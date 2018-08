Presedintele Trump pare ambivalent cind vine vorba despre amestecul Rusiei in alegerile americane. Ce au avut de spus consilieri ai sai, care au fost prezenti in fata ziaristilor la Casa Alba? E intrebarea pusa corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.

Mai mulți consilieri pentru securitate naționala ai președintelui Trump au spus că Rusia continuă să amenințe integritatea alegerilor americane și s-au angajat ca administratia Trump va face din aceasta chestiune o prioritate, în perspectiva apropiatelor alegeri.

Intre oficialitatile prezente s-au numarat directorul pentru Informatii Daniel Coats si consilierul prezidential pentru securitate nationale John Bolton.

Ei nu au dat la iveala noi atacuri, dar nici strategii concrete de contracarare, aparitia lor fiind menita sa scoata in evidenta unitatea de vederi din interiorul administratiei cu privire la contracararea amestecului Rusiei.

Asta pentru a diminua ingrijorarea care se manifesta cu privire la faptul ca presedintele insusi nu a avut pina acum formulari la fel de transante, ajungind uneori sa si nege amestecul Rusiei.

„Cu privire la amestecul Rusiei in alegerile urmatoare, continuam sa observam o campanie menita sa slabeasca si sa dezbine America” – a spus fostul senator Dan Coats.

El a adaugat ca si alte entitati au capabilitatea de a ataca sistemul electoral american si ar putea lua in considerare sa o faca.

„Ne aflăm aici pentru a spune americanilor ca recunoastem amenintarea, ea este reala si continua si facem tot ceea ce putem pentru a avea un scrutin in care populatia sa poata avea incredere” – a spus Coats.

Membrii in Congres arata ca sistemele de vot americane sint acum mai sigure decit a fost cazul in trecut si ca oricum rusii nu le-au mai avut ca ținte in ultima vreme la fel de intens ca in 2016.

Dar interventiile pe retelele de socializare sint acum mai sofisticate si dificil de detectat si nu exista o strategie guvernamentala suficient de puternica pentru a le contracara.

„Sint bucuros ca administratia face ceva pentru securizarea alegerilor, chiar daca acel ceva este doar o conferinta de presa” - a spus senatorul democrat Mark Warner, continuind „Ar fi mai bine daca cele spuse ar fi sprijinite de presedinte, prin vorba sau fapte”.

Intrebat daca Trump ar trebui sa se pronunte cu tarie impotriva amestecului Rusiei, senatorul republican Marco Rubio a spus „Ar fi grozav daca presedintele ar spune-o, dar ceea ce este chiar mai bine este ca administratia sa faca ceva impotriva atacurilor”.

Este pentru prima data ca liderii institutiior de securitate s-au aflat impreuna pentru a vorbi despre aceasta amenintare. Faptul ca au facut-o la Casa Alba si ca au raspuns la intrebari arata ca consilieri ai presedintelui sint inca ingrijorati cu privire la opinia publica, dar si preocupati de necesitatea unei riposte la incercarile Rusiei de a se amesteca din nou in scrutin.

Conferinta de presa urmeaza unei reuniuni a Consiliului pentru Securitate Nationala, saptamina trecuta, prima discutie de acest gen, care a durat mai putin de o ora si nu s-a materializat in noi dispozitii.

Mai mulți colaboratori ai lui Trump au spus ca presedintele ia amenintarea in serios, chiar daca se opune investigatiei lui Robert Mueller cu privire la aceasta chestiune, considerind-o o „vînatoare de vrăjitoare”.