirea și curățarea drumurilor. Strada Creangă trebuie să intre în reparații, iarăși sunt bani care nu sunt valorificați, str. 31 August 1989 intră în reparații, deci bani sunt. Important e să începem să-i valorificăm și să-i cheltuim cu cap.”

Europa Liberă: Și lucrați și la proiectul de buget pentru anul viitor? În contextul acesta vreau să vă întreb dacă o să vă afecteze sau nu inițiativele guvernului, avansate de către premierul Pavel Filip referitor la micșorarea impozitelor.

Ruslan Codreanu: „Sincer, nu am auzit despre inițiativa asta, dar trebuie să mă lămuresc ce înseamnă micșorarea impozitelor, pentru că noi din impozite activăm, acesta-i venitul nostru și orașul Chișinău ar trebui să fie unul de bază, pentru că agenții economici sunt toți aici, așa că trebuie de văzut, dar sunt rezerve foarte multe și la gestionarea întreprinderilor municipale. Din 64 de întreprinderi municipale să ai doar 17 care aduc venit, restul fiind sau în faliment, sau pe zero, nu este cazul să le ții pe toate, trebuie să iei o decizie poate și grea politică, dar la nivel de Consiliu ce faci cu toate bunurile astea? Mai bine le vinzi, decât să tot ții imobile, utilaje învechite, nefuncționale; plătești salarii degeaba, în vânt. Trebuie luate decizi, dar rezerve la nivel de venituri sunt foarte mari în municipiul Chișinău.”

Europa Liberă: Văd că sunteți optimist. Vă întreb, dacă vă este frică de ceva?

Ruslan Codreanu: „Numai prostului nu-i este frică. Da, mie de multe lucruri îmi e frică. Exact nu pot să formulez acum de ce anume mi-ar fi frică, dar, da, îmi este frică de multe. Și eu cred că numai prostul se bagă în fața trenului și nu-i este frică. Eu sunt conștient în ce m-am băgat, doar că mie foarte mult îmi place ceea ce fac. Eu când trec pe stradă și văd o pungă de gunoi, eu mă aplec și o ridic și o arunc în tomberon. Mie îmi place să am grijă, mie îmi place să știu că eu pot astăzi să rezolv o problemă care de mulți ani nu s-a rezolvat; eu pot să fie eficient și să aduc mai mulți bani acolo unde ei până acum n-au fost aduși și eu pot să ajut categorii de oameni care până acum au fost uitați.”

Europa Liberă: Ce nu vă doriți să se întâmple în bucata asta de timp cât veți fi la cârma municipiului Chișinău?

Ruslan Codreanu: „Dacă aș zice că nu-mi doresc speculații politice, ar însemna că sunt un naiv. Ele vor fi și cred că vor fi mult mai multe, dar eu îs omul dialogului și omul comunicării; eu sunt cel care mereu o să pună pe masă, în primul rând, argumentul și niciodată n-am să speculez și n-am să manipulez, și nu am să atac. Nu atac niciodată oamenii, îmi văd de treaba mea și am grijă de oraș; nu-mi doresc anume presiuni politice.”

Europa Liberă: Dar aceste proteste care se fac și se țin lanț vă afectează? Cum vă uitați la ele?

Ruslan Codreanu: „Ele afectează în genere primăria ca structură. Deci, eu nu exagerez când spun că primăria ca instituție astăzi este în criză, de un an. Și oamenii, fiecare angajat al primăriei simte pe pielea lui atunci când în fața primăriei se strigă: „Jos mafia!”, el se uită în spate, în stânga și în dreapta și el nu înțelege unde-i mafia, pentru că el de dimineață până seara lucrează cu documente, cu petiții din partea cetățenilor și sigur că există un disconfort. Sau atunci când încerci să faci o ședință operativă, să discuți despre reparațiile din grădinițe, peste geam se strigă, dar este dreptul fiecăruia, eu salut și nu pot decât să zic bravo că există spirit protestatar. Mai bine să protestezi acasă, decât să-ți iei valiza și să pleci. Dar nu știu dacă primăria este instituția la care trebuie să vii să-și revendici drepturile, pentru că noi chiar nu avem nicio treabă cu invalidarea alegerilor. Biroul primarului general este liber, nimeni nu l-a ocupat. Deci, eu nu știu care ar fi vina mea sau a colegilor mei pentru situația care s-a întâmplat.”

Europa Liberă: Vedeți că protestele nu sunt doar împotriva invalidării rezultatelor alegerilor locale din Chișinău, dar și pentru anumite abuzuri care, în opinia celor care protestează, se fac în stradă?

Ruslan Codreanu: „În stradă, în ce sens?”

Europa Liberă: În stradă construindu-se ceva ilegal…

Ruslan Codreanu: „Deci, eu sunt gata să mă așez – așa cum am discutat cu dl Andrei Năstase nu o dată – pe fiecare caz în parte și să discutăm. Așa cum a fost dânsul cu colegul Slusari și am discutat pe anumite construcții și după asta a mers la arhitect să vadă dosarul, să discute pe dosar, eu sunt gata la fiecare obiect care este cu întrebări să ne așezăm să discutăm constructiv, fără speculații, pentru că iarăși să ceri anularea autorizațiilor eliberate pe ultimii doi ani este un populism, pentru că eu repet: din experiența mea, când noi am pus moratoriu la benzinării și azi am rămas și fără teren, și cu patru milioane datorie, astăzi să faci lucrul acesta este pur și simplu – din partea mea ca interimar – ar fi o prostie. Conștient să bag primăria în niște dosare în care noi o să pierdem.”

Europa Liberă: Ideea era că, dacă ar fi ajuns Năstase în fotoliul de primar, ar fi scos multe dosare la iveală. Și vă întreb pe Dvs.: CNA ar avea mult de săpat în interior acolo?

Ruslan Codreanu: „Eu cred că CNA și așa poate să vină. Eu personal pot să invit CNA-ul măcar în fiecare zi să vină, am locuri și la mine în birou, dar sunt și birouri libere în primărie și CNA, și Procuratura pot să vină să-și facă treaba.”

Europa Liberă: Dar ar avea pentru ce lucra în incinta primăriei?

Ruslan Codreanu: „Eu sunt sigur că da, sunt sigur că da! Și eu am spus asta nu o dată. Sunt dosare și sunt cazuri care și eu am intervenit acum două săptămâni ca să stopez anumite construcții. Dacă vorbesc de Alba Iulia 128-132, există multe întrebări pe care le am și eu inclusiv, dar anularea autorizației este un prim pas pe care îl poți face, după asta trebuie să vii să spui ce faci pasul doi, pasul trei, pentru că altfel intervine instanța. Pe de o parte, noi avem plângeri că noi ținem prea mult eliberarea autorizațiilor și, dacă noi nu eliberăm în 30 de zile, poate să meargă în instanță, dacă noi eliberăm prea repede, suntem acuzați că am eliberat-o prea repede, dar eu cred că este de lucru mult și la capitolul respectiv. Doar că abordarea mea-i repet: eu vreau să las în urma mea ceva sistemic, nu anulând sau semnând niște hârtii care după asta mică valoare au.”

Europa Liberă: Cu Piața Centrală faceți ceva sau o lăsați, deocamdată?

Ruslan Codreanu: „Deocamdată, numai ca și cumpărător sunt la Piața Centrală. Și la Piața Centrală sunt întrebări, ce datorii au rămas acolo. Nu din perspectiva cum arată ea, pentru că Piața Centrală – ca să vă spun – de mult nu mai este a noastră, doar se numește Întreprindere Municipală „Piața Centrală”, dar acolo e privatizat la 98% tot, agenți economici privați, dar acolo sunt și alte întrebări la care eu încă nu am ajuns.”

Europa Liberă: Dacă cei 713 primari care au semnat o adresare către instituțiile europene v-ar fi cerut și semnătura Dvs., ați fi pus-o?

Ruslan Codreanu: „Dar eu nu știu despre ce-i vorba. Știu că n-o să mă credeți, dar eu nu mă uit la știri, de trei luni nu mă uit la știri, chiar de mai demult nu mă uit la știri și eu am auzit ceva că a fost, dar eu nu știu ce fel de demers a fost din partea primarilor, adică acum să spun exact ce a fost, nu știu. Dacă au semnat pentru ce? Către instituțiile europene să lase democrația în pace?”

Europa Liberă: Au semnat reproșându-le că nu ar fi trebuit să sisteze asistența financiară, pentru că au pedepsit cetățenii.

Ruslan Codreanu: „Jocuri politice în care eu chiar nu vreau să mă bag. Orice apariție a mea asta ar însemna politică și gânduri de-ale mele personale. Eu am zis că, atâta timp cât eu încerc să am grijă de oraș, nu știu cât va fi, să administrez treburile în oraș – să ardă becurile, să se evacueze gunoiul, să nu fie purici, să se facă reparații în grădinițe, copiii să fie alimentați sănătos – eu nu pot, nu vreau să fac declarații. Eu vreau să-mi văd de treaba mea, pentru că orice speculație într-o parte sau alta de oamenii hâtri cumva va fi pusă pe cântar și se va începe: „ești omul nu știu cui, ești omul nu știu cui”. Eu vă rog să mă scutiți de toate chestiile acestea, pentru că eu am atât de mult de lucru și noi suntem așa de puțini la Primărie… Chiar dacă suntem un aparat, noi suntem puțini, dar noi știm ce vrem să facem, noi știm cum trebuie să dezvoltăm orașul și unde sunt…”

Europa Liberă: O să puteți să angajați, pentru că sunt foarte multe locuri vacante, inclusiv au fost scoase acum la concurs foarte multe funcții?

Ruslan Codreanu: „Eu foarte mult sper și le mulțumesc colegilor mei că arată toată deschiderea să-și completeze unitățile de personal. Eu tare mult sper că noi o să încercăm măcar câte două-trei poziții în fiecare direcție să le aducem. Este mare nevoie

Când zic că Primăria este în criză, eu nu mint ...

și la juriști, la resurse umane este mare nevoie, la achiziții. Deci pe resurse umane nu este nimeni, la achiziții nu este nimeni; noi stăm cu milioane la aparatul primăriei și noi nu putem procura nimic, pentru că nu avem niciun om la achiziții publice. Și e grav.

Eu când zic că Primăria este în criză, eu nu mint. Da, primăria astăzi a ajuns într-o situație foarte dificilă și eu le mulțumesc foarte mult colegilor care mai sunt încă acolo, care mai cred că se poate schimba ceva. Nu contează cu mine sau nu, poate la mulți nu le plac și eu de asta-s conștient undeva, dar cel puțin că sunt aici și încearcă de la 8 până la 5 să facă ceea ce trebuie să facă, fără să speculeze, să bârfească, să pună piedici, le mulțumesc pentru asta.”