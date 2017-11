Referendumul de duminică, „un duel la care în timp ce unul dintre adversari flutură cu spada, celălalt a ales să nu se prezinte”

Locuitorii capitalei sunt chemați duminică la referendumul privind demiterea primarului Dorin Chirtoacă. În timp ce inițiatorii plebiscitului, Partidul Socialiștilor, își îndeamnă suporterii să iasă la vot, partidele numite pro-europene se arată siguri că locuitorii capitalei vor boicota referendumul. Cât de convingătoare au fost cele două tabere pe durata campaniei?

„Anemică” – astfel descrie ziarista Centrului de Investigații Jurnalistice Mariana Raţă campania pentru referendumul privind demiterea edilului Dorin Chirtoacă. Jurnalista, care moderează și o emisiune de dezbateri la TV 8, tinde să dea dreptate celor care spun că justiția a fost folosită în calitate de bâtă în această campanie:

„Referendumul din această duminică pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă este, din punctul meu de vedere, poate cel mai tăcut exercițiu electoral din toate la câte am asistat până acum. Este ca într-un duel la care în timp ce unul dintre adversari flutură cu spada, celălalt a ales să nu se prezinte. Un detaliu important care mi se pare că nu poate fi neglijat în cazul acestui referendum este rolul pe care l-a jucat justiția. Ne amintim că acum un an instanțele de judecată naționale au respins o inițiativă venită din partea societății civile de a organiza un referendum similar. Deși, în mare, lucrurile nu s-au schimbat de atunci până acum, în acest an judecătorii au decis pe invers. Mai mult decât atât, tot prin decizii judecătorești a fost oarecum încuiat în casă, fără drept de a participa la această campanie electorală, primarul Dorin Chirtoacă, tot el anterior, printr-o altă decizie de judecată suspendat din funcție. Știm că, de fapt, referendumurile nu se bucură de succes în Republica Moldova, tocmai de asta sunt foarte curioasă să văd ce se va întâmpla la referendumul din 19 noiembrie.”

Astăzi, preşedintele Igor Dodon şi-a îndemnat suporterii să participe la referendumul de duminică şi să susţină socialiştii în intenţia de a-l demite pe Dorin Chirtoacă. De partea cealaltă, liderul PL, Mihai Ghimpu, s-a arătat convins că plebiscitul va eşua. Editorialistul portalului de limba rusă Newsmaker.md, Evgenii Şolari, observă că, la fel ca şi în alte campanii, şi cea organizată pentru referendum a avut o conotaţie geopolitică:

„În pregătirile pentru acest referendum, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată când au fost organizate campanii electorale în Republica Moldova, factorul geopolitic a fost dominant. În rezultat, nimeni nu va avea de câștigat de pe urma acestui referendum, inclusiv alegătorii, iar starea de lucruri nu se va schimba. Dacă ne uităm obiectiv la situația din oraș, nemulțumirile sunt foarte mari, însă pun la îndoială că oamenii vor reuşi să-şi exprime această poziţie în cadrul referendumului. Şi asta pentru că plebiscitul a fost organizat de aşa manieră încât a lăsat impresia unui joc politic, iar oamenii nu vor să se implice în politică, ei vor ca vocea lor să fie auzită.”

Potrivit legii, pentru ca referendumul de duminică să fie validat, la vot trebuie să iasă o treime dintre alegători, iar primarul poate fi demis doar dacă pentru acest lucru votează mai mulţi alegători decât cei care l-au ales în urmă cu doi ani.