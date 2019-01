România – pe ultimul loc al democrației în UE (clasament The Economist)

Influentul săptămânal britanic The Economist stabilește în fiecare an un clasament al democrațiilor în funcție de participarea cetățenilor la viața politică și de respectarea drepturilor fundamentale. În „EIU - Democracy Index 2018", The Economist Intelligence Unit (EIU) constată că pentru prima oară în trei ani, indicele democrației nu s-a deteriorat în majoritatea țărilor planetei, cu excepția Rusiei, Turciei și a țărilor europene.

România este pusă însă printre democrațiile șubrede, sau strâmbe (flawed) est-europene, alături de Serbia, Croația, Bulgaria și Cehia, țări în care situația s-a înrăutățit. La scară planetară, România se situează pe locul 66 (din 167), sub Serbia cu 63, Croația pe locul 60 și Bulgaria - 46. România este, de altfel, pe ultimul loc în Uniunea Europeană.

Pe primele locuri la scara planetei se situează Norvegia, Islanda, Suedia, Noua Zeelandă și Danemarca.

Pe ultimele locuri se plasează Congo RDC (165), Siria (166) și Coreea de Nord (167).

Moldova (79) e printre țările cu regim hibrid, între Macedonia (78) și Muntenegru (81).

Cum o remarca astăzi un comentator pe Facebook, după ce am prezentat pe scurt raportul, România este o flawed democracy, dar punctajul o plasează mai aproape de un regim hibrid (Moldova - diferența 13 puncte) decât de Bulgaria (diferența de 20 de puncte). Doar 0.38 puncte desparte România de regimurile hibride.

De altfel, nu doar în România, ci în întreaga Europă starea democrației s-a înrăutățit în ultimii trei ani. Printre alte schimbări remarcabile în clasamentul pe 2018 se mai remarcă faptul că nici Franța și nici Statele Unite nu se mai clasifică printre primele 20 democrații.

De fapt, clasamentul acestor democrații defectuoase (flawed) începe sub primele 20 de locuri, Statele Unite fiind pe locul 25, iar Franța – 29.

Despre România, se scrie explicit că înrăutățirea se datorează legilor introduse în 2018, care îngrădesc funcționarea și independența justiției. La fel, demiterea șefei DNA a accelerat retrogradarea României.

Un declin important în cotare, comparat cu anii precedenți, a fost înregistrat și în Italia, Turcia și Rusia. Rusia este de altfel ţara cea mai puţin democratică din întreaga Europă - pe locul 144, în urma unor ţări precum Afganistanul şi Zimbabwe. Italia, la rândul ei, în urma ascensiunii dreptei populiste, a coborât de pe locul 21 pe 33.

În sfârșit, de interes pentru români va mai fi și faptul că printre democrațiile complete, pe locul 20, se situează... Costa Rica, țara central-americană în care s-au refugiat și au cerut azilul politic româncele Elena Udrea şi Alina Bica.