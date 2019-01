O ceremonie complicată: România preia oficial președinția Consiliului Uniunii Europene (VIDEO)

Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cel al Parlamentului European, Antonio Tajani și cel al Consiliului European, Donald Tusk, sunt la București pentru a marca oficial momentul în care România preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Lor li se alătură și cei 28 de comisari europeni. Ei se vor întâlni cu liderii politici români, inclusiv cu cei ai alianței PSD-ALDE care au adoptat un ton critic față de Occident. La Ateneul Român are loc joi seara un concert, precedat de discursurile șefilor delegației europene și ale demnitarilor români, urmând ca vineri Colegiul Comisarilor UE și președinții celor trei instituții europene să aibă întrevederi cu președintele Klaus Iohannis și apoi cu prim-ministrul Dăncilă.

​Coaliția majoritară PSD-ALDE are o proastă reputație la Bruxelles. Jean Claude Juncker a criticat nu odată guvernul de la București, ultima oară pe 29 decembrie când spunea, într-un interviu acordat unui cotidian german, că deși e pregătit din punct de vedere tehnic, guvernul de la București nu înțelege ce înseamnă să conducă țările Uniunii Europene. El critica îndeosebi disoluția scenei politice interne care ar putea da impresia că există puncte de vedere divergente în ceea ce privește conducerea Consiliului și deciziile pe care urmează să le ia în următoarea perioadă.

​Afirmațiile sale, chiar dacă ușor ambigue, au stârnit o serie de riposte vehemente printre politicienii coaliției majoritare iar întâlnirea oficială de acum este prima ocazie în care cele două părți stau față în față după acest moment. Singur, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, evită strategic aceste momente, plecat fiind în vacanță cu logodnica. Ar fi trebuit, probabil, să-i explice lui Juncker cum se face că tocmai a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea Europeană de Justiție pentru anularea raportului OLAF care constata fraudarea banilor europeni în dosarul Tel Drum. Este un raport crucial pe baza căruia a fost inculpat de DNA. Experții spun însă că plângerea lui Dragnea nu are nicio șansă pentru că liderul PSD nu a fost inculpat de OLAF sau de Comisia Europeană. La întâlnirea politicienilor cu demnitarii europeni îi va ține locul Florin Iordache, aghiotantul lui credincios la Cameră și în lupta cu justiția.

​Juncker are dreptate să se refere la disoluția scenei politice interne. Vizita oficialilor europeni are pe fundal conflictul tot mai zgomotos între președinție și coaliția majoritară. Președintele a anunțat motivele pentru care nu a confirmat pe funcție doi miniștri în vreme ce guvernul se gândește să-i propună tot pe aceștia săptămâna viitoare. De altfel, prezența lui Klaus Iohannis la ceremonia de la Ateneul Român a stat sub semnul întrebării până joi după-amiază. Concertul la care participă înalții demnitari ai Uniunii e susținut de Orchestra Uniunii Europene dirijată de Ion Marin. În program discursuri oficiale și, apoi, Rapsodia I a lui Enescu și Simfonia a noua cu cor a lui Beethoven.

​Blocajul anunțat de Brigada Rutieră a Poliției Capitalei dar decis probabil la sugestia Serviciului de Protecție și Pază presupune o zonă de interdicție auto și pietonală. Oficial s-a spus că din motive de securitate a fost stabilit un inel de securitate în jurul Ateneului, locul unde se desfășoară concertul. La fel vineri în jurul președinției și apoi în jurul Guvernului României, conform programului acestei vizite.

​ Neoficial, în schimb, zona de restricție a fost stabilită și pentru a preîntâmpina manifestațiile de protest anunțate. Ziua de 10 ianuarie marchează trecerea unei jumătăți de an de la reprimarea manifestațiilor din Piața Victoriei. Pe 10 august au protestat împotriva abuzurilor și corupției zeci de mii de oameni, mulți din diaspora. Poliția și jandarmeria i-a împrăștiat brutal la căderea serii cu metode amintind unora de reprimarea Pieței Universității. În acea seară un om a murit și sute de alții au fost spitalizați în urma atacului cu gaze și bătăilor primite de la jandarmi. Parlamentul european a adoptat anul trecut pe 13 noiembrie o rezoluție care condamna intervenția „violentă și disproporțională a politiției în timpul protestelor din 10 august” unii parlamentari europeni cerând aplicarea articolului 7 al Tratatului privind Uniune Europeană, care duce la suspendarea dreptului de vot al României.

​Acum, la jumătate de an, oamenii vor să marcheze evenimentul dând ochii cu cei care au orchestrat represaliile. Vor încerca s-o facă la Ateneu, dar și în alte momente ale acestei vizite oficiale. Mitingul care urmează să aibă loc în fața Ateneului în timpul concertului se va desfășura sub sloganurile „Avem nevoie de Uniunea Europeană” și „Vrem Europa, nu dictatură.” Ministra de interne promite că va fi vigilentă pe tot parcursul ceremoniilor. „Nu vreau să înţelegeţi că asta înseamnă o confruntare cu protestatarii. Vrem doar ca acest eveniment foarte important (...) să se desfăşoare fără incidente,” a spus Carmen Dan, unul dintre oficialii acuzați de protestatari de violențele din 10 august.

​Vineri, liderii europeni se vor întâlni cu președintele României Klaus Iohannis și cu prim-ministrul Viorica Dăncilă. Nu se știe dacă la întâlnirea de la guvern va fi de față și cel mai apropiat colaborator al prim-ministrului, Darius Vâlcov, condamnat la opt ani de pușcărie în primă instanță pentru trafic de influență. Va fi, în schimb, Eugen Teodorovici, care voia să limiteze dreptul românilor de a munci în țările Uniunii Europene.