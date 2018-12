Rusia incriminată din nou pentru amestecul în alegerile prezidențiale americane din 2016

Un raport al Comisiei Senatoriale pentru Informatii arata ca Rusia s-a folosit de toate retelele de socializare populare pentru a influenta alegerile din 2016. Scopul: dezbinarea Americii si alegerea lui Donald Trump. Ce alte concluzii reies din raport? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Doua concluzii interesante. Prima ca aceasta campanie a Moscovei a vizat intr-o mare masura comunitatea afro-americana, incercind sa descurajeze pe membrii ei, de obicei sprijinitori ai democratilor, sa se prezinte la urne. O alta, de procedură: rusii au folosit mai mult Instagram decit Facebook.

In conformitate cu raportul senatorial si un altul al unei firme private, campania Rusiei a fost coordonata de la St. Petersburg de catre Internet Research Strategy, al carei proprietar este omul de afaceri rus Evgeni Prigozin, un aliat al presedintelui Putin. Acesta si peste zece salariati ai firmei au fost inculpati in luna februarie de echipa investigatorului independent, Robert Mueller.

Firma rusa a creat conturi sub nume false, pe toate platformele importante. Acesti americani fictivi au raspindit mesaje nu doar pe Facebook, Instagram sau Twitter ci si pe platforme cercetate mai putin, de atunci incoace cum sint YouTube, Redit, Tumblr, Pinterest, Vine si Google+, toate create de companii americane.

Un alt raport, redactat de firma New Knowledge, scoate in evidenta luarea ca țintă de catre rusi a negrilor americani. Folosing conturi de gmail cu nume specifice comunitatii, rusii au recrutat si in anumite cazuri, platit, activisti americani ca sa organizeze mitinguri si sa raspindeasca idei, care vizau intr-o maniera disproportionata, pe negrii americani.

Cel mai popular cont al rusilor a fost @blackstagram cu peste 300 de mii de persoane, care ii urmareau activitatea. Conturi ale rusilor erau menite sa atraga atentia afro americanilor, avind nume apropiate de al miscarii Black Lives Matter.

Raportul nu explica motivele acestei concentrari, dar arata ca ea se face ecoul altora, din timpul razboiului rece, menite sa stirneasca conflicte inter-etnice si inter-rasiale in Occident. In timpul alegerilor, campania a fost menita sa micsoreze numarul oamenilor de culoare americani care voteaza. Nu se stie daca eforturile rusilor au dat rezultate. Numarul negrilor americani care au votat in 2016 a inregistrat, pentru prima data in ultimii 20 de ani, o descrestere, dar e greu de apreciat daca actiunile rusilor au jucat sau nu un rol.