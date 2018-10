Rodica Catareu: „Până și noi, adulții, avem nevoie de aceste tehnici prin care să consumăm conștient informația...”

În gimnaziile și liceele dintr-o serie de localități a început Săptămâna Educației Media, o inițiativă menită să amplifice eforturile de promovare a consumului sănătos și conștient de informații. Ce presupune această inițiativă, dar și ce se face în general ca deja de pe băncile școlii consumatorul, utilizatorul de media să se poată descurca mai bine în fața avalanșei tot mai derutante de informații? O convorbire pe această temă cu Rodica Catareu, coordonatoare de programe la Centrul de Jurnalism Independent.

Europa Liberă: O serie de gimnazii, licee din diverse localități au intrat în Săptămâna Educației Media, o inițiativă a Centrului de Jurnalism Independent. Înțelegem că și această inițiativă răspunde unei necesități stringente, poate târziu manifestată, eventual. Ce vă propuneți la modul practic cu această acțiune?

Rodica Catareu: „De fapt, Săptămâna Educației Media este o inițiativă a UNESCO, lansată în 2012, pe care noi ne-am gândit să o aducem în acest an și în Republica Moldova. Și am îndemnat cadrele didactice, învățătorii și profesorii cu care deja lucrăm, care predau cursul „Educație pentru media” începând din 2017, i-am îndemnat să organizeze activități care să iasă din cadrul claselor în care ei de obicei predau, eventual să organizeze activități mai diverse cu implicarea altor elevi, a părinților și a profesorilor.”

Europa Liberă: Câți profesori de aceștia avem, câte școli de acestea, ca să ne dăm seama cam cât de amplă este acțiunea?

Rodica Catareu: „Noi avem mai multe școli în care se predă cursul „Educație pentru media” și profesori, și învățători implicați, dar în cadrul Săptămânii Educației Media sunt implicate 17 școli și în jur de 20 de învățători și profesori.”

Europa Liberă: Acest curs, această disciplină, din câte înțelegem, este una opțională?

Rodica Catareu: „Da, este o disciplină opțională, a fost lansată în 2017 pentru clasele primare, când au fost instruiți primii 53 de învățători, 26 dintre ei au preluat cursul opțional și au predat în anul de studii 2017-2018. În aprilie 2018 au mai fost formați încă 18 profesori și în anul acesta de studii avem 24 de școli în care se predă cursul la treapta primară și 14 instituții de învățământ în care se predă cursul la treapta gimnazială.

Peste 1.500 de elevi participă la aceste lecții la treapta primară și în jur de 500 la treapta gimnazială. Numărul acestora crește, ceea ce ne bucură foarte mult, deoarece sunt profesori și învățători care ne anunță că vor să ia cursul. Plus la aceasta, noi îi îndemnăm să predea și la orele de disciplină, adică la anumite ore să vină cu lecții de educație pentru media, în care să aducă subiecte din acest curs în atenția elevilor și să discute, eventual, anumite subiecte.”

Europa Liberă: Înțelegem că există o colaborare cu autoritățile din educație în acest sens?

Rodica Catareu: „Da, desigur. Cursul a fost aprobat de Ministerul Educației în 2017, după care în acest an Ministerul Educației, Culturii și Cercetării deja au aprobat curricula pentru gimnaziu. La momentul de față este în proces de aprobare cursul pentru liceu deja și sperăm foarte mult în acest an de studii să fie aprobat, astfel încât să reușim să edităm și manualul, curricula, pentru ca și elevii de la liceu să poată să aibă posibilitate să beneficieze de acest curs în următorul an de studii.”

Europa Liberă: Preocuparea aceasta, dna Catareu, pentru educația media, pentru cultivarea imunității față de efectul deseori nociv al avalanșei de informații prin care navighează copiii. Există vreun studiu suficient de relevant care să arate cât de grave sunt efectele jurnalismului practicat cu rea-voință, ca să zicem așa?

Rodica Catareu: „Da, există. Centrul pentru Jurnalism Independent a realizat mai multe studii, inclusiv despre percepția cetățenilor asupra fenomenului manipulării. Plus la toate, am avut la bază un studiu și când am inițiat primele activități pentru a introduce educația media în școli. A fost realizat în studiu în 2016. Atunci am încercat să ne dăm seama care este percepția consumatorilor de media mici despre informația pe care ei o consumă în fiecare zi, am încercat să ne dăm seama ce există, de fapt, până la acea etapă referitor la educația media pentru copii și, respectiv, din alte țări au fost preluate anumite instrumente care deja existau, așa încât să fie creat cursul care să fie adaptat în totalitate la necesitățile consumatorilor media de la noi.”

Europa Liberă: Da, educația media ar putea fi privită ca un fel de, haideți să-i spunem, restanță îndelungată a sistemului educațional în general. Dvs. ați numit niște cifre, există școli, un anumit număr de școli în care este predată această disciplină. Copiii, adolescenții folosesc tot mai intens și de mult media, dar în școală, în cea mai mare parte a instituțiilorde învățământ n-au învățat practic – cum remarca cineva – nimic, până acum cel puțin, despre asta... Lucrurile se mai schimbă într-un ritm satisfăcător, luând în considerare contextul în care trăiesc copiii sau totuși este loc de preocupare mult mai multă în acest sens din partea autorităților din educație, de exemplu?

Rodica Catareu: „Cu siguranță că este loc, pentru că noi ne străduim să acoperim anumite necesități ale copiilor, ale tinerilor prin acest curs. Desigur că în disciplina pe care ei o învață sunt incluse subiecte despre siguranța pe Internet, despre cum să descinzi adevărul de fals, cum să consumi informația, cum să-ți creezi anumite abilități de gândire critică, dar mai rămâne loc, pentru că, în primul rând, cum ziceam și anterior, este un curs opțional. Noi încercăm să motivăm...”

Europa Liberă: Apropo, este suficient să fie opțional?

Rodica Catareu: „Nu cred că este suficient, pentru că, cum ziceam, este foarte multă informație, lucrurile se schimbă într-un ritm foarte rapid, efectiv copiii au nevoie să-și creeze aceste abilități, toți copiii au nevoie. Respectiv este loc de lucru, cu siguranță mai sunt alte...

Noi încercăm și prin alte proiecte să ajungem la copii, prin tabere de vară, prin alte tipuri de activități, prin crearea a tot felul de instrumente care să-i ajute să le utilizeze și prin utilizarea lor să-și creeze diverse abilități de gândire critică. Respectiv la fel și

Și noi, adulții, avem nevoie de aceste tehnici prin care să consumăm conștient informația...

autoritățile ar fi bine să se gândească cum să ajungă la cât mai mulți copii și nu doar copii, pentru că și noi, adulții, avem nevoie de aceste tehnici prin care să consumăm conștient informația, pentru că de multe ori nu ne dăm seama de avalanșa care vine spre noi și cum am putea să facem față și să ne asigurăm că ceea ce primim este, de fapt, informația relevantă și corectă.”

Europa Liberă: Cu siguranță că este vorba și de părinți, și de profesori, de învățători. Cine sunt acești profesori care predau în prezent acest curs? Cum sunt pregătiți? Există un sistem de pregătire a acestor cadre didactice?

Rodica Catareu: „Da, profesorii și învățătorii de la clasele primare sunt niște entuziaști, pentru că pe noi de multe ori ne inspiră felul în care ei vin și sunt foarte setoși de informație nouă și foarte entuziasmați de ceea ce urmează, și de cursul pe care îl predau. Ei urmează un program de instruire de trei zile pe care îl organizăm noi la Chișinău, după aceste trei zile, ei merg în școală cu un set de materiale, primesc manualul gratuit...”

Europa Liberă: Există un manual elaborat?

Rodica Catareu: „Da, există două manuale: un manual pentru treapta primară și unul pentru gimnaziu. Și în baza acestui manual, care cuprinde și curricula și un ghid de instrumente, profesorii merg în școală. Noi periodic realizăm și alte materiale pe care le expediem și-i îndemnăm să le utilizeze, pentru că le ușurează muncă și astfel încercăm să menținem legătura cu ei constant, să comunicăm, să le mai transmitem ce avem nou; la fel ei foarte des se interesează de activitățile noastre, eventual se implică și în altele care îi ajută să-și dezvolte noi abilități. Deci este o legătură constantă pe care o menținem și încercăm să-i motivăm în permanență să rămână cu noi pentru că e foarte important acest fapt.”

Europa Liberă: Continuitatea... Dna Catereu, pe final, care-i următorul pas în afară de elaborarea, iată, a programului pentru liceu? Ce vă mai propuneți?

Rodica Catareu: „Noi, de fapt, avem și alte proiecte în care lucrăm pentru diverse categorii de consumatori media, organizăm hackathoanele noastre, la care doi ani la rând deja a fost abordat subiectul educației media și o vom face și la următoarele ediții. Avem site-ul Mediacritica, care este destinat în totalitate consumatorilor de media. Acolo este și un compartiment „Educația mediatică” destinat cadrelor didactice și copiilor, Săptămâna Educației Media, care a început în acest an, sperăm să continuăm această inițiativă și în următorii ani. Mai avem și alte proiecte pe care sperăm să le inițiem și să ajungem la un număr cât mai mare de consumatori media și să-i ajutăm să consume conștient informația și să fie informați corect din sursele pe care ei le utilizează în fiecare zi.”

Europa Liberă: Vă dorim succese!

Rodica Catareu: „Mulțumesc!”

Europa Liberă: Dna Catareu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață.