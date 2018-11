Robert Tiderle și „Copiii referendumului”: „A apărut acest grup iliberal din Partidul Liberal”

Robert Tiderle, directorul agenției de publicitate Papaya Advertising, explică despre cum a ajuns să fie audiat la Poliție, din cauza clipului care îndemna la boicotarea referendumului anti-gay de la București și despre ideea din spatele acestei campanii.

Europa Liberă: Ce s-a întâmplat cu plângerea deputaților, cum s-a ajuns la Poliție și ce reclamă ei de fapt?

Robert Tiderle: „La Poliție cred că s-a ajuns dintr-o crasă nesimțire a celor de la Autoritatea pentru Protecția Copilului. Aș zice că începutul pleacă cu spotul și lansarea lui, înainte de referendum. Noi l-am filmat pe 26 septembrie, asta înseamnă că înainte am avut o sesiune – de fapt am avut vreo două sau trei – de casting. Au participat 35 de copii la filmări. Și după ce au fost aleși, evident că s-au semnat contracte cu părinții. Or, fiecare părinte, după ce semnează acel contract, împreună cu un aviz de la psiholog și de la medicul de familie, depune un dosar cu cele trei acte la Autoritatea pentru Protecția Copilului. Lucrurile astea s-au întâmplat cu mult timp înainte de 10 octombrie, când a apărut acea interpelare din partea parlamentarilor. În momentul acela, Autoritatea avea toate informațiile, contractele și explicațiile,

pe care putea să le dea parlamentarilor. Să zică, domne, noi avem aici înregistrate niște contracte, deci există acceptul părinților. Apropo de abuzul emoțional, nu avem nicio plângere, apropo de abuz economic – presupun că asta înseamnă, pentru că nici Poliția nu știe ce înseamnă abuz economic – s-au plătit totuși niște bani fiecărei familii. Deci apropo de întrebarea dumneavoastră, e totul în regulă. Eh, Autoritatea pentru Protecția Copilului a dat practic un forward la acea cerere, întrebare a parlamentarilor, la Poliție. Or, Poliția săraca, cum mi-a explicat și la telefon, și astăzi, e obligată să verifice, indiferent de enormitatea tâmpeniei care le pică în poală. Așa că, cu scuzele de rigoare, astăzi mi-au zis că da, asta e viața și ei trebuie să-și facă datoria. (...) Nu s-a terminat, pentru că va trebui să mă duc luni din nou să dau o declarație, de data asta în scris. Dar iată că am aflat între timp că un parlamentar nu știa despre ce e vorba (Pavel Popescu – n.r.), că de fapt nu e PNL, e grupul ecumenic de rugăciune din Parlamentul României și așa mai departe.

Europa Liberă: V-a surpins componența politică a semnatarilor?

Robert Tiderle: „Recunosc că m-a surprins, în ideea în care în săptămâna de dinainte de referendum, cei mai vocali hateri erau cei de la ALDE, Vosganian și Steluța Gustica Cătăniciu. De ei știam că ei vor să sesizeze instituțiile statului, să se ocupe. Așa că, când am primit invitația la Poliție, m-am gândit la acel demers și zic, uite, s-a concretizat. Ajuns acolo, mi-am dat seama că e pe aproape, dar mai sunt și alții și iată că a apărut, din păcate și sunt dezamăgit, acest grup iliberal din Partidul Liberal, care a semnat – în proporție de 60-70% erau liberali”.

Europa Liberă: Ați luat-o ca pe o formă de presiune politică directă, până la urmă?

Robert Tiderle: „Am luat-o ca pe o formă de arma prostului, să zic așa, de răzbunare, pentru că în momentul în care a fost trimisă această interpelare către Autoritatea de Protecția Copilului, rezultatul referendumului era știut de vreo două-trei zile. Adică, eu m-am întrebat de ce ai mai face chestia asta, oficial, atâta vreme cât există un rezultat, nu se mai poate modifica, indiferent ce ciungă în păr îi găsim noi lui Papaya sau nu. Nu au cum să găsească nimic și de aia mi se pare... Iată cine suferă acum, tot ei”.

Europa Liberă: Să o luăm un pic din urmă, cum ați ajuns să faceți spotul respectiv?

Robert Tiderle: „De acest referendum se discută de câțiva ani și evident că la început ne-am pus întrebarea cine face chestia asta, de ce o face și așa mai departe. Și o simplă verificare, la vremea respectivă, pe pagina de Facebook a Coaliției pentru Familie, deci a organizațiilor care compuneau această coaliție, arăta îngrozitor. Ăsta era doar un prim pas, dintr-o lungă serie de modificări pe care le-ar fi dorit dânșii, care par exact desprinse din Margaret Atwood. (...) Părea că creează în România o nebunie legată de așa-zisa familie tradițională, din care de fapt, din zona asta facem cu toții parte. Până, totuși, la modificarea Constituției. Adică mie mi s-a părut că în orice țară, pentru a modifica o Constituție, trebuie să existe un motiv foarte puternic și care să aducă, acea modificare, un fel de progres. Un lucru bun, nu aiureli. Cred că discuția din jurul persoanelor homosexuale a fost doar o strategie de comunicare a lor, care era mai ușor de vândut către publicul larg. De aia nici nu ne-am referit la chestia aia în campania noastră. Iar când lucrurile s-au precipitat și această inițiativă a fost scoasă așa... Dacă mai țin minte, a fost anunțată de Dragnea, într-un CEx la Constanța, așa... Cumva, pe 7 octombrie o facem. Și mi-am dat seama că există un interes politic legat de acest referendum. (...) Strategia noastră a fost de a arăta că există o legătură strânsă între politic și... nici nu știu cum să le zic, această Coaliție pentru familie”.

Europa Liberă: Mulți au acuzat un pic și clipul ăsta că a fost cam dur, ca răspuns la o campanie dură și cu multe manipulări.

Robert Tiderle: „Asta e deja o chestie de subiectivism artistic. Noi aveam o strategie clară. Pot să vă spun, ca om care lucrează în industria publicitară, că lucrurile nu se fac, într-un timp scurt, cu mănuși, pe un subiect pe care nu ai timp să îl dezbați sau să îl dezvolți, și într-o zonă media total opusă adevărului. În ideea în care nicio stație nu a agreat să difuzeze spotul nostru, chiar de dinainte să îl vadă. Într-un context media în care toată lumea se ferea și părea că asta e o chestie bună și că e normal să se întâmple. (...) De fapt subiectul real este unul singur. Că într-un covârșitor pro-referendum comportament mediatic, a existat o campanie mai vizibilă, care a încercat să spună oamenilor să stea acasă. (...) Trebuie să ne gândim ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi ieșit acest referendum. Această Coaliție pentru familie este formată în majoritatea cazurilor de niște extremiști neo-protestanți, religioși, ortodocși, unii de dreapta alții... Ar fi avut un cuvânt de spus în fața clasei politice. De fapt, ei asta au încercat cu cele 3 milioane de semnături, care nici acum nu se știe dacă sunt pe bune, dacă sunt exagerate, însă clasa politică a îmbrățișat foarte repede chestiunea asta, crezând că acolo sunt niște oameni care votează, fără să se gândească la ce efecte ar putea să aibă acest lucru. (...) Și iată că există de fapt statistic vorbind același procent care îl susținea pe Vadim Tudor acum niște oameni. Toată lumea ar trebui să se gândească că acel electorat a rămas, între partide, e un mic bazin electoral acolo, pe care ei l-au vizat. La care se adaugă niște oameni împinși de preoți în duminica respectivă și ajungi la acel 20%. Deci nu e niciun secret aici că acesta e potențialul lor, dacă mai aduni și efortul mașinăriei de vot PSD, ne dăm seama că sunt foarte puțini, de fapt, și că atunci Constituția nu trebuie schimbată”.

Europa Liberă: Pe scurt, pericolul de care avertizați prin acest clip care ar fi fost? Stați acasă că...

Robert Tiderle: „Era evident că dacă se va face cvorum, nu există nicio șansă ca NU să fie majoritar, ci DA, sunt de acord cu modificarea Constituției. Și atunci, apelul la boicot era un mesaj mult mai simplu de transmis. Îi cereai omului să nu facă ceva. În cazul în care ar fi trebuit să-l împingem să se ducă pe om să voteze, ar fi trebuit să explicăm de ce. Or, într-o perioadă lăsată de domnul Dragnea, de nici o lună, fără dezbateri și cu televiziunile, talk-show-urile făcând puțin balet politicos în jurul subiectului – și vorbesc aici de stațiile cât de cât rezonabile, celelalte erau pro-referendum 100% - nu era o soluție să le spunem oamenilor – o să urmeze sau s-ar putea sau așa mai departe”.

Europa Liberă: A existat cineva care a plătit clipul sau a fost o inițiativă a agenției?

Robert Tiderle: „Mulți oameni, aproape toți, au lucrat pro bono. Costurile unui spot sunt în lucruri de construit, uite de exemplu am avut trei ruguri, care au costat bani, tâmplari... Dar regizorul, directorul de imagine, castingul, servicii de nu știu ce, oamenii au venit pro bono și asta e foarte frumos. Așa că costurile alea au ajuns într-o zonă foarte mică și cu sprijinul Declic și Accept România, au fost aproape în întregime acoperite costurile. (...) O parte chiar frumoasă a fost că mulți au renunțat la bani după ce au văzut spotul și o altă parte a renunțat la bani după ce a văzut rezultatul referendumului”.